Británie tvrdě trestně stíhá nejen násilníky, ale i šiřitele verbálních útoků na sociálních sítích

7. 8. 2024

Keir Starmer přislíbil ochranu komunit



V úterý se Jordan Parlour stal první osobou odsouzenou za podněcování rasové nenávisti poté, co na Facebooku požadoval útok na hotel, v němž jsou ubytováni žadatelé o azyl.

Britský premiér Keir Starmer přislíbil, že komunity budou "v bezpečí", zatímco se země připravuje na středeční eskalaci nepokojů.



Premiér v úterý večer předsedal zasedání vládního krizového výboru Cobra, již druhému během dvou dnů, jehož cílem bylo koordinovat reakci na probíhající nepokoje.



Policejní složky se připravovaly na potenciálně rušnější středeční den, neboť monitorovaly zprávy o nejméně 30 možných výtržnostech. V chatovacích skupinách byl sdílen seznam advokátních kanceláří a poradenských agentur pro uprchlíky jako možných cílů výtržností, přičemž zpráva vyzývala lidi, aby se v případě účasti "zamaskovali".



Po schůzce Cobry Starmer řekl: "Budou v bezpečí. Děláme vše, co můžeme, abychom zajistili, že tam, kde je potřeba policejní reakce, je na místě, tam, kde je potřeba podpora pro konkrétní místa, že je na místě.



"Je to samozřejmě obtížná situace, když nepokoje probíhají na několika různých místech současně, ale právě proto jsem dnes uspořádal druhou schůzku výboru Cobra, abych koordinoval reakci a získal ujištění, které chci a potřebuji, že máme k dispozici odpovídající policii a že jsme schopni se s těmito nepokoji vypořádat."



Od minulého týdne, kdy došlo k pobodání v Southportu, bylo v souvislosti s nepokoji a výtržnostmi po celé zemi zatčeno více než 400 osob a očekává se, že jejich počet v následujících dnech ještě vzroste.



V úterý se Jordan Parlour stal první osobou odsouzenou za podněcování rasové nenávisti během nepokojů poté, co na Facebooku vyzýval k útoku na hotel, v němž jsou ubytováni žadatelé o azyl.



Osmadvacetiletý muž se přiznal k použití výhružných slov nebo chování s cílem podněcovat rasovou nenávist poté, co v komentářích obhajoval útok na hotel v Leedsu. Před pátečním vynesením rozsudku byl vzat do vazby.



V úterý večer vydala policie v některých částech Liverpoolu a Durhamu rozkaz k rozptýlení. Policie v Durhamu uvedla, že 37 osobám ve věku od 13 do 38 let bylo na základě informací o "plánovaných výtržnostech" nařízeno opustit centrum města a patnáctiletý mladík byl zatčen v souvislosti s přestupkem proti veřejnému pořádku, ale k žádným výtržnostem ani trestným činům nedošlo.



Starmer dodal, že "do konce tohoto týdne" očekává "podstatné odsouzení" účastníků nepokojů. Řekl: "Více než 400 lidí bylo zatčeno, 100 z nich bylo obviněno - někteří v souvislosti s online aktivitami - a řada z nich je již u soudu.



Očekávám, že do konce tohoto týdne budou vyneseny rozsudky. To by mělo být velmi silným signálem pro všechny, kteří se na tom podílejí, ať už přímo, nebo online, že se s vámi pravděpodobně do týdne vypořádají.



Nikdo, ale opravdu nikdo, by se neměl podílet na tomto nepořádku."



Předseda labouristů se však odmítl nechat vtáhnout do výroků majitele společnosti X Elona Muska o probíhajících nepokojích.



Miliardářský magnát označil premiéra za "dvouvrstvého Keira" v narážce na konspirační teorii, že policie zachází s bílými krajně pravicovými demonstranty přísněji než s menšinovými skupinami.



Na otázku novinářů, zda se obává Muskova vlivu na nepokoje, nebo zda má majitel X s některými svými názory pravdu, Starmer odpověděl: "Zaměřuji se na zajištění bezpečnosti našich komunit.



To je mé jediné zaměření a myslím, že je velmi důležité, abychom všichni podporovali policii v tom, co dělá."





Ministryně spravedlnosti Shabana Mahmood varovala, že lidé, kteří "podněcují davy", "pocítí plnou sílu zákona", a to uprostřed obav o bezpečnost právníků. Prohlásila: "Advokáti v celé zemi každý den prosazují právní stát. Podněcování davů k útokům na jejich kanceláře nebo jejich ohrožování jakýmkoli způsobem je nepřijatelné. Ti, kteří budou přistiženi, že tak činí, budou čelit plné síle zákona. Připojí se ke stovkám dalších, které již policie během minulého týdne zatkla."







