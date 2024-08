Prokurátor Mezinárodního trestního soudního dvora trvá na tom, že soud má pravomoc vydat zatykač na izraelské představitele spojené s Gazou

24. 8. 2024

čas čtení 3 minuty





Hlavní žalobce Mezinárodního trestního soudu (ICC) v pátek vyzval soudce, aby „urychleně“ rozhodli o jeho žádosti o vydání zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a další osoby spojené s válkou mezi Izraelem a Hamásem, a uvedl, že soud k tomu má pravomoc.



„Podle ustáleného práva má soud v této situaci pravomoc,“ napsal prokurátor Karim Khan ve 49stránkovém právním dokumentu.



Khanův spis přišel v reakci na právní argumenty desítek zemí, akademiků, skupin obětí a skupin hájících práva, které buď odmítají, nebo naopak podporují pravomoc soudu vydávat zatykače v rámci vyšetřování války v Gaze a útoků Hamásu v Izraeli ze 7. října.



Ve své květnové žádosti o vydání zatykače obvinil Khan Netanjahua, Gallanta a tři vůdce Hamásu - Jehju Sinvara, Mohammeda Deifa a Ismaila Haníju - z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v pásmu Gazy a Izraeli.



Haníja a Deif byli mezitím zabiti. Sinvar, nejvyšší představitel Hamásu v Gaze, který řídil útoky ze 7. října, byl následně jmenován novým vůdcem skupiny.



Netanjahu označil obvinění prokurátora proti němu za „ostudu“ a útok na izraelskou armádu a celý Izrael. Tvrdil, že bude pokračovat ve válce Izraele proti Hamásu. Hamás rovněž odsoudil Khanovo jednání a uvedl, že žádost o zatčení jeho vůdců staví na roveň „oběť a kata“.



Izrael není členem soudu, takže i v případě vydání zatykače Netanjahuovi a Gallantovi nehrozí bezprostřední riziko trestního stíhání. Hrozba zatčení by však mohla izraelským představitelům ztížit cestování do zahraničí.



Válka začala 7. října, kdy Hamás a další ozbrojenci vtrhli do Izraele, zabili asi 1 200 lidí - většinou civilistů - a asi 250 jich unesli. V Gaze se stále nachází asi 110 rukojmích, z nichž třetina je pravděpodobně mrtvá. Izraelská ofenziva zahájená v reakci na to zabila v Gaze více než 40 000 Palestinců, uvádí místní ministerstvo zdravotnictví, které neuvádí, kolik z nich byli militanti nebo civilisté.



Mnoho právních argumentů předložených v posledních týdnech soudcům Mezinárodního trestního soudu se soustředilo převážně na otázku, zda je pravomoc soudu vydávat zatykače na izraelské představitele vyloučena ustanovením mírové dohody z Osla z roku 1993. V rámci této dohody Palestinci souhlasili s tím, že nemají trestní jurisdikci nad izraelskými občany.



Khan trval na tom, že argument, že by dohody z Osla mohly zrušit jurisdikci soudu, je „neopodstatněný“.





Tento právní argument označil za „neslučitelný se správným výkladem a použitím“ článku zakládajícího Římského statutu soudu a za „nepochopení základních pojmů jurisdikce podle mezinárodního práva, včetně okupačního práva, a toho, jak tyto pojmy souvisejí s výkladem a použitím statutu“.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Zatím není jasné, kdy soudci o Chánově žádosti o vydání zatykače rozhodnou.