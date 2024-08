Channel 4 News: Gaza. "Nedokážu si představit, jak to lidi zvládají po psychické stránce"

16. 8. 2024

Moderátorka, Channel 4 News, čtvrtek 15. srpna 2024, 19 hodin (od minuty 27:



Podle ministerstva zdravotnictví Gazy bylo při izraelských útocích zabito více než 40 000 Palestinců a mnoho dalších zemřelo na následky těžkých nemocí. Izraelští vyjednavači se dnes sešli v Kataru, aby zprostředkovali ukončení války v Gaze, ale Hamás se jednání neúčastní a staví se proti návrhům, které předložil Izrael a o kterých jednaly Egypt a Katar, obě strany jsou v rozhovorech již několik měsíců na mrtvém bodě. Předtím se k nám připojil Hareen da Silva, britský lékař z charitativní organizace Medical Aid UK Med, v současné době je v Gaze a já jsem se ho na začátku zeptala, zda si myslí, že jsou tato čísla přesná.









Hareen da Silva: Potenciálně by to mohlo být podhodnocené, ale ve skutečnosti to vychází z toho, co jsme tu viděli, UK Med zřídila T polní nemocnice v samotné Gaze. A jen tento týden jsme překročili hranici 100 000 pacientů, které jsme léčili. Takže bych se nedivil, kdyby to potenciálně mohlo být podhodnocené nebo alespoň přesné.









Moderátorka: A neobáváte se, vzhledem k tomu obrovskému počtu pacienů, že svět je jaksi otupělý vůči rozsahu utrpení, jehož jste denně svědky?





Hareen da Silva: Je to trochu jiné než to, co vidíte ve zprávách a jste v tom, je to niterné a je to ničivější, než si dokážete představit. Nemohu se vyjádřit k tomu, co si lidé myslí doma, ale mohu jen říci, že pro nás tady je to velmi těžké pro všechny naše zaměstnance, mezinárodní kolegy, se kterými pracuji, i národní zaměstnance, které zaměstnáváme tady v UK Med.





Moderátorka: Přibližte nám, s jakými zraněními se musíte potýkat.





Hareen da Silva: Jedná se o případy hromadného postižením osob. Takže jedna věc. To zahrnuje střelná zranění, balistická zranění, výbuchy atd. Co se týče mě, tak já řídím centrum primární zdravotní péče. A to jsou jednoduché věci, které by se snadno vyléčily ve Velké Británii, jako je kožní vyrážka, impetigo, které by vaše dítě dostalo ve školce, atd, které se nyní šíří po celém těle, je to velmi obtížné. Příklad, když jsem tu byl dříve a byl tu incident s hromadným postižením lidí, kdy k nám přišli první lidé, nejmladšímu byl bohužel jen jeden měsíc a měl mnohočetná střelná poranění hrudníku, což je bohužel nepřežitelné, a to jsou věci, které moji skvělí kolegové vidí téměř denně, což si ani nedokážu představit, jak to zvládají po psychické stránce, stejně jako příbuzní těchto pacientů. Je to strašné.





Moderátorka: Na začátku rozhovoru jste použil zajímavé slovo. Mluvil jste o tom, jak je to niterné to, co vidíte. Zprávy o tělech pohřbených na parkovištích, pohřbených na dvorcích a pohřbených u silnice, ten pocit, že všude vidíte smrt.





Hareen da Silva: Ano, i tyto příklady jsou pravdivé. Tady je 75 % infrastruktury téměř úplně zničené. Takže je to nevyčíslitelné, kolik příbuzných lidí se pohřešuje. A je to velmi stresující. Je to i téměř nemyslitelné. I když se nakonec vrátím do Británie a do své práce v britském zdravotnictví, je těžké si vůbec představit, jaké to je pro laiky doma, kteří tady nejsou a nezažívají toto. Netuším, jak se s tím mohou ztotožnit.





Je jasné, že jste zdravotník, ne politik. Ale dnes probíhají jednání, která se snaží zajistit příměří. Jakou máte naději? Jak zoufalé je teď to příměří potřebné?Budeme zachovávat humanitární principy a vždy budeme žádat, aby obě strany tohoto konfliktu složily zbraně a také aby myslely na civilisty, kteří tady potřebují přístup ke zdravotní péči, vodě, hygieně, to je také jedna věc. Takže to tak bude. Důležité, aby boje co nejdříve ustaly.