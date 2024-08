Vyvolávaní ultrapravicových výtržností v Británii bylo pro Muska jen zkušení jízdou. Jen se podívejte, co plánuje pro Ameriku

19. 8. 2024

Do amerických prezidentských voleb zbývají tři měsíce. Co když miliardář zpochybní jejich výsledek? Co když se rozhodne, že demokracie je nanic? ptá se Carole Cadwalladr





Před necelými čtyřmi lety se vzbouřenecký dav dal dohromady na internetu, jel do Washingtonu, vtrhl do Kapitolu a hrozil viceprezidentovi oprátkou. Ale to byly staré dobré časy. Teď žijeme v jiné realitě. V takové, ve které se miliardáři utrhli ze řetězu. Před necelými čtyřmi lety se vzbouřenecký dav dal dohromady na internetu, jel do Washingtonu, vtrhl do Kapitolu a hrozil viceprezidentovi oprátkou. Ale to byly staré dobré časy. Teď žijeme v jiné realitě. V takové, ve které se miliardáři utrhli ze řetězu.





Protože ve zlatých časech roku 2020 musely technologické platformy, které se stále vzpamatovávaly z odporu veřejnosti, alespoň předstírat, že berou veřejnost vážně. Twitter zaměstnával více než 4 000 lidí v oddělení „důvěry a bezpečnosti“, kteří měli za úkol odstraňovat nebezpečný materiál z jeho platformy a vyčenichat zahraniční vlivové operace. Facebook se snažil ignorovat tlak veřejnosti, ale nakonec zakázal politické reklamy, které se snažily „delegitimizovat hlasování“, a desítky akademiků a výzkumníků v odděleních „integrity voleb“ pracovaly na identifikaci a označování nebezpečných dezinformací.



I přesto však rozsáhlé skupiny amerického obyvatelstva nabyly přesvědčení, že hlasování v prezidentských volbách bylo ukradeno, a násilný dav málem provedl státní převrat. Uplynuly čtyři roky a nyní se nacházíme na zcela jiném - a podstatně horším - místě.





Protože zatímco si Kamala Harrisová užívá své horké dívčí léto a liberální Amerika vyjadřuje úlevu, je to právě Británie, na kterou by se USA měly zaměřit. Na výtržníky v ulicích a hořící auta a nakažlivý, nezvládnutelný rasismus, který se šíří jako požár na mnoha platformách. Na lži zesílené a šířené algoritmy dávno předtím, než byla oznámena fakta.





Co však Musk - nový samozvaný Pán zla - udělal, je, že strhl masku. Ukázal, že není třeba ani předstírat zájem. V Muskově světě je důvěra nedůvěrou a bezpečnost cenzurou. Jeho cílem je chaos. A ten se blíží.







Protože stejně jako brexit předznamenal zvolení Donalda Trumpa v roce 2016, existují náznaky, že jsme my v Británii opět kanárkem v uhelném dole. Stejné transatlantické vzorce, stejný herní plán, stejné figury. Tentokrát však se zcela novým souborem nebezpečných, nekontrolovaných technologických zranitelností, které je třeba využít.V ulicích je - prozatím - klid. Násilí bylo potlačeno. Ale tohle je Británie, kde extremistické politické násilí znamená, že někdo nese cihlu a hodí nohou od židle. V Americe nejsou jen automatické zbraně a právo otevřeně nosit střelné zbraně, ale jsou tam skutečné milice. Bez ohledu na to, jak dobře si Harrisová vede v průzkumech, Amerika čelí mimořádně nebezpečnému okamžiku, ať už volby vyhraje kdokoli.Protože jak nám už ukázal Trump a jak se naučil Jair Bolsonaro, už ani nemusí jít nutně o vítězství. Nebo dokonce o jediný den. Celé období mezi výsledkem voleb a inaugurací je okamžikem, kdy se může stát cokoli, a to nejen pro Ameriku, ale i pro celý svět.V Británii zazpíval kanárek. Letos v létě jsme byli svědky něčeho nového a nevídaného. Miliardářský majitel technologické platformy se veřejně postavil proti zvolenému britskému premiérovi a využil svou platformu k podkopávání jeho autority a podněcování násilí. Britské letní nepokoje v roce 2024 byly zkušebním balónkem Elona Muska.Prošlo mu to. A pokud vás neděsí jak jeho mimořádná nadnárodní moc, tak možné důsledky, mělo by vás to děsit. Pokud se Musk rozhodne „předpovědět“ občanskou válku ve Státech, jak to bude vypadat? Pokud se rozhodne zpochybnit výsledek voleb? Pokud se rozhodne, že demokracie je nanic? Tohle není sci-fi. Je to doslova za tři měsíce.Nic z toho se neděje ve vakuu. Po roce 2016 se na krátkou chvíli objevila snaha pochopit, jak jsou tyto technologické platformy využívány k šíření lží a nepravd - nebo dezinformací -, jak jsme je poznali, a pokusit se tomu zabránit. Tento okamžik však již pominul. Zvítězila letitá snaha republikánských agentů zpolitizovat celé téma „dezinformací“. V amerických technologických kruzích už sotva existuje. Všichni, kdo naznačují, že ano - výzkumníci, akademici, týmy „důvěry a bezpečnosti“ - jsou nyní součástí údajného „cenzurního průmyslového komplexu“.Výbor amerického Kongresu vedený republikánem Jimem Jordanem, který je přesvědčen, že velké technologické firmy umlčují konzervativní hlasy, se vydal na válečnou stezku. Vyžádal si historii e-mailů desítek akademiků a zmrazil celou oblast výzkumu. Zhroutily se celé univerzitní katedry, včetně Stanfordské internetové observatoře, jejíž oddělení pro integritu voleb v roce 2020 zajišťovalo rychlou detekci a analýzu.Dokonce i FBI bylo znemožněno komunikovat s technologickými společnostmi o tom, před čím úředníci varovali, že se blíží nápor zahraničních dezinformačních a vlivových operací poté, co se žaloba podaná dvěma generálními prokurátory dostala až k Nejvyššímu soudu. Podle deníku New York Times se teprve nyní v tichosti obnovila.To vše poskytlo platformám dokonalou zástěrku pro ústup. Twitter, nyní X, propustil nejméně polovinu svého týmu pro důvěru a bezpečnost. Ale to už udělala každá technologická společnost, o které víme. Tisíce pracovníků, kteří dříve pracovali na odhalování dezinformací, propustily společnosti Meta, TikTok, Snap a Discord.Zrovna minulý týden Facebook zrušil jeden ze svých posledních zbývajících nástrojů pro transparentnost, CrowdTangle, nástroj, který byl klíčový pro pochopení toho, co se dělo online během temných dnů před inaugurací v roce 2020 a po ní. Udělal to navzdory prosbám výzkumníků a akademiků, a to jen proto, že mohl.V roce 2020 se tyto snahy zdály ubohé, bídné, neadekvátní rozsahu hrozby. Nyní jsou pryč, stejně jako se nástroje stávají ještě nebezpečnějšími. Minulý týden se OpenAI chvástala, že našla íránskou skupinu, která používala ChatGPT k ovlivňování voleb v USA, což by bylo působivější, kdyby o jejím týmu pro důvěru a bezpečnost nebylo slyšet naposledy, když byl v květnu rozpuštěn poté, co jeho spoluzakladatelé odstoupili.