Krize na Blízkém východě: Po izraelském útoku na školu v Gaze jsou hlášeny desítky mrtvých

10. 8. 2024

čas čtení 6 minut



Odhady počtu mrtvých se pohybují mezi 60 a 100, Izrael tvrdí (jako obvykle), že zasáhl "velitelské a kontrolní středisko teroristů Hamásu"



Izraelský útok na školu v Gaze si vyžádal desítky mrtvých



Po izraelském úderu na školu Tabeen ve městě Gaza byly v noci na sobotu hlášeny desítky mrtvých a zraněných.



Vláda řízená Hamásem sděluje, že při úderu bylo zabito více než 100 lidí a mnoho dalších bylo zraněno.



Zdravotníci v Gaze však odhadují počet mrtvých na přibližně 60.



Izraelská armáda ve svém prohlášení uvedla, že její letectvo se zaměřilo na velitelské a kontrolní středisko, kde se ukrývali velitelé a operativci Hamásu.



IDF uvedly, že přijaly opatření ke snížení rizika poškození civilistů, "včetně použití přesné munice, leteckého sledování a zpravodajských informací". K informacím o obětech z Gazy se nevyjádřila.



Tři střely prolétly školou a mešitou uvnitř, kde se ukrývalo asi 6 000 vysídlených lidí, uvedl Mahmúd Bassal, mluvčí první pomoci civilní obrany, která působí pod vládou řízenou Hamásem.



Bassal dodal, že se očekává, že počet mrtvých se zvýší





Egypt uvedl, že "úmyslné zabíjení" neozbrojených Palestinců ze strany Izraele ukazuje, že mu chybí politická vůle ukončit válku v Gaze.



Prohlášení egyptského ministerstva zahraničí, které zprostředkovala tisková agentura Reuters, přichází poté, co bylo při izraelském útoku na školu v Gaze údajně zabito 60 až 100 Palestinců a desítky jich byly zraněny.



Podle OSN bylo k 6. červenci ve válce přímo zasaženo nebo poškozeno 477 z 564 škol v Gaze. V červnu izraelský úder na školu ukrývající vysídlené Palestince v centrální části Gazy zabil podle místních zdravotníků nejméně 33 lidí, z toho 12 žen a dětí.



Izrael obviňuje z úmrtí civilistů v Gaze Hamás a tvrdí, že tato skupina ohrožuje nebojující osoby tím, že využívá školy a obytné čtvrti jako základny pro operace a útoky.



Ve svém dnešním prohlášení izraelská armáda uvedla, že škola se nacházela vedle mešity sloužící jako úkryt pro obyvatele města Gazy.

- Izraelské tanky se v pátek vrátily do města Chán Júnis na jihu Gazy a donutily tisíce lidí evakuovat se po přeplněných silnicích. Palestinští bojovníci pokračovali v útocích na izraelské jednotky z ruin. Rodiny prchaly z východního Chán Júnisu v autech i pěšky, věci se jim hromadily na oslích povozcích a motocyklových rikšách, když se pomalu vydávaly na útěk po přeplněných silnicích. Izraelská armáda shazovala letáky, které nařizovaly obyvatelům a vysídleným osobám ukrývajícím se ve městě, aby se evakuovali z oblasti, která již opakovaně zažila vlny bojů.



- Írán se chystá splnit příkaz nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího "tvrdě potrestat" Izrael za vraždu vůdce Hamásu Ismaila Haníji v Teheránu, citovaly v pátek místní tiskové agentury zástupce velitele Revolučních gard. Alí Fadáví řekl, že Chameneího rozkazy jsou "jasné a jednoznačné" a "budou provedeny tím nejlepším možným způsobem". Mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby na dotaz ohledně Fadávího výroků uvedl, že USA jsou připraveny bránit Izrael a mají v regionu dostatek zdrojů, a dodal: "Když slyšíme takovou rétoriku, musíme ji brát vážně, a to také děláme."



- Při pátečním izraelském útoku na vozidlo v jiholibanonském městě Sidon byl zabit velitel Hamásu, uvedla palestinská militantní skupina a izraelská armáda. Hamás uvedl, že byl zabit jeho "velitel" Samer al-Hajj. Ozbrojené křídlo skupiny, Brigády Ezzedine al-Qassam, v samostatném prohlášení označilo Hadždže za "polního velitele" a uvedlo, že jeho smrt byla "atentátem". Izraelská armáda uvedla, že její letadla zasáhla oblast Sidonu a "zlikvidovala" Hadždže, kterého označila za "vysokého velitele" Hamásu v Libanonu.





- Americký ministr zahraničí Antony Blinken v pátečním telefonátu sdělil izraelskému ministru obrany Yoavu Gallantovi, že eskalace napětí na Blízkém východě není "v zájmu žádné strany", a zároveň zdůraznil potřebu příměří v Gaze, uvedlo ministerstvo zahraničí.





- Při podezřelých útocích jemenských povstalců Húsíů byl ve strategickém průlivu Bab el-Mandeb spojujícím Adenský záliv s Rudým mořem čtyřikrát zasažen tanker s ropou. Húsíové se k útokům bezprostředně nepřihlásili, ačkoli navazují na několikaměsíční kampaň povstalců zaměřenou na lodní dopravu přes koridor Rudého moře kvůli izraelské válce proti Hamásu v Gaze.





- Libanon by měl problém pokrýt i jen zlomek svých potřeb pomoci, pokud by vypukla plnohodnotná válka s Izraelem, uvedl vysoce postavený úředník, který usiluje o větší podporu dárců v souvislosti s přetrvávajícími střety na hranicích. Nasser Yassin, ministr dohlížející na plánování pro případ širšího konfliktu, řekl agentuře Reuters, že Libanon by v nejhorším případě potřeboval 100 milionů dolarů měsíčně na potraviny, přístřeší, zdravotní péči a další potřeby.







Podrobnosti v angličtině ZDE

"Norsko dlouhodobě hraje jedinečnou a cennou roli při podpoře míru pro Izraelce a Palestince. Vyzýváme Izrael, aby to znovu zvážil," uvedla FCDO v pátečním prohlášení.. Množství písemných podání pravděpodobně oddálí rozhodnutí skupiny soudců o vydání zatykačů a přichází navzdory rozhodnutí z roku 2021, že soud má pravomoc nad územími okupovanými Izraelem v šestidenní válce v roce 1967.