Hladové děti v ODS letí

12. 8. 2024 / Petr Haraším

Ještě jednou zpět k ostudné morální hanbě dotačního experta Šalamona ze strany fialových kmotrů a odporné dehonestaci sociálně slabších rodičů. Na jedné straně pravicová vláda vší svou mocí vytváří mzdovou politikou masivní chudobu rodičů a na druhé straně, kdy rodiče nemají peníze na obědy a kroužky pro strádající děti, pravice rázem sborově ryčí o neřestném chování a o nárokové mentalitě zaostalé české společnosti.

Ovšem tento text přináší nepěkné věci ohledně problematiky placení obědů ve vzdělávacích institucích v Praze, kde je přeci finančně blaze. Nikoli zbožné přání pravicové demagogie: alkohol, cigarety, drogy a hrací automaty, ale covid, inflace, pokles reálných příjmů, ceny energií, nájmů a potravin. Dotační program na obědy má kvůli krokům pravice aktuálně na 20 tisíc hladových dětí v Praze 7 a čísla dál rostou. Jde o standardní rodiny, samoživitelky, samoživitelé a národnostní komunity, které jen nezvládly Fialův ekonomický masakr. Leč situace je ještě trapnější, protože bez úhrady obědů děti mnohdy do školky nesmí. A když nesmí, tak rodič těžko shání práci, přičemž za rohem už bedlivě číhá pravicový skřet opásaný dotacemi a stranicky ječí na celé kolo sociálních sítí zde.

Ani na jihu Čech se s nezodpovědným rodičem, a tudíž ani s dítětem nezodpovědných rodičů stranicky nemazlí. Chtělo bys do kroužku, chtělo, nic nebude. Dlouhý Kuba totiž ví, jak pravicově odpovědně zatočit s nepracující nárokovou lůzou skrze trestání dětí. Podobnost s komunistickým režimem není věru náhodná. Pro ochranu, byť jedné jediné státní koruny určené rodičům režimu nelibým, je ochoten vrtat kolena všech členů ODS celé republiky. Kdo se bude veselit v databázi Úřadu práce, rodič či pěstoun, déle než půlrok, toho děti mají smůlu. Piráti protestovali, tvrdý dlouhý Kuba nelítostně narudlým hlasem úderníka prosadil. Jeho dlouhý kraj nebude dotovat nesnažící se rodiče a platit dětem mimoškolní zábavu. Práce je všude dost (předvolební šlágr ODS) a ostatně do rachoty může i dítko (předvolební šlágr KDU). Dlouhého Kubu podpořil stupidním výrokem kolega z ODS, když bezelstně prohlásil, že slova o diskriminaci diskriminují takto bohulibý program pro slušné děti slušných znevýhodněných občanů. V podstatě jde jen o to, aby dlouhá pravice ideologicky ukázala, jak je ostrá na lenivou spodinu a jak umí na nejslabších ušetřit zde.

A jak vypadá pravé snažení? To nejlépe může dosvědčit sám snaživý dlouhý Kuba (starší, leč výstižný) zde. Pokud by ještě někdo měl snad pochybnost o vhodných dotacích pro třeba tady kroužek rybolovu pro starší a pokročilé, tak ještě jeden pěkně dotační a vousatý, ale výstižný a charakteristický pro ODS zde. Kolik miliard se v dlouhém kraji asi tak utopilo až na dno a kolik by za to bylo obědů a kroužků pro děti?

Ale to není vše. Fialoví nemají nikdy dost ani v trápení občanů, ani v dotačních kratochvílích. Odborník na spravedlivou transformaci pro obzvlášť majetné a velké z ODS v uhelném regionu východu a náměstek hejtmana Unucka si maluje spravedlivou transformaci po svém. Rozhodl se natrhat domů dle zásad volného trhu plnou náruč peněz ze spravedlivých dotací. Ano, zcela nepřekvapivě je z téže strany jako přistižený hulvát, dotační loudil a obědový strážmistr Šalamon. Po obrovské kritice se dotační Unucka a dotační Unucková (jeli v tom spolu) vzdali již odklepnutých dotací, což je ovšem nijak neomlouvá. A neomlouvá to ani nikoho, kdo jim tyto dotace s plným vědomím a svědomím o blahobyt občanů posunul zde. Strana dotací a výsměchu hladovějícím se zarazila, pokrytecky si posypala hlavu dotačním popelem a přistiženého dotačního kmotra, kterých je ODS plná bude ODS na severu rázně řešit zde.

A jak se asi mají školy, které mají velký počet dětí ze sociálně znevýhodněných skupin žádající o dotace na provoz? Vždyť tady v bohaté společnosti, kde pracuje každý a rád za opravdu boží plat vlastně nemáme sociálně znevýhodněné rodiče a děti, natož aby rostly dál jejich počty. Dotační plán Národní obnovy pro školy s nadprůměrným počtem znevýhodněných žáků se hanebně spustil s dotačním programem Spravedlivá transformace. Dotační peníz tedy rozděluje ministerstvo životního prostředí a kraje. A na krajích třeba nejmenovaní náměstci hejtmana. Která škola plná znevýhodněných žáků neuspěla v prvním dotačním programu, ta nemohla uspět ani v druhém dotačním klání zde.

Náměstek Unucka uspěl v programu Spravedlivá transformace, ač rozhodně neuspěl v dotačním programu Národní obnovy a rozhodně nepatří mezi sociálně znevýhodněné žáky, natož sociálně vyloučené obce. Když jsme u Sociálně vyloučených obcí, tak lze konstatovat, že kvůli neschopnosti ekonomických jelit vlády ODS jejich počty rychle stoupají.

Co ovšem nestoupá, jsou platy ve veřejném a státním sektoru, jež místo růstu stále klesají, ač politici vlády lžou zcela jinak. A klesat budou i dál, neboť rozpočtový podvodník a lhář Stanjura (říkal to Kalousek zde) zásadně nesouhlasí, protože prý stát nemá z čeho. Možná by pomohlo vybírat daně firem a oligarchů, zarazit švarcsystém a nepodporovat šedou ekonomiku zde. Jelikož to česká pravice nikdy nedopustí, budou zaměstnanci ve veřejné sféře a státní zaměstnanci nadále hojně rozšiřovat sociálně znevýhodněné řady a počty sociálně vyloučených obcí. Jediné, co se jim od české pravice dostan, je smích za nezodpovědné chování a varování před zhoubnou nárokovou mentalitou.

Na závěr zásadní mediální groteska. Po výkonu vládního poslance za TOP09 Jakoba, kdy v ringu volném dostal od bývalé ministryně Maláčové na pravicovou holou prdel tvrdými fakty a nezpochybnitelnými daty, je jasné, do jakého bahna magického myšlení se ponořila celá česká zaostalá neoliberální pravice. Hlavně se zase jednou ukázalo, proč a v jakých lejnech jsme se probůh pod vládou pravice ocitli a ještě neprocitli zde.

Haraším Petr Orlau

Komentář ze země idiotských pravicových politiků a ještě hloupějších pravicových komických ekonomů

