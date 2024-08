Poslední velká zahraniční banka v Rusku uzavírá pro Rusy možnost vybírat valuty v zahraničí

19. 8. 2024

Poslední finanční "okno do světa" pro ruské občany a firmy se začíná zavírat. Raiffeisenbank, největší ze zahraničních bank, které nadále působí v Ruské federaci, přestane od 2. září provádět odchozí převody v cizí měně pro individuální klienty, uvádí Frank RG s odvoláním na podpůrnou službu banky. Poslední finanční "okno do světa" pro ruské občany a firmy se začíná zavírat. Raiffeisenbank, největší ze zahraničních bank, které nadále působí v Ruské federaci, přestane od 2. září provádět odchozí převody v cizí měně pro individuální klienty, uvádí Frank RG s odvoláním na podpůrnou službu banky.

Omezení bylo zavedeno v souvislosti s rozhodnutím mateřské struktury banky, rakouské skupiny RBI, jejíž příkaz zase vydala Evropská centrální banka, uvedla podpůrná služba.

"Je nám líto, pokud tato situace naruší vaše finanční plány, ale toto rozhodnutí nemůžeme ovlivnit," uvedla Raiffeisenbank.

Podle jiného zástupce banky mohou být kvůli požadavkům ECB "uzavřeny" i její další produkty, a pokud vedení nestihne splnit pokyny regulátora, pak úvěrové instituci v Rusku hrozí úplné zastavení práce.

Termín pro provádění převodů měn do zahraničí je 30. srpna v 16:00 moskevského času, upřesňuje RBC. Po uplynutí této doby banka přestane přijímat žádosti zákazníků.

Raiffeisenbank, která oznámila plány na odchod z Ruska ihned po skončení války, se dostala pod silný tlak regulátorů a úředníků: ECB požadovala, aby banka "za každou cenu" omezila své obchody s Ruskou federací, a americké úřady zahájily vyšetřování a podezřívaly Raiffeisen z porušování sankcí.

Na jaře 2024 vydala ECB pokyn rakouské Raiffeisen Bank International, aby prudce omezila podnikání v Rusku: Převody peněz pro ruské klienty by se měly do roku 2026 snížit na 35 % úrovně ze třetího čtvrtletí roku 2023. Bance je také nařízeno snížit objem úvěrů poskytovaných ruským klientům.

Podle návrhu nařízení ECB by "pod nůž" měly jít zejména mezinárodní převody peněz, které banka pro Rusy provádí. Jejich objem do roku 2026 by se měl snížit o 35 % ve srovnání s úrovní třetího čtvrtletí roku 2023. Bance je také nařízeno snížit objem úvěrů poskytnutých ruským zákazníkům o 35 %.

Od loňského léta Raiffeisenbank důsledně omezuje operace pro ruské klienty. V červenci zakázala převody v eurech do 14 zemí, včetně republik bývalého SSSR a států, které se staly hlavními uzly paralelního dovozu do Ruské federace. Omezení se týkala Ázerbájdžánu, Arménie, Běloruska, Gruzie, Jordánska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Moldavska, Spojených arabských emirátů, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu.

O měsíc později banka oznámila, že přestane nakupovat a přijímat hotovost od jednotlivců a poté zavedla 50 % provizi za připsání dolarů od jiných bank. V únoru banka zvýšila maximální provizi za odchozí převody v cizí měně z 300 dolarů na 1000.

V květnu 2024 Raiffeisenbank oznámila, že přestane otevírat spořicí účty a vklady pro fyzické osoby a od 10. června uzavřela možnost převádět dolary do zahraničí.

