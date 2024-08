Na smrt Hind Radžábové se již zapomnělo. Přesně to si Izrael přeje

19. 8. 2024

Hind Radžábová, pětiletá palestinská holčička, byla spolu se svými bratranci, tetou a strýcem zabita při čekání na sanitku.



Izraelský stát po tomto zvěrstvu používá svou obvyklou strategii: popírat, odvracet pozornost, klamat a čekat, až se pozornost přesune jinam, píše Owen Jones.

Prem Thakker. Již 200 dní tlačím na USA ohledně zabití Hind Radžábové, její rodiny a zdravotníků, kteří byli vysláni ji zachránit.

Vnější vyšetřování - „není pravděpodobné, že by izraelské síly neviděly, na koho vystřelily 335 kulek."

USA stále znovu a znovu odkládají vyšetřování Izraele.

Pokud budete mít někdy pochybnosti o povaze izraelského útoku proti Gaze, vzpomeňte si na tuto malou holčičku. Hind Radžábová byla pětiletá Palestinka s rozkošným úsměvem. Ráno 29. ledna nasedla do auta Kia Picanto spolu se svou tetou, strýcem a několika bratranci. Chtěli utéct ze čtvrti Tel al-Hawa ve městě Gaza. Izraelská armáda na auto vystřelila a všechny uvnitř zabila kromě Hind a její patnáctileté sestřenice Layan. Vyděšená Layan odpověděla na telefonát z Palestinské společnosti Červeného půlměsíce (PRCS) a informovala je, že na auto střílí tank: na záznamu je slyšet její zmučený křik, když je zastřelena. Když PRCS zavolal zpět, zvedla to Hind, nyní jediná přeživší, obklopená zkrvavenými těly svých šesti příbuzných. Mluvila také o střílícím tanku a prosila, aby ji zachránili. V jednu chvíli operátorovi řekla, že se stmívá a že má strach.



Po hodinách čekání na povolení vyjednalo ministerstvo zdravotnictví s izraelskými úřady bezpečný přístup pro sanitku. Záchranáři dorazili kolem 18. hodiny a po příjezdu byli zastřeleni. O dva týdny později byly nalezeny jejich ostatky - spolu s rozkládajícími se těly Hind a její rodiny.



Po každém zvěrstvu, které spáchá, má izraelský stát standardní modus operandi: popírá, odvrací pozornost, klame a čeká, až se pozornost přesune jinam. Většina médií s touto strategií spolupracuje, což Izraeli umožňuje pokračovat v genocidním náporu, protože brání pozorovatelům spojit si jednotlivé body a pochopit, o co se ve skutečnosti jedná. Z tohoto důvodu je třeba se ke každému zločinu vracet, dokud nebude správně pochopen. V tomto případě Izrael tvrdil, že v oblasti neměl žádné vojáky.



Téměř pět měsíců po vraždách zveřejnila Forenzní architektura - uznávaná multidisciplinární výzkumná skupina sídlící na Goldsmiths, University of London, podrobné vyšetřování ve spolupráci s televizí Al Jazeera. Zmapovali 335 děr po kulkách ve vnější části vozu. Analýza Layanova telefonního hovoru zjistila 64 výstřelů vypálených během pouhých šesti vteřin, což odpovídá pouze izraelským zbraním, přičemž vzdálenost tanku od auta se odhaduje na 13 až 23 metrů. „V takové blízkosti,“ píší, “není pravděpodobné, že by střelec neviděl, že v autě jsou civilisté včetně dětí.“



Poslechněte si výpovědi těchto mrtvých dětí, přečtěte si podrobný výzkum a nemůžete jinak než dojít k závěru, že tyto vraždy byly úmyslné. Bylo to za bílého dne, izraelský tank se nacházel v blízkosti auta, během delší doby bylo vypáleno nejméně 335 kulek a pak byla sanitka - jejíž průjezd byl koordinován s izraelskými orgány - rozmetána na kusy. Kdyby toto jediné zvěrstvo spáchali bojovníci Hamásu 7. října, bylo by opakovaně a konkrétně zdůrazňováno jako důkaz naprostého barbarství nepřítele. To se však nestalo.



