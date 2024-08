Vy nás budete volit, „svině“

23. 8. 2024 / Petr Haraším

První jezdec Mor, kůň bílý. Druhý jezdec Válka, kůň ohnivý. Třetí jezdec Hladomor, kůň černý. Čtvrtý jezdec Smrt, kůň zsinalý. Pátý jezdec Kalousek, osel gumový, houpací.

… žene a ne že ne tryskem houpacího osla po volebním poli a řve na voliče: „Ušetřím vás k smrti, červi výdajoví, holoto drahá!“.

V poslední době se v médiích utrhla lavina a roztrhl pytel rozhovorů a komentářů pravicových politiků, a ještě pravicovějších ekonomů.

Horská tak střídá Kalouska, Kalousek taky Kalouska a ten zase Křečka, Marka a Horskou. Už i pravicovým ekonomům nevalné úrovně došlo, že jejich cesta nikam nevede, leč místo omluvy a pokání nabízejí, jako soudruzi komunisté kdysi, stále stejnou cestu vpřed do lepších včerejšků, přičemž novináři jim nadšeně nahazují. Nepolitik Kalousek se rozpovídal třeba zde.

Ve velice obšírném, avšak dokola stejném povídání o pravicové kočičce a neoliberálním pejskovi se posluchač dozvěděl, no, vlastně se nedozvěděl nic objevného, pouze, že se Kalousek vrací. Za Topolánka a Nečase jsme dělali a makali nejlépe. Pak nám naše reformy zrušili a nyní chci zpět a zase plně uspět. Po poslední Kalouskově akci zbyla díra v zemi a kobliha v politice.

Kde je nějaký moderní evropský či světový politik? To je vše, na co se zmůžeme? Tradičního Kalouska, který má na hlavě víc másla, než za rok vyprodukuje Babiš a Teplý dohromady? Nebo je libo Skopečka, jehož ekonomické teze jsou na úrovni stupidně pospolné společnosti?

Česká pravice od roku 2017 do roku 2024 vyrobila dluhů za minimálně 2 biliony, navýšila ceny, snížila platy a mzdy, zastavila ekonomiku a dnes s hrůzou zjistila, že už na nic nemá peníze.

A jediné, co se nabízí je návrat ošuntělého politika, který toho více zvoral, než nezvoral? Jelikož je však vybaven politickým čmuchem první kategorie, tak naděje na úspěch je vskutku velká.

Seznal mazaně, že je pravici zle, vyskočil na kůň a jeda hlava nehlava seká napravo a doprava. Sekal by byl doleva, tak rád by tam ťal, hlavy utínal, ale nalevo už dávno ničevo. Systémové změny to jsou, co nás spasou a konsolidaci tu pravou zajistí jen on, našeho srdce „šampiňon“.

Dnes se tedy objevil s novou vizí starého zákona, jako by kdy vůbec neodešel. Zrušit výdaje, snížit příjmy a rozhodně nenavyšovat plat, i když si to ti nebozí ubozí pracovníci plně zaslouží. Přirozeně tuší, že musí hluboko hrábnout do temných zapáchajících vod tradičních hodnot a ihned zavětřil naději na voliče.

Využil k obrazu svému rozruchu kolem kampaně: „Nečum, nezírej a nechmatej!“ zde. Bezesporu tímto lišáckým manévrem nabídl novou vizi pravicové tradiční strany, kde je svět ještě placatý, rodina poslušná pánovi a chlapák má vždy recht zde.

Poptávka nešťastných voličů je, jakpak by ne, když se ODS zbláznila, KDU zešílela a TOP09 pak zcvokla docela.

Když nejsou politické brambory, logicky narůstá poptávka po politických bramborech a objeví se nabídka politických brambor.

STB alias Strana tradičních brambor je tu. A mladí, vidí někde Kalousek mladé odvážné politiky, kteří budou dělat užitečné brambory v jeho nové straně zaostalých ekonomických floskulí? Nastala reklama na ticho. Po trapné chvilce mlčenlivé poezie, vykoktal budoucí předseda budoucí STB, že vidí kolem sebe spoustu lidí, kteří by na to měli, ale neví, zda by chtěli.

A co nějaká další naděje české pravicové politiky zániku skvělé společnosti?

Skopeček se postavil do čela kampaně za výpověď bez udání důvodů, i když je demokratická většina koalice proti nedemokratické menšině.

Nechci nic naznačovat, ale fosilní expert nulových daní byl viděn nejmenovaným nevidomým, jak se krade tiše kolem Babišovy vilky směrem ke kleci s rádcem kohoutem Silverem.

Z předem připraveného textu pak špitá ctěnému kurovi, co a za kolik, když velkomožný pán „slavného kokota“ (fakt nevím, kde se mi tady ten výraz dávných předků vzal, já ho tam nedal) zajistí dostatečný počet kok… poslanců, kteří na základě svého vědomí a svědomí zvednou ruku pro tuto libertariánskou kok…záležitost.

