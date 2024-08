USA: Robert F. Kennedy oznámil, že ruší svou prezidentskou kandidaturu, aby pomohl Trumpovi

21. 8. 2024

čas čtení 1 minuta



Americká televize ABC News uvádí, že Robert F Kennedy plánuje do konce týdne zrušit svou prezidentskou kandidaturu.



Stalo se tak poté, co Kennedyho potenciální "viceprezidentka", právnička ze Silicon Valley Nicole Shanahanová, uvedla, že dvojice zvažuje, že se vzdá kandidatury, aby pomohla zvolení Donalda Trumpa. Letos v červenci měl Kennedy volební podporu 10 procent Američanů, ale většina podpory pocházela od voličů, kteří by spíše hlasovali pro demokraty.





Kennedy byl členem Demokratické strany a pokoušel se kandidovat jako její kandidát, než se rozhodl kandidovat jako nezávislý.





Kennedyho odstoupení by mohlo ohrozit vítězství Kamaly Harrisové.



0

253

Donald Trump ve včerejším rozhovoru uvedl, že by byl „určitě“ otevřený jmenování Roberta F. Kennedyho do funkce ve své administrativě, pokud se tento nezávislý prezidentský kandidát vzdá kandidatury a podpoří ho.„Mám ho rád a respektuji ho,“ řekl Trump televizi CNN.Je to skvělý člověk. Je to velmi chytrý člověk. Znám ho už velmi dlouho. Nevěděl jsem, že uvažuje o odstoupení, ale pokud o tom uvažuje, určitě bych tomu byl otevřený.Na otázku, zda by v případě svého listopadového vítězství uvažoval o jmenování Kennedyho do nějaké funkce ve své administrativě, Trump odpověděl:Pravděpodobně ano, pokud by se něco takového stalo. Je to úplně jiný typ člověka - velmi chytrý člověk. A ano, určitě bych byl takovou podporou poctěn.