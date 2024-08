Zemanovy hostelové návštěvy

Katka

Katka je karierní „komunistka“, která ráda nakupuje na high streets v Bruselu. Posledních 10 let jí na doplnění buržoazního šatníku zjevně nestačilo, a přitom tvrdí, že Stačilo. Nikdo pořádně nedokáže najít zdroj nebývale štědré podpory, jenž udělal z této lidské bídy hvězdu CNN Prima, jak doložila analýza Hlídacího psa (článek Komunisti v propadlišti? Kdepak, Kateřinu Konečnou do každé domácnosti). Spekuluje se o tom, že si Konečnou vytipovali v Rosa Luxemburg Stiftung, ale nechce se mi tomu věřit. Jenže oni si myslí, že i Matěj Stropnický je budoucnost levice. Tak nevím, snad ne. Snad ty nemalé prostředky přitekly z prostředí, které více odpovídá teflonovému charakteru této postavy. Katka a její teflonový charakter přirozeně působí na část nostalgicky založených spoluobčanů. Oni jí tak nějak fandí, je jedna z nich, hobitka, reprezentantka českého průměru, která to dotáhla až do Brusele. Exitus acta probat, účel světí prostředky. Přelézt nedokážeš, natož přeskočit, tož podlézej a zůstaň při zemi. Tam jsme spolu. Vylžeme si naši vlastní realitu a bude nám v ní dobře. Ukaž jim, Katko, že blbost Konečně shodila okovy útlaku a s historickou nevyhnutelností se chápe moci. V mase je síla!

Filip

Filip je závodník. Mentálně jím zůstane do konce života. Je to fajn pocit, když se vám zúží periferní vnímání a můžete se plně soustředit pouze na jeden jediný úkol. Vrumvrum. Nechal o sobě napsat knihu, protože sám dokáže napsat maximálně nepříliš dlouhý post. Na delší text potřebuje ghost writing. Se středoškolským vzděláním musíte být grafoman, abyste mohli psát delší texty a nezažívali přitom po dvou větách pocit prázdnoty. Filip Turek toho sice v životě moc nepřečetl ani nenapsal, ale i přesto dokáže hodnotit. Třeba energetickou a průmyslovou transformaci 21. století má v malíku, a z něj cucá a cucá a cucá. A pak si o tom rád povídá, nejraději ve společenství dalších expertů , jako je kuchař Pohlreich, herec Vašut nebo další nadějný středoškolák Vávra halucinující veřejně o tématech, o nichž se dovzdělal z MAGA slabikáře. Filipa si vodí vekslák Chlad, který poctivě vydělal na výherních bednách, když to ještě šlo. Filipovým vzorem byl kámoš Jonák , reprezentant devadesátkové mafie, R.I.P. Tahle konfigurace předností je neodolatelná pro mladé české incely (involuntary celibate) a staré české autíčkáře. Taky by chtěli být jako Filip.

Miloš