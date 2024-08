Vlast malá zbabraná

7. 8. 2024 / Petr Haraším

(Metalinda zde) Vládní konzervativní pravice protkaná neoliberálními poučkami o dominanci volného trhu za každého počasí bez jakékoli odpovědnosti za způsobené škody občanům a státu začala být počátkem tohoto léta poněkud neklidná. Zřejmě i jí samé samotné samotinké snad došlo, že být po celou dobu odpovědného vládnutí nad Českem ve stálé recesi přijde nakonec i českým netečným občanům jako dost divné. Vládní koalice u dalších parlamentních voleb hodlá naprosto pominout sociální ekonomickou deprivaci zchudlé společnosti a vše vsadit na odpovědnou zodpovědnost zklamaných voličů s poukazem na zachování demokracie. A já si rozhodně nemyslím, že tato naivní strategie má šanci na úspěch. Když navíc už se všeobecně ví, že právě obrovská, majetková nerovnost a moci nemocná oligarchie klient korupčního systému je koncem demokracie.

Už i nejotrlejší protiobčanští ministři a samotný premiér z dotační záložny jsou překvapeni občanskou netečností zamlklých českých rabů. Proč sakra občané proboha dávno důrazně neprotestují proti naší, tedy mojí vládě? Vždyť jim už tři roky permanentně denně jako vláda lžeme, a jako jejich premiér jim lžu s chutí a velmi rád, tuze rád zde (koukněte raději rychleji, než to smažou).

Co to je za občany třetí kategorie zač? Copak snad nacisté, komunisté a my pravičáci jsme z nich dočista napadrť vymlátili veškerou odvahu a veškerý odpor a veškerý vzdor vůči špatným vládám a vládcům?

Vždyť jsme pilnou prací ve prospěch české plutokracie rozevřeli nůžky majetkové nerovnosti zas o notný kus dál zde (kdo nemá odvahu, nechť raději neotvírá).

Ale tato věta z článku musí znít éterem v plné kráse, poněvadž odpovídá na otázku, proč euro u nás nět: „na rozdíl od Skandinávie nebo Švýcarska, které podléhají daňovým záznamům o majetku, nebo zemím eurozóny, kde probíhá majetkové šetření… my ale odpovědně data ani náhodou ani náznakem nesbíráme“.

Proč je nesbíráme? Protože majetkové daně jsou zlo? Protože by občané viděli, kolik si politici a fosilní oligarchie vykutala z Česka peněz?

Ovšem, pokud se jedná o sociální dávky pro padající na hubu, tak se vládní pravice shodne okamžitě.

Je totiž povinností každého z vlády zabránit, aby opulentní příjemci štědrých sociálních almužen ve stokorunách raději nedostali vůbec nic zde (jedná se o prémiový text).

Jde-li pak o miliardové sociální dotace pro bohaté majitele bytů k pronájmu, tak se vládní i nevládní i ostatní pravice (nic jiného tu nemáme) ani na mžik nezastaví a ideologicky troubí narativy o zákazu jakékoli regulace v tomto oboru podnikání s lidskou chudobou.

Avšak stačí nahlédnout zde do tohoto textu a zjistit, jak to opravdu chodí s regulacemi nájemného v západním lidském kapitalismu a nikoli v našem nelidském kapitalismu východních stepí zde (regulace jsou komunismus, dí pravice v Čechách!).

A ještě o tento úspěch vládních je potřeba se podělit. Odpovědná vláda dosáhla v kategorii bydlení, a to po zásluze, další zlato nad zlato za nejvyšší ceny zde. Jedná se tak o jasně nejúspěšnější zemi v disciplíně nejvyšších cen podpořené nízkými příjmy. Kolekce zlatých medailí je obdivuhodná a v podstatě nepřekonatelná. Gratulujeme hoši, a kdo neplatí tisíce, není Čechem už více. Hop, hop, pojď mi hop.

Za éry nejvyšších cen pak nepochopitelně máme i značné deficity rozpočtu. V pozadí se mlátí po hlavě deštníkem, jako v nepovedené parodii, ministr Stanjura a ministr Kalousek, kterému se pranic nelíbí malé škrty ve výdajích. Mezitím Stanjura, aby dodržel vlastní deficit, opět jako loni fixluje. Fixloval loni a letos bude fixlovat zase. Fixlovat bude tak dlouho, pokud bude ve funkci on a vládnout ODS. Poté celá fixlovaná ohromně miliardová částka spadne na nového ministra nové vlády, přičemž Stanjura a Fiala budou stát na strážné věži a volat o nehorázné nehospodárnosti těch nových zde.

