Rusko provedlo novou vlnu smrtících úderů na Ukrajinu

27. 8. 2024

Den po útoku na energetickou síť, který způsobil výpadky elektřiny a vody, jsou hlášeni čtyři mrtví v Kryvém Rogu a v Záporoží





Den poté, co Moskva provedla „masivní“ útok na ukrajinskou energetickou síť, vyhlásily ukrajinské úřady po celé zemi pohotovost před dalšími smrtícími ruskými údery.



Ukrajinské letectvo v úterý brzy ráno potvrdilo „vzlet několika Tu-95MS z letiště Engels“ v západním Rusku,



Systémy protivzdušné obrany Kyjevské oblasti byly přes noc několikrát nasazeny k sestřelení raket a dronů mířících na ukrajinské hlavní město, uvedla vojenská správa oblasti na Telegramu. Podle svědků agentury Reuters došlo v noci v Kyjevě nejméně ke třem výbuchům.



V Kryvém Rogu, Kyjevě a středních a východních oblastech Ukrajiny byl po většinu noci, počínaje pondělní jedenáctou hodinou večerní, vyhlášen letecký poplach.



Pod troskami hotelu v Kryvém Rihu mohou být stále dva civilisté, uvedl na Telegramu Serhij Lisak, gubernátor Dněpropetrovské oblasti, kde se Kryvyj Rih nachází. Dodal, že je zde poškozeno také šest obchodů, čtyři výškové budovy a osm automobilů.



Analytici washingtonského thinktanku Institute for the Study of War ve své zprávě v pondělí pozdě večer uvedli, že Moskva „pravděpodobně nemá obranně-průmyslové kapacity, aby mohla s pravidelností udržovat tak masivní údery podobného rozsahu“.



V pondělí Rusko vypálilo na Ukrajinu stovky bezpilotních letounů a raket, které zabily nejméně sedm lidí a zasáhly již tak oslabenou energetickou síť země, uvedli úředníci.



Ruský útok vyvolal rozsáhlé výpadky elektřiny a vody, včetně Kyjeva, a přišel poté, co Ukrajina prohlásila, že dosáhla nových úspěchů při svém vpádu do ruské Kurské oblasti.



V pondělí prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Moskva v rámci „jednoho z největších ruských útoků“ odpálila nejméně 127 raket a 109 bezpilotních letounů.



Z toho 102 raket a 99 dronů bylo sestřeleno, uvedl velitel ukrajinského letectva Mykola Oleščuk, který to označil za „nejmasivnější“ ruský útok.



Spojené státy i Velká Británie útok odsoudily: americký prezident Joe Biden jej označil za „nehorázný“ a britský ministr zahraničí David Lammy za „zbabělý“.



Německé ministerstvo zahraničí uvedlo, že „Putinovo Rusko opět zasypává raketami ukrajinské záchranné linie“.



Státní dodavatel elektřiny Ukrenergo oznámil mimořádné výpadky proudu, aby stabilizoval svou soustavu po zátarasech, zatímco jízdní řády vlaků byly narušeny.



Od invaze v únoru 2022 Rusko opakovaně podniklo rozsáhlé útoky drony a raketami na Ukrajinu, včetně trestných úderů na energetická zařízení.



Ruské ministerstvo obrany v pondělním prohlášení potvrdilo, že zasáhlo energetická zařízení, a uvedlo, že byla využívána na pomoc ukrajinskému „vojensko-výrobnímu komplexu“.



Člen NATO Polsko uvedlo, že jeho vzdušný prostor byl během náletu narušen, pravděpodobně dronem. „Pravděpodobně se jedná o vniknutí objektu na polské území. Objekt byl potvrzen nejméně třemi radiolokačními stanicemi,“ řekl novinářům generál Maciej Klisz, operační velitel ozbrojených sil.



Zelenskyj vyzval evropské vzdušné síly, aby v budoucnu pomohly Kyjevu sestřelovat drony a rakety. „V různých oblastech Ukrajiny bychom mohli udělat mnohem více pro ochranu životů, kdyby letectvo našich evropských sousedů spolupracovalo s našimi F-16 a společně s naší protivzdušnou obranou,“ řekl Zelenskyj ve svém projevu.



Pondělní letecká palba přišla poté, co byl v sobotu pozdě večer při raketovém útoku na hotel na východě Ukrajiny zabit bezpečnostní poradce pracující pro zpravodajskou agenturu Reuters Ryan Evans. V hotelu v Kramatorsku, posledním velkém městě pod ukrajinskou kontrolou v Doněcké oblasti, pobývalo šest členů štábu agentury, kteří pokrývali válečné události.





Novinář Ivan Ljubyš-Kirděj byl po zásahu v kritickém stavu, uvedla v pondělí agentura Reuters. Druhý, Daniel Peleščuk, byl zraněn, zatímco ostatní tři členové týmu byli podle agentury pohřešováni.





