Ruské úřady se pokoušejí potlačit týden trvající vpád ukrajinských vojsk do Kurska

13. 8. 2024

Zmatené výroky od vedoucích představitelů, jak se Kreml snaží bagatelizovat význam událostí





Ruské úřady se snaží dostat situaci v Kursku pod kontrolu týden poté, co ukrajinské síly zahájily v regionu překvapivý útok, v jehož důsledku je část ruského území pod kontrolou Kyjeva.



Rusko v úterý použilo rakety, bezpilotní letouny a letecké údery ve snaze získat zpět území, přičemž jeden z vysokých velitelů prohlásil, že postup Kyjeva je u konce, jenže evakuace obyvatel z pohraničních oblastí pokračovala.





Ukrajinské síly stále kontrolují četná sídla, takže Kreml se snažil význam událostí bagatelizovat.



Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí v úterý uvedl, že Kyjev nemá zájem na dlouhodobém obsazení regionu. "Na rozdíl od Ruska Ukrajina nepotřebuje cizí majetek. Ukrajina nemá zájem o zabrání území Kurské oblasti, ale chceme chránit životy našich lidí," řekl novinářům v Kyjevě Heorhij Tychij. Podle něj Rusko za poslední měsíc podniklo z oblasti více než 2 000 úderů na Ukrajinu. Ruské úřady se snaží dostat situaci v Kursku pod kontrolu týden poté, co ukrajinské síly zahájily v regionu překvapivý útok, v jehož důsledku je část ruského území pod kontrolou Kyjeva.



Kyjev veřejně neuvedl konečný cíl svého překvapivého tažení do Ruska, které bylo různě hodnoceno jako posílení morálky po dlouhém období tváří v tvář drtivým ruským útokům, nebo jako získání potenciální vyjednávací pozice.



Jeden ze západních zpravodajských činitelů uvedl, že Kyjev nesdělil spojencům konkrétní podrobnosti o operaci až do doby, než byla zahájena, uvedla v úterý agentura Bloomberg, a ze spřátelených hlavních měst nezazněla na adresu Kyjeva kritika. "Ukrajina má plné právo vést válku tak, aby co nejúčinněji paralyzovala Rusko v jeho agresivních záměrech," prohlásil v úterý polský premiér Donald Tusk.



Ukrajina již dříve podnikla nálety na ruské území, ale byly krátké a zdálo se, že mají mít převážně psychologický účinek. Tento útok s trvalým zabráním území je jiný. Vladimir Putin se však ve svých veřejných komentářích snažil bagatelizovat význam toho, co je největším vpádem cizích vojsk do Ruska od druhé světové války.



Na pondělním televizním setkání s představiteli obrany řekl úřadující šéf Kurské oblasti Alexej Smirnov ruskému prezidentovi, že 28 osad v regionu je pod ukrajinskou kontrolou a že kyjevské jednotky pronikly až 12 km dovnitř Ruska na 40 km dlouhém úseku hranice.



Putin úředníka přerušil a řekl mu, aby tyto záležitosti přenechal armádě. "Můžete nám říci o sociálně-ekonomické situaci a o pomoci lidem," řekl. Smirnov odpověděl, že 120 000 lidí již bylo evakuováno ze svých domovů a dalších 60 000 čeká na pomoc. V sousední Bělgorodské oblasti bylo evakuováno dalších 11 000 lidí, uvedli místní představitelé.



Sdělení Kremlu se občas zdála zmatená, když současně upozorňovala na závažnost narušení hranic a zároveň tvrdila, že se není čeho obávat. "Celkově zůstává situace mimořádně obtížná, ale pod kontrolou," shrnoval náladu pondělní článek v listu Moskovskij komsomolec.







Počáteční reakce Ruska se zdála být pomalá a špatně koordinovaná. Ukrajina tvrdí, že zajala stovky ruských válečných zajatců a že se do některých oblastí přesunula bez většího odporu.

Vzhledem k tomu, že ukrajinské síly jsou na dlouhé frontě roztažené, je však útok na Rusko pro Ukrajinu vysoce rizikový a může ohrozit i další oblasti fronty. Ukrajinský generální štáb v úterý uvedl, že ruské síly podnikly za posledních 24 hodin 52 útoků v okolí města Pokrovsk v Doněcké oblasti, což je dvojnásobek průměrného denního počtu útoků před týdnem.







"Tato válka zanechala ruské hranice slabé, ruská armáda se angažuje na Ukrajině a není okamžitě k dispozici k obraně pohraničních regionů a pohraniční jednotky FSB nemají podporu," napsal Dara Massicot, vedoucí pracovník Carnegie Endowment for International Peace, na serveru X.Ruští opoziční politici sledující dění ze zahraničí vyjádřili zděšení nad vpádem, ale obvinili z něj Putina. "To, co se děje v Kursku, je strašné. Od prvního dne války jsem říkal, že Putin přinese na ruské území smrt a zkázu a že naše země bude nucena zaplatit vysokou cenu za jeho krvavý avanturismus, a to se bohužel stalo," řekl Ilja Jašin, opoziční politik propuštěný z vězení počátkem tohoto měsíce v rámci výměny vězňů.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí večer přirovnal katastrofu v Kursku k potopení ponorky Kursk v roce 2000 v prvních měsících Putinovy vlády nad Ruskem. Tehdy zahynulo více než 100 ruských námořníků a Putinova rozpačitá a neadekvátní reakce byla ostře kritizována. "Před čtyřiadvaceti lety byla katastrofa v Kursku, symbolický začátek jeho režimu, a teď je to pro něj konec a je to opět Kursk," řekl Zelenskij.