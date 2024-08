USA schválily prodej zbraní Izraeli v hodnotě 20 miliard dolarů, zatímco na Blízkém východě hrozí širší konflikt

15. 8. 2024

čas čtení 2 minuty

Spojené státy schválily prodej zbraní Izraeli v hodnotě 20 miliard dolarů, včetně desítek stíhaček a moderních raket vzduch-vzduch, oznámilo toto úterý americké ministerstvo zahraničí. O chystaném prodeji, který zahrnuje více než 50 stíhaček F-15, pokročilé střely vzduch-vzduch středního doletu neboli AMRAAM, tankovou munici a vysoce explozivní minomety a taktická vozidla, byl informován Kongres. Zpráva přichází v době intenzivních obav, že by se Izrael mohl zapojit do širší blízkovýchodní války, informuje agentura Associated Press.

Neočekává se však, že by se zbraně dostaly do Izraele v dohledné době, jedná se o kontrakty, jejichž plnění potrvá roky. Velká část toho, co se prodává, má Izraeli pomoci zvýšit jeho vojenskou kapacitu v dlouhodobém horizontu, zásilka prvních systémů, která bude Izraeli v rámci kontraktu dodána, se očekává až v roce 2026.

"Spojené státy se zavázaly k zajištění bezpečnosti Izraele a pro národní zájmy USA je zásadní pomáhat Izraeli rozvíjet a udržovat silnou a připravenou schopnost sebeobrany. Tento navrhovaný prodej je v souladu s těmito cíli," uvedlo ministerstvo zahraničí ve zprávě o prodeji.

Bidenova vláda musela vyvažovat svou trvalou podporu Izraele s rostoucím počtem výzev zákonodárců a americké veřejnosti, aby omezila vojenskou podporu této zemi kvůli vysokému počtu civilních obětí v Gaze. Omezila jednu dodávku bomb o hmotnosti 2 000 liber v souvislosti s pokračujícími leteckými údery Izraele na hustě obydlené civilní oblasti v Gaze.

Smlouvy se budou týkat nejen prodeje nových 50 letadel, která bude vyrábět společnost Boeing. Prodej bude zahrnovat také modernizační sady pro Izrael, které mají mimo jiné modernizovat jeho stávající flotilu dvou desítek stíhaček F-15 novými motory a radary. Tyto stíhačky tvoří největší část prodeje v hodnotě 20 miliard dolarů, přičemž první dodávky se očekávají v roce 2029.

Celý text v anglickém originále ZDE

0