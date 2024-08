Expert na Írán: USA bojují ve "čtyřech studených válkách" současně

19. 8. 2024

čas čtení 5 minut

USA "bojují ve čtyřech různých studených válkách" s Čínou, Íránem, Ruskem a Severní Koreou a podle zahraničněpolitického experta musí přijít se způsoby, jak mezi nimi vyvolat rozpory, píše Jordan King. USA "bojují ve čtyřech různých studených válkách" s Čínou, Íránem, Ruskem a Severní Koreou a podle zahraničněpolitického experta musí přijít se způsoby, jak mezi nimi vyvolat rozpory,

Karim Sadjadpour, vedoucí pracovník think-tanku Carnegie Endowment for International Peace, kde se zaměřuje na Írán a zahraniční politiku, řekl, že věří, že USA čelí spíše mnoha situacím studené války, než "plnohodnotnému konfliktu".

V rozhovoru pro podcast Stay Tuned with Preet řekl: "To vyvolává širší otázku, o které si myslím, že je velmi důležité, aby se nad ní zamysleli američtí političtí stratégové, protože v některých ohledech současně bojujeme ve čtyřech různých studených válkách – s Čínou, Ruskem, Íránem a Severní Koreou. Pokud máte rádi zkratky, zkratka pro tyto čtyři země je CRINK."

Sadjadpour pokračoval v argumentaci, že otázka, kterou si USA musí položit, zní: "Existuje životaschopná strategie, ve které bychom mohli, místo dalšího sjednocování těchto zemí proti nám, existuje strategie, která by mezi nimi mohla potenciálně vytvořit rozdělení?"

A pokračoval: "Protože Čína, Rusko, Írán a Severní Korea jsou velmi odlišné režimy. Írán je teokracie, ruský prezident Vladimir Putin pravděpodobně zabil více muslimů než většina světových lídrů a Čína očividně pronásledovala svou vlastní muslimskou menšinu.

"Nejsou to země jako Spojené státy a Británie, které mají společné hodnoty a společné zájmy. Řekl bych, že ve skutečnosti mají odlišné hodnoty a často protichůdné zájmy."

"Ale právě teď všichni sdílejí tento zastřešující cíl, kterým je touha porazit světový řád vedený Spojenými státy. Otázkou je, zda existuje životaschopná strategie pro USA, místo toho, aby se snažily bojovat proti všem najednou, a místo toho, aby je více spojovaly, snažily se mezi nimi vytvářet rozdělení."

Pete Nguyen, mluvčí amerického ministerstva obrany (DOD), řekl Newsweeku: "Navzdory všem těmto hrozbám Národní obranná strategie (NDS) zdůrazňuje důležitost posilování aliancí a partnerství po celém světě, aby se zvýšila kolektivní bezpečnost a odradila se agrese ze strany těchto státních aktérů. NDS klade důraz na koncepci integrovaného odstrašení, která kombinuje vojenskou sílu s dalšími nástroji národní moci k řešení těchto výzev."

Newsweek kontaktoval protějšky z ministerstva obrany v Rusku a Číně, spolu s íránskou ambasádou ve Washingtonu a severokorejskou ambasádou v Pekingu, aby se k věci vyjádřili.

Sadjadpour v podcastu hovořil o tom, proč si myslí, že "není vysoká pravděpodobnost", že svět směřuje k totální válce.

Řekl, že pochybuje, že by Putin, který údajně dováží zbraně z Íránu, chtěl, aby se Írán zapojil do větší války na Blízkém východě.

"Nikdo nemá zájem o to, aby se konflikt rozhořel v plné míře. Jedním ze zajímavých vývojů v posledních několika týdnech bylo, že Vladimir Putin – Rusko, jeden z klíčových strategických partnerů Íránu – také vyslal signál, vzkázal Íránu, aby se choval zdrženlivě," řekl Sadjadpour.

"Jednou z obav, které Putin údajně má, je blahobyt stovek tisíc izraelských občanů ruského původu, ruských občanů, kteří žijí v Izraeli. Chce se vyhnout konfliktu, který by je mohl ohrozit.

"A víte, Putin vede svou vlastní plnohodnotnou válku s Ukrajinou a spoléhá se na íránské zbraně. Takže se obává, že by se Írán mohl zapojit do plnohodnotné války, v kterémžto případě by musel použít své vlastní zbraně, místo aby je poslal do Ruska."

"A tak si myslím, že existuje mnoho důvodů, proč se lidé pokoušejí zbrzdit plně rozvinutý konflikt a je to velmi děsivá představa, ale nemyslím si, že je vysoká pravděpodobnost, že se dostaneme do spirály plnohodnotného konfliktu."

Pentagon tento týden vyvrátil obavy z rozšiřující se "mezery mezi letadlovými loděmi" v Pacifiku uprostřed rostoucí konkurence s Čínou, kdy dvě "ploché střechy" amerického námořnictva byly v krátké době přeposlány na Střední východ.

Vzplanutí konfliktu mezi Izraelem a Íránem donutilo americké ministerstvo obrany přemístit USS Theodore Roosevelt a USS Abraham Lincoln, dvě letadlové lodě třídy Nimitz o výtlaku 100 000 tun, z jejich původního nasazení v indo-pacifické oblasti.

Jejich příjezd přispěje k nedávnému nárůstu amerických sil na Blízkém východě a dále posílí pozici amerických sil tam, protože Bílý dům se snaží odradit od širšího regionálního konfliktu, a to vše při zachování podpory ukrajinského odporu proti Rusku.

Zdroj v angličtině: ZDE

0