Ovšem oběma pravicově zaostalým ne ekonomům jde o totéž. Zajistit peníze pro pětinu nejbohatších a zařídit chudobu pro zbytek voličů a občanů. Jeden jako druhý agresivně vyskakují pokaždé, kdy zaměstnanci zchudlí ziskovou inflací po třech létech požadují alespoň mírné navýšení propadlých příjmů zde a zde. Asi málo pracují, myslí si oba ministři a celá směšná vláda na výbornou, i když, moment, statistiky hovoří jinak, zcela jinak zde (čtení jen pro otrlé).

Když to vezme za vládní příčesek ODS a vůbec pravice, dochází k nehezkým věcem. Rostou ceny, nastupuje panování recese a klesá životní úroveň. Na chybějící daňové příjmy, přichází pravice okamžitě s nevalným řešením zvaným švarcsystém zde. A že to stav ještě zhorší? Fákt? A že je to nezákonné? Fákt? Že jsme druzí v klient korupčním systému hnedle za Ruskem? Fákt? Že bilion korun mizí v šedé ekonomice. Fákt? Že ve švarcsystému stát tratí minimálně sto miliard? Fákt? Že transferové neboli převodní ceny berou státu další stovky miliard? Fákt? Že exekuční mafie, že regrese na daních směrem vzhůru, že obrovské dividendy, že daníme zaměstnance s nízkým příjmem? Fákt fákt fákt?

Na závěr jeden odvážný výše postavený člen a vysokoškolský učitel z pravicové ODS zde. Trnem v oku a třískou pod nehtem, co ho ruší ze spokojeného spánku, jsou hladové děti.

Považuje za morální hazard, kdyby stát snad nedejbůh platil hladovým dětem nezodpovědných rodičů (jen to fetuje, chlastá a nepracuje) obědy ve školce či škole. Tento vysoce morálně zdevastovaný člen ODS a vysokoškolský učitel tedy dštil spravedlivý oheň a smrdutou síru na hladová bříška dětí. Dštil a čpěl, než se na sítích zjistilo, že jde o dotačního zvrhlíka, jenž se vůbec nežinýruje vzít si od státu dotace v milionech pro vlastní účely.

Nevidí v tom žádný morální problém, když on dotační milionové hostiny a hladové děti jen ten hlad. Ostatně jednomu dítěti přispěl na školní pomůcky, tak jaképak copak zde (stránka ze sociální sítě X s postem pana Tomáše Šalamona) . Pochopitelně sklidil od většiny velké hutné fuj, leč on si pevně stojí za svým. Okamžitě po stranické linii byla sjednána nutná odezva v mediálním prostředí.

Fialová fanatická ultrapravicová komentátorka z Fórum (ODS) 24 Hovorková musela morální špínu nějak vybělit. Šla na to od fialového lesa přes nezodpovědné rodiče, co cigarety, alkohol a automaty raději než živit vlastní děti zde.

Podivně si odskočila k nízké porodnosti zde, a to jen proto, aby zdůraznila, že vláda nemá rozhodně nic nikomu platit, především ne mladým, co by chtěli snad zakládat rodinu a mít děti. Žijeme přeci v bohaté zemi, kde je práce pro každého. Když je práce pro každého v bohaté zemi, není jediný důvod, aby vláda něco někomu platila na dávkách. Ani obědy, ani nájmy a ani děti ani.

Čekání na peníze od státu je nebetyčná drzost. Když budeme rozdávat všem, všichni máme pak málo, a nejméně oligarchie a fialoví kmotři. Všímavý čtenář si jistě povšiml, neb je hodně všímavý, že madame Hovorková při plamenné obhajobě pana Šalamona (raději nejmenuje) a vhodnosti týrat hladem děti idiotských nezodpovědných rodičů si autocenzurně zapomněla všimnout oněch mnohamilionových státních dotací pro sobecké odpovědné občany.

Po jasných a zdrcujících důkazech, které jsem zde snesl, mohu s klidem konstatovat. Vládní koalici je úplně jedno, zda vyhraje příští parlamentní volby a zda obětuje pro vlastní ekonomické výhody českou demokracii temnému pánu. Hladovění dětí, pracující občané na sociálních dávkách a finanční regres většiny občanů je jí nadevše všeho.

