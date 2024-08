Horko zhoršené znečištěním ovzduší oxidem uhličitým zabilo loni v Evropě 50 000 lidí - studie

13. 8. 2024

Kontinent se otepluje mnohem rychleji než jiné části světa, což vede k požárům, suchu a zdravotním problémům

Horké počasí způsobené znečištěním ovzduší oxidem uhličitým zabilo v loňském roce v Evropě téměř 50 000 lidí. Evropský kontinent se otepluje mnohem rychleji než jiné části světa, ukázal výzkum.



Tato zjištění přicházejí v době, kdy lesy u Atén zachvátily lesní požáry, Francie vydala varování před nadměrným horkem pro rozsáhlé oblasti země a Velká Británie prožila podle meteorologického úřadu nejteplejší den v roce.



Lékaři nazývají horko "tichým zabijákem", protože si vyžádá mnohem více obětí, než si většina lidí uvědomuje. Podle studie zveřejněné v časopise Nature Medicine by ničivá úmrtnost v roce 2023 byla o 80 % vyšší, kdyby se lidé v posledních dvou desetiletích nepřizpůsobili rostoucím teplotám.

Elisa Gallo, environmentální epidemioložka ze společnosti ISGlobal a hlavní autorka studie, uvedla, že výsledky ukazují, že úsilí vynaložené na přizpůsobení společnosti vlnám horka bylo účinné.



"Počet úmrtí v důsledku horka je však stále příliš vysoký," varovala. "Evropa se otepluje dvakrát rychleji, než je celosvětový průměr - nemůžeme usnout na vavřínech."



Vlny veder jsou stále teplejší, delší a častější, protože lidé spalují fosilní paliva a ničí přírodu - zahlcují atmosféru plyny, které působí jako skleník a ohřívají planetu. V celosvětovém měřítku byl nejteplejším rokem v historii rok 2023 a vědci očekávají, že jej brzy vystřídá rok 2024.



Vědci zjistili, že chladnější země v Evropě, jako je Velká Británie, Norsko a Švýcarsko, budou čelit největšímu relativnímu nárůstu počtu nepříjemně horkých dnů. Absolutní počet úmrtí však bude i nadále nejvyšší v jižní Evropě, která je lépe přizpůsobena horkému počasí, ale je více vystavena spalujícím teplotám.



Vědci zjistili, že úmrtnost v důsledku horka bude v roce 2023 nejvyšší v Řecku s 393 úmrtími na milion obyvatel, následovaném Itálií s 209 úmrtími na milion obyvatel a Španělskem se 175 úmrtími na milion obyvatel.



V pondělí hasiči v Řecku bojovali s požáry u Atén, které donutily úřady evakuovat několik předměstí hlavního města a dětskou nemocnici. Opakované vlny veder vysušily okolní lesy a proměnily stromy v troud.



V roce 2003 zabila vlna veder na celém kontinentu 70 000 lidí a úředníci se snažili zachránit životy vytvořením systémů včasného varování a plánů prevence. O téměř dvě desetiletí později však počet obětí rekordních veder v roce 2022, která si vyžádala více než 60 000 životů, přiměl vědce k zamyšlení nad tím, jak byla opatření účinná.



Vědci modelovali účinky horka na zdraví pro různá časová období od přelomu století a odhadli loňský počet úmrtí na 47 690. Zjistili, že úmrtnost by byla o 80 % vyšší, kdyby teploty v roce 2023 udeřily v období 2000-2004 než v referenčním období před pandemií 2015-2019. Pro osoby starší 80 let by se vedra ukázala jako dvakrát smrtelnější.



Dr. Santi Di Pietro, docent urgentní medicíny na univerzitě v Pavii, uvedl, že jeho kolegové ošetřují denně více pacientů než na začátku ledna během chřipkové sezóny.



Podle jeho slov je třeba vlnám veder čelit na všech úrovních, ale lidé mohou přijmout "jednoduchá opatření", aby ochránili sebe i své blízké. Patří mezi ně vyhýbat se slunci v nejteplejších hodinách dne, vyhledávat stín, když jsou venku, a vyměnit alkohol za vodu.



"I když to může znít samozřejmě, pití vody je nejdůležitější, aby se zabránilo dehydrataci," řekl. "Starší lidé často nevnímají žízeň, proto bychom na ně měli dávat zvýšený pozor."





Podle Galla je třeba více pracovat na přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění nárůstu teplot. "Změnu klimatu je třeba považovat za zdravotní problém."







Podrobnosti v angličtině ZDE

