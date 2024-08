Izraelský úder v sobotu zavraždil nejméně 18 členů další jedné rodiny

19. 8. 2024

Izraelský nálet v Gaze zabil nejméně 18 lidí z jedné rodiny, a to i přesto, že zprostředkovatelé vyjádřili optimismus ohledně brzkého uzavření dohody o příměří mezi Izraelem a Hamásem po deseti měsících války.



Podle nemocnice mučedníků al-Aksá v Deir al-Balah, kam byly oběti převezeny, nálet v sobotu zasáhl dům a přilehlý sklad ukrývající vysídlené osoby u vchodu do města Zawaida. Tamní reportér agentury Associated Press spočítal mrtvé.



Mezi zabitými byl i Sami Jawad al-Ejlah, velkoobchodník, který koordinoval s izraelskou armádou dovoz masa a ryb do Gazy. Podle seznamu poskytnutého nemocnicí byly mezi mrtvými také jeho dvě manželky, 11 jejich dětí ve věku od dvou do 22 let, babička dětí a tři další příbuzní.



Omar al-Dreemli, jeden z příbuzných, uvedl: „V márnici vidíme nepopsatelné výjevy končetin a uříznutých hlav a rozčtvrcených dětí.“

Abu Ahmed, soused, řekl o Ejlahovi: „Byl to mírumilovný člověk.“ Uvedl, že v domě a skladu se v té době ukrývalo více než 40 civilistů.



Izraelská armáda, která jednotlivé údery komentuje jen zřídka, uvedla, že zasáhla „teroristickou infrastrukturu“ v centrální části Gazy, odkud byly v posledních týdnech na Izrael odpalovány rakety.



„Přišly zprávy, že v důsledku úderu byli zabiti civilisté v přilehlém objektu. Incident se prověřuje,“ uvedla agentura.



Další hromadná evakuace byla nařízena pro části centrální Gazy. Izraelský vojenský mluvčí Avichay Adraee v příspěvku na X citoval palestinskou raketovou palbu a uvedl, že Palestinci v oblastech v městském uprchlickém táboře Maghazi a jeho okolí by měli odejít.



Ahmad Omrani, jeden z těch, kterých se příkaz týká, uvedl: „Utrpení začalo ode dne, kdy jsme opustili své domovy.“ Zatímco se těžce naložená vozidla, kola a oslí povozy proplétaly sutinami, řekl: „Trpíme strachem a úzkostí a bojíme se o děti, které si hrají na ulici. Nedá se dobře spát, sedět ani jíst.“



Issa Murad, Palestinec vysídlený do Deir al-Balah, řekl: „Během každého kola jednání vyvíjejí nátlak tím, že si vynucují evakuaci a páchají masakry.“



Převážná většina obyvatel Gazy byla vysídlena, často několikrát, a podle OSN izraelská armáda nařídila evakuaci asi 84 % území.



Izrael tvrdí, že zabil více než 17 000 bojovníků Hamásu, aniž by poskytl důkazy. Ministerstvo zdravotnictví Gazy uvedlo, že ve válce bylo zabito nejméně 40 074 Palestinců. Předpokládá se, že další tisíce lidí jsou pohřbeny pod sutinami a desetitisíce dalších byly zraněny.



Zprostředkovatelé již několik měsíců usilují o třífázový plán, podle kterého by Hamás propustil zbývající rukojmí výměnou za trvalé příměří, stažení izraelských sil z Gazy a propuštění Palestinců vězněných Izraelem.



Americký prezident Joe Biden v pátek prohlásil, že „jsme blíže dohodě než kdykoli předtím“. Vysoký představitel Hamásu však v sobotu tato slova odmítl.





„Tvrdit, že se blížíme k dohodě, je iluze,“ řekl agentuře AFP Sámí abú Zuhrí, člen politického byra Hamásu. „Nečeká nás dohoda ani skutečné jednání, ale spíše vnucování amerického diktátu.“