V tomto lesku kohoutova (no proto) peří je možno nazírat i velice podivnou nekauzální lapálii vzniklou z kolapsu kvantové vlny nemožností.

Dnes tedy musíme uznat, máme na to posvěcení z nejvyšších sfér spravedlivých „Postřížovin“, že reklama na Čapím hnízdě, která nebyla, vlastně byla, i když nebyla, ale mazané hlavy na nejvyšších postech policie a státního zastupitelství na svou čest, že byla. „Kykyryký, zní naší rodnou kok…kotlinou zde.“

Na podporu výpovědi bez udání na STB (co mi to tam dneska skáče za kok…písmenka) bez udání důvodů vychrlil kandidát na středočeského hejtmana tunu lží, a to mnohem rychleji než nejvíc nadmutý drak z Dračího kamene. Není důvod je tady uvádět, poněvadž jde o již známé kok…pravicové lži, které byly vyvráceny do posledního kořene.

Pokud mi snad někdo nevěří (ano, i tací se najdou), tak tady přehledně zde. Nicméně ixtá novela zákoníku práce má obsahovat na popud KDU povinnost otrocké dětské práce, tak je možné, že se koalice nakonec už nějak dohodne a obchod uzavře. Sice Jurečka lká nad tím, co do novely sám dal (prodloužení zkušební doby), ale co už, Čunek je už tu zde. Křesťanský rasista za křesťanského rasistu, to je dnešní KDU.

Mám takový dojem, že si hlavně ODS, ale potažmo celá česká východní pravice myslí, že platit za práci se nemusí. Že občané, kteří dřou celý měsíc od rána do večera, aby bylo škudlivému státu a podnikatelům s lidskou chudobou lépe, si zaslouží zaplatit tak nějak něco kolem minimální mzdy. Vrcholně dojatí pravicoví politici sborově do větru zadují, že se za ty platy nedá u nás ani živořit, ale co oni, prosím pěkně, s tím mají dělat? Zajistili inflaci? Zajistili. Udrželi ji na nejvyšší příčce a nejdéle ze všech? Udrželi a udrželi. Způsobili pokles příjmů a životní úrovně? Způsobili a způsobili. Uvrhli občany do chudoby a do bezdomovectví? Uvrhli a uvrhli. Kde tedy jsou ony zajištěné a ušetřené peníze? Nejsou a nejsou, jsou fuč a fuč.

Nejnafoukanější ministr financí vzkazuje, že v rezervě už skoro nic nemá, že všechno prožrali s kamarády zde. Snaha nazlobit absolutní většinu občanů, to je tak jediné, co se téhle vládě odpovědných politiků dokonale povedlo zde. Tady znovu pro zopakování, jaké kok…nepravdy politici pravice hlásají zde. Je libo pokles platů zde. Minimální mzda nezvládá zde. Střední třída trpí zde. Lenivě a lacině zde a zde. I zarytě bohatí mají málo zde.

A jak to Petrovi a Zbynkovi opravdu už tři roky nejde? Nejde jim to hodně a dlouho a zvrat v nedohlednu zde .

Já se fakt velice těším na volební kampaň v podání ODS a koaličních poskoků z koalice SPOLU pro příští parlamentní volby. Takovou volební taškařici česká země ještě nezažila. Volební plakát: „Dnes špatně, zítra lépe a pozítří ještě víc líp“. Zajistili jsme, zařídili jsme, zabezpečili jsme, udělali jsme tolik kok… dobrých věcí pro všechny naše slušné občany. Nenechali jsme nikoho padnout, porazili jsme inflaci, ekonomika vzkvétá, reálné platy nezadržitelně rostou, zvládli jsme deficit, zajistili vzdělanost, pojistili zdraví, vyhnali chudobu a vylepšili sociální systém. A kdo nevěří, ten je svině.

Vláda politické směny si neuvědomila, že každá lež premiéra Fialy směrem k těžce zkoušeným občanům je tisíckrát horší a nebezpečnější než lži jeho kolegy Babiše. Vládní koalice zlehčuje pokles ekonomické a životní úrovně a jediné, co dokáže nabídnout jsou lži profesora Petra. Nalákat voliče k volbě demokracie jen tím, že druzí jsou fuj, fungovat nemůže a nebude.

Celé to zazdít výrokem o sviních, ať už to autor myslel „žůžově a fanfárově“ je ukázka naprosté hlouposti. Předvedenou vybroušenou výrokovou logikou o nespokojeném, zapšklém, zahořklém, smutném, opuštěném, životní smůlu majícím občanovi, naznačil strategický komunikátor mnohé.

Dojatí občané, kteří se snadno identifikovali s výše uvedeným seznamem si nakonec odvodí, že jsou pro tuto vládu jen svině svinuté kolaborantské. A s vybroušenou výrokovou logikou, nechť si jde Foltýn někam na východ.

Haraším Petr Orlau

Komentář nevidomého ze zření pádícího Pátého jezdce Apokalypsy

