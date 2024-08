Vysoký obsah fluoridu v pitné vodě souvisí s nižším IQ u dětí

24. 8. 2024

Americká vládní studie zjistila souvislost mezi vysokou úrovní expozice fluoridu a možným neurologickým rizikem





Vládní zpráva USA, která by měla vyvolat diskusi, dospěla k závěru, že fluorid v pitné vodě v množství dvakrát vyšším, než je doporučený limit, je spojen s nižším IQ u dětí.



Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) fluorid posiluje zuby a snižuje kazivost tím, že nahrazuje minerály ztracené při běžném opotřebení. Přidávání nízkých hladin fluoridu do pitné vody je dlouho považováno za jeden z největších úspěchů veřejného zdraví v minulém století.





Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) fluorid posiluje zuby a snižuje kazivost tím, že nahrazuje minerály ztracené při běžném opotřebení. Přidávání nízkých hladin fluoridu do pitné vody je dlouho považováno za jeden z největších úspěchů veřejného zdraví v minulém století.



Dlouho očekávaná zpráva, která byla zveřejněna tento týden, pochází z Národního toxikologického programu, který je součástí ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb (HHS). Shrnuje přehled studií provedených v Kanadě, Číně, Indii, Íránu, Pákistánu a Mexiku a dochází k závěru, že pitná voda obsahující více než 1,5 miligramu fluoridu na litr je trvale spojena s nižším IQ u dětí.



Zpráva se nepokusila přesně vyčíslit, kolik bodů IQ může být ztraceno při různých úrovních expozice fluoridu. Některé ze studií, které byly ve zprávě přezkoumány, však naznačují, že IQ bylo o dva až pět bodů nižší u dětí, které byly vystaveny vyšší expozici.



Od roku 2015 federální zdravotníci doporučují úroveň fluorizace 0,7 miligramu na litr vody, předtím se pět desetiletí doporučoval horní rozsah 1,2. V roce 2015 se však doporučovala úroveň fluorizace 0,7 miligramu na litr vody. Světová zdravotnická organizace stanovila bezpečnou hranici pro obsah fluoridu v pitné vodě na 1,5.



Zpráva uvádí, že asi 0,6 % obyvatel USA - přibližně 1,9 milionu lidí - je napojeno na vodovodní systémy s přirozeně se vyskytujícím obsahem fluoridu 1,5 miligramu nebo vyšším.



„Zjištění z této zprávy vyvolávají otázky, jak tyto lidi chránit a co má největší smysl,“ uvedl Malin.



Zpráva o 324 stranách nedospěla k závěru o rizicích nižších hladin fluoridu s tím, že je třeba provést další studie. Neodpověděla ani na otázku, jaký vliv může mít vysoká hladina fluoridu na dospělé.



Americká asociace zubních lékařů, která je zastáncem fluorizace vody, kritizovala dřívější verze nové analýzy. Její mluvčí, požádaná o komentář, ve středu pozdě odpoledne e-mailem sdělila, že odborníci organizace zprávu stále přezkoumávají.



Fluorid je minerál, který se přirozeně vyskytuje ve vodě a v půdě. Přibližně před 80 lety vědci zjistili, že lidé, jejichž voda přirozeně obsahuje více fluoridu, mají také méně zubních kazů, což vyvolalo snahu přimět více Američanů používat fluorid pro lepší zdraví zubů.



V roce 1945 se Grand Rapids ve státě Michigan stalo prvním městem v USA, které začalo přidávat fluorid do vody z vodovodu. V roce 1950 federální úřady schválily fluorizaci vody za účelem prevence zubního kazu a pokračovaly v její propagaci i poté, co se o několik let později dostaly na trh značky zubních past s fluoridem. Ačkoli fluorid může pocházet z řady zdrojů, pro Američany je podle vědců hlavním zdrojem pitná voda.



V roce 2015 úředníci snížili doporučení pro množství fluoridu v pitné vodě, zabývali se onemocněním zubů zvaným fluoróza, které může způsobovat skvrny na zubech a které se u amerických dětí vyskytovalo stále častěji.



Samostatně Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) zachovává dlouhodobý požadavek, že vodovodní systémy nesmí mít více než 4 miligramy fluoridu na litr. Tato norma má zabránit fluoróze skeletu, potenciálně invalidizujícímu onemocnění, které způsobuje slabší kosti, ztuhlost a bolest.



Studie však stále častěji poukazují na jiný problém a naznačují souvislost mezi vyšším obsahem fluoridu a vývojem mozku.



V roce 2006 Národní rada pro výzkum, soukromá nezisková organizace ve Washingtonu, uvedla, že omezené důkazy z Číny poukazují na neurologické účinky u lidí vystavených vysokým hladinám fluoridu. Vyzvala k dalšímu výzkumu vlivu fluoridu na inteligenci.



Poté, co další výzkumy nadále vyvolávaly otázky, začal Národní toxikologický program v roce 2016 pracovat na přehledu dostupných studií, který by mohl poskytnout vodítko, zda jsou zapotřebí nová opatření omezující obsah fluoridu.



Existovaly již dřívější návrhy, ale konečný dokument byl opakovaně odkládán. V jednom okamžiku výbor odborníků uvedl, že dostupné výzkumy nepodporují závěry dřívějšího návrhu.



„Vzhledem k tomu, že fluorid je pro veřejnost a pracovníky v oblasti veřejného zdraví tak důležitým tématem, bylo nezbytné, abychom vynaložili veškeré úsilí na správné vědecké zpracování,“ uvedl v prohlášení Rick Woychik, ředitel Národního toxikologického programu.





Má smysl, aby těhotné ženy snížily příjem fluoridu nejen z vody, ale také z některých druhů čaje. Podle ní by také mohlo mít smysl vést politické diskuse o tom, zda vyžadovat uvádění obsahu fluoridu na etiketách nápojů.







