Nachází se narcismus na hranici příčetnosti a šílenství?

19. 8. 2024

čas čtení 7 minut

Může být něco "lež", pokud člověk neví, co je skutečné?, ptá se Patricia Hawley. Může být něco "lež", pokud člověk neví, co je skutečné?,

Kojenci jsou od přírody narcističtí, ale doufejme, že z toho vyrosteme.

Psychoanalytické perspektivy naznačují, že dospělí narcisté uvízli v rané fázi vývoje.

Narcistický vztek a "love bombing" jsou projevem pokřiveného pohledu na okolní svět.

Jedním z největších Freudových postřehů je, že lidé mají narcistické jádro a že toto jádro se plně projevuje v dětství. Vývojovou výzvou je tedy vyrůst z této sebestředné orientace a vidět objektivní realitu s minimálním zkreslením.

Kojenci mají půvabně zkreslený pohled na realitu. Zhruba do dvou let věku je jejich úkolem odlišit se od ostatních a vnějšího světa. Zde se učí, že matčin prs není součástí jich samých a že předměty (a rodiče) existují, i když nejsou viděny.

Od 2 do 7 let se děti učí, jak funguje vnější svět. Na začátku jsou nejrychlejší a nejchytřejší. Jsou směšně přehnaně sebevědomí, a přesto si myslí, že jste změnili jejich sendvič jednoduše tím, že jste ho rozřízli na polovinu. Ale také v této fázi se naučí, že ostatní mají perspektivy, historie, dovednosti, myšlenky, přání a pocity, které se liší od jejich vlastních. Objevuje se empatie.

Jak každý rodič ví, láska v raném dětství je o přijímání. Děti jsou vedeny naplňováním potřeb, emocionálním a fyzickým bezpečím a zbožňováním. Mohou být nedůtklivé a náročné, a to je normální. Raná přátelství vypadají podobně: Přátelé jsou ti, kteří se dělí o své hračky, hrají si s tím, co si chce hrát, a díky nimž se cítíme dobře. V důsledku toho jsou tato přátelství pevně transakční (založená na reciprocitě, quid pro quo) a mohou se kdykoli zhroutit.

Děti jsou z psychoanalytické perspektivy malými narcisisty: Mají zkreslený pohled na realitu, který je staví do středu jejich světa, a všechny věci se k nim vracejí. Z tohoto pohledu je dospělý člověk s narcismem zaseknutý v těchto raných fázích vývoje, vykolejený například zneužíváním nebo nadměrnou shovívavostí. Když je narcismus extrémní, může to mít za následek psychózu, protože se jedná o úplné odtržení od objektivní reality ve vnějším světě.

Tento názor Ericha Fromma, raného psychoanalytika a znalce lidské lásky, zcela změnil můj pohled na narcismus. Ano, znala jsem příznaky, ale neměla jsem přehled o tom, proč tomu tak je.

Fromm vysvětluje (shrnuji/parafrázuji): U narcismu, stejně jako v dětství, se vnitřní pocity promítají do vnějšího světa. Pro dítě je faktem o vnějším světě, že jste zlí, protože je zklamané. Jejich pocity (zklamání) se staly fakty (jste zlí). S psychózou – extrémním narcismem – se úzkost stává paranoiou. Vnější svět je zrcadlem jejich vlastních pocitů a obraz je pokřivený.

A co narcista ve vašem životě?

Podívejme se na tzv. love bombing z této perspektivy. Byli jste označeni za dokonalého partnera pro ně: Nikdy jste nevypadali lépe. Sex je úžasný. Neustálé lichotky jsou tak příjemné! Váš způsob oblékání je dokonalý, vaše anatomie (dokonce i velmi specifické části) je dokonalá, i vaši psi nebo děti mohou být dokonce dokonalí. Chtějí se s vámi "pochlubit". Povídají si o vaší společné budoucnosti a o tom, jak úžasná bude.

