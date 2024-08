Muslim v Londýně zachránil holčičku před smrtí ubodáním

14. 8. 2024

Muslimský bezpečnostní strážce hovořil o tom, že "skočil" a odebral nůž muži, který řekl, že pobodal dítě.

Řekl, že jeho kolegové poskytli první pomoc. Strážce, který se jmenoval Abdullah, 29, řekl tiskové kanceláři PA:

"Slyšel jsem křik. V tu chvíli jsem uviděl, že člověk ve věku asi kolem třiceti let bodá dítě - Skočil jsem na něj, zadržel jsem jeho ruku, v níž měl nůž, povalil jsem ho na zem, držel jsem ho a odebral jsem mu ten nůž.

Pak se přidali další dva lidi a drželi jsme ho, než se objevila policie, tralo to asi tři nebo čtyři minuty, než policie přijela, a oni ho odvezli.

A man called Abdullah just saved a child who was being attacked with a knife.



You'll be amazed to learn Nigel Farage doesn't have legitimate questions, Douglas Murrey hasn't credited multiculturalism for saving a child's life, and Elon Musk remains strangely silent. pic.twitter.com/pxt6dNcwzd