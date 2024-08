Channel 4 News. Může propalestinská podpora v USA ohrozit vítězství Kamaly Harrisové?

23. 8. 2024

čas čtení 4 minuty

Cornell West: "Smutnou skutečností je, že kdyby ti vzácní palestinští bratři a sestry a děti byli Evropané a zločiny proti nim páchali Afričané nebo muslimové, vláda Spojených států a britská vláda by reagovaly přesně opačně než teď."



Reportérka, Channel 4 News, čtvrtek 22. srpna 2024, 19 hodin: Blízký východ se tento týden dostal na americký Středozápad, ale protestující zastánci Palestiny se drželi v bezpečné vzdálenosti.

Uprostřed několikahodinové debaty na sjezdu Demokratické strany se o válce v Gaze mluvilo jen v omezené míře. Vedoucí demokratičtí politikové se k tomuto tématu opravdu neodvážili jít. Ale jdou tam tady, venku, na ulici.

(skandování):) "Palestina. Palestina. Palestina."





Dnes vyšly tisíce protestujících. Je úžasné, že jsou jen pár bloků od sjezdu Demokratické strany, a přesto je tam z velké části je ignorují. Co jim vzkazujete?





"Jak můžeme jako lidé přihlížet genocidě a demokraté s tím prostě nic nedělají. Zastavit zbraně, které se jim odsud posílají."







Joe Biden se v pondělí večer ve svém projevu krátce zmínil o Blízkém východě, ale týden předtím jen mávl rukou nad dalším mnohamiliardovým balíkem zbraní pro Izrael. A podívejte se, jak se s protestujícím s propalestinským transparentem vypořádali kolegové delegáti v sále. Pravdou je, že Kamala Harrisová případnou diskusí o Gaze nic nezíská. Pokud by to udělala, riskovala by hněv progresivistů ve své straně, kteří chtějí, aby administrativa udělala více.









Harrisová: "Panu premiérovi jsem také vyjádřila své vážné znepokojení nad rozsahem lidského utrpení v Gaze, včetně smrti příliš mnoha nevinných civilistů.“





Zopakovat tento vzkaz izraelskému premiérovi zde v Chicagu by se však mohlo u amerických židovských voličů vážně vymstít.





Takže nejlepší možností je držet tyto protestující na uzdě a říkat toho na sjezdu co nejméně, ačkoli jsou tito edmonstranté odhodláni být slyšet a všichni z nich, nezapomeňte, jsou také voliči.





„Jaký je váš vzkaz pro Kamalu Harrisovou?“







„Říká, že chce příměří, ale neustále posílá peníze na vyzbrojování Izraele a neslyšela jsem, že by se chystala něco změnit. Pokud se nezmění, my ji volit nebudeme.“





Jedna věc je držet hlasité protestující mimo konferenční arénu, ale co s neangažovaným hnutím?







Jsou to zhruba tři desítky demokratických delegátů sjezdu, kteří na protest proti neochvějné podpoře Izraele ze strany administrativy zadržují svou podporu Kamale Harrisové.





„Zbraně. Viceprezidentko Harrisová, o čem to tu mluvíme? Mluvíme o dětech, dětech, o nemluvňatech!“





Žádali, aby dostali prostor k vystoupení na pódiu a mohli vyjádřit své obavy, ale včera se dočkali odpovědi.





„Žádali jsme všemi možnými způsoby. Byl jsem v kontaktu s nejvyššími pracovníky sjezdu. Byl jsem v kontaktu s poradci viceprezidentky Harrisové. Odpověď zní ne.“





Bylo to pro ně o to bolestnější, že rodiče jednoho z rukojmích, Hirsche Goldberga Pollina, kterého Hamás unesl sedmého října, dostali možnost na sjezdu demokratů promluvit.











V davu jsme narazili na Cornella Westa, levicového filozofa, který je v těchto volbách rovněž nezávislým kandidátem a tvrdí, že absence zmínky o Gaze svědčí o nevyslovených předsudcích.









Bylo by moudré, aby věnovaly pozornost našim hlasům. Bez naší podpory by tyto volby nemusely vyhrát.“





Je krajně nepravděpodobné, že by se Gaza objevila v dnešním předváděcím projevu Kamaly Harrisové, ale bude muset do voleb najít takovou formu slov, která projeví její empatii k oběma stranám a odhodlání ukončit krvavou válku v Gaze.