Izraelský modus operandi je vidět v akci znovu a znovu. Když byla v květnu 2022 zavražděna palestinsko-americká novinářka Al-Džazíry Šírin Abú Aklehová, Izrael odmítl odpovědnost, ukázal prstem na palestinské bojovníky a několik měsíců čekal, až se pozornost přesune jinam, než přiznal svou pravděpodobnou odpovědnost. Když Izrael loni v listopadu zaútočil na hlavní zdravotnické zařízení v Gaze, nemocnici al-Šifa, o více než měsíc později deník Washington Post zdiskreditoval jeho klíčová tvrzení s poukazem na nedostatek důkazů o tom, že nemocnice sloužila jako „velitelské a kontrolní centrum“ nebo že z nemocničních oddělení bylo možné proniknout do tunelů. Téměř šest týdnů poté, co bylo v únoru při takzvaném masakru ohledně mouky zmasakrováno více než 100 Palestinců čekajících na pomoc, zdiskreditovala CNN izraelské odmítnutí odpovědnosti. Mohli bychom pokračovat.



Tato podrobná vyvrácení izraelských tvrzení odhalují vzorec zvěrstev, po nichž následuje utajování - a přesto média stále považují původní izraelská tvrzení za věrohodná, zatímco podobná tvrzení ruského státu by právem označila za opovrženíhodná.



V době, kdy oficiální počet obětí v Gaze překročil 40 000 - včetně asi 14 000 dětí - izraelský list Haaretz upozorňuje, že to představuje vyšší podíl předválečného obyvatelstva zabitého za 10 měsíců, než kolik bylo zabito ve válce v Iráku za 20 let nebo ve válkách v Jugoslávii za 10 let; a je to čtyřikrát více než podíl lidí zabitých na Ukrajině za dva a půl roku. Navíc je to pravděpodobně drasticky podhodnocený údaj: tisíce lidí pohřbených pod troskami jsou z oficiálních čísel vyloučeny, stejně jako nepřímá úmrtí - podle precedentu se pravděpodobně nakonec jedná o největšího zabijáka -, zatímco systém hlášení se díky zničenému zdravotnickému aparátu prakticky zhroutil. Další odhady lékařských odborníků se pohybují od 92 000 do 186 000.



Kdyby se toho dopustil stát, který není spojencem Západu, nejenže by panovala shoda, že to představuje jeden z nejtěžších zločinů naší doby, ale bylo by považováno za morálně neslušné si to nemyslet. Ti, kdo reagují odklonem od nepopiratelných zvěrstev spáchaných 7. října, prozrazují nejen svou naprostou neúctu k palestinskému životu, ale i nepochopení běžné dynamiky genocid, které jsou vždy ospravedlňovány zvěrstvy spáchanými nepřítelem. Mnozí vědí, že při genocidě ve Rwandě v roce 1994 vyvražďovali hutuské extremisty Tutsiové: kolik z nich ví, že toto vyvražďování bylo pachateli ospravedlněno občanskou válkou, kterou o čtyři roky dříve zahájili tutsijští povstalci, kteří vtrhli z Ugandy a dopustili se přitom mnoha válečných zločinů?





Kdyby bylo chování Izraele ve válce proti Gaze chápáno tak, jak je - jako ohavnost páchaná vražedným režimem - mocné osobnosti by se obávaly následků. Ti, kdo mu fandili, by se báli, že budou trvale označeni za zrůdy. Ti, kteří mlčeli, by se báli odpovědnosti, a to i za prázdné fráze a lomení rukama. Dokud se tak nestane, hrůzy neskončí. Pokud tedy budete mít někdy pochybnosti o tom, co to vlastně je, vzpomeňte si na poslední vyděšené chvíle Hind Radžabové, pětileté holčičky s rozkošným úsměvem.