A to vše vám připadá skutečné, protože to vypadá, jako by to připadalo skutečné jim. Je to tedy strategická "lež"?

Mnoho lékařů to prezentuje jako záměrnou manipulaci. A určitě tomu tak často je. Ale je tomu tak vždycky? Může se například jednat o záměrnou "lež", pokud je zde jen malé pochopení objektivní reality? Lže dítě, když vám řekne, že ho ve škole navštívil Ježíšek? Nemusíte vědět, co je realita, abyste ji mohli strategicky zkreslit?

Podívejme se na milostnou bombu tímto novým pohledem:

Pokud se do vás narcista zamiluje – a pokud se pocity stanou skutečností – pak se zdá, že se tyto pocity v jeho mysli promítly do reality. Díky vám se cítí opravdu dobře (milý, přitažlivý, oceňovaný), takže faktem musí být, že jste vším, v co doufal. "Nikdy se nesetkal s nikým, jako jste vy", takže dává smysl, že musí uzavřít dohodu! Vydejte se na kouzelnou romanci s intenzivní chemií...

S narcistou však druhá bota spadne. Když je přimějete, aby se cítili špatně, například tím, že jim poskytnete zpětnou vazbu ohledně jejich dalšího narcistického chování (ješitnost, touha po pozornosti od ostatních mužů/žen, nafouknutý obraz sebe sama), stanete se nejhorším člověkem na světě. Maska lásky spadne a vy uvidíte vztek, strach nebo nějakou kombinaci obou. S někým se nedá diskutovat, když je v tomto stavu. Mohou být také nebezpeční.

Z psychoanalytické perspektivy jsou tedy bomba lásky a narcistický vztek projevy stejného pokřivení vnějšího světa, kde se pocity promítají do faktů. To znamená, že nemají pevné uchopení objektivní reality. A to je to, čemu psychoanalytici ze staré školy říkali šílenství.

Lidé s narcistickou poruchou osobnosti jsou notoricky známí tím, že přecházejí z fáze milostné bomby do fáze rozpolcenosti a klamu. To je pro jejich cíle extrémně dezorientující.

Mezi běžné chování patří gaslighting, přehazování viny, "tichá domácnost" a dokonce i obviňování vás z toho, co sami udělali (projekce). Cíle dokonce začínají mít pocit, že ztrácejí pojem o realitě.

To vše může být následováno rychlou náhradou (novou "narcistickou zásobou"), po níž se cíl cítí zcela zmatený a opuštěný. Ve skutečnosti mohou být charisma a šarm narcisty pro potenciální romantické partnery přitažlivé natolik, že se může jednat o úspěšnou strategii pro reprodukci.

Z této psychoanalytické perspektivy, pokud je realita narcistou zkreslená tak, že je v dětském stavu, pak toto chování skutečně dává smysl. Vypadá to, jako by na ně někdo útočil, takže na ně musíte skutečně útočit. Potřebují vás strašit, aby se před vámi ochránili, protože vy jste násilník. Mohou vás ze své sebestředné perspektivy zcela zničit a pak ve strachu opustit interakci a obvinit vás, že jim vyhrožujete. Vnitřní stav se stal vnějším faktem a vy jste nyní terčem projekce. Blahopřejeme.

Všechny tyto pocity a pokřivenou realitu u narcisty lze snadno zvládnout pouze tak, že najdou někoho jiného, koho budou zbožňovat a oceňovat tak, jak to "nikdy nedělali". (Ve skutečnosti si možná začali už během vztahu s vámi.) V jejich mysli jsou nyní obětí vašeho sobeckého chování; zradili jste všechnu lásku, kterou k vám cítili, a nyní je třeba ostatním říkat, jak jste hrozní ("narcistická pomlouvačná kampaň").

Možná jste to nevěděli, ale váš vztah byl transakční. To, co pro ně bylo důležité, bylo to, co od vás dostali: Naplnění potřeb, fyzický kontakt a zbožňování. Šlo o přijímání. Byli jste jejich "narcistickou zásobou".

