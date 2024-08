Brazilská minsitryně vyhlásila „válku“ divokým požárúm, když kouř zahalil Brasílii a São Paulo

27. 8. 2024

Brazilská ministryně životního prostředí naznačuje, že za nárůstem požárů stojí kriminální činy, kvůli kterým se zavírají školy a ruší lety





Brazilská ministryně životního prostředí prohlásila, že její země je „ve válce“ s požáry poté, co historicky největší počet požárů - od hlubin Amazonie až po jihovýchodní venkov - zahalil Brasílii a São Paulo kouřem, zastavil lety a donutil zavřít školy.



Někteří se obávají, že by se v Brazílii mohl opakovat „Den ohně" z roku 2019: vlna úmyslných, politicky motivovaných požárů, které v prvním roce ekologicky kalamitního prezidentství Jaira Bolsonara zachvátily amazonský prales.





Někteří se obávají, že by se v Brazílii mohl opakovat „Den ohně“ z roku 2019: vlna úmyslných, politicky motivovaných požárů, které v prvním roce ekologicky kalamitního prezidentství Jaira Bolsonara zachvátily amazonský prales.



S odkazem na situaci v São Paulu řekla novinářům Marina Silva, veteránka v oblasti životního prostředí: „Prakticky ve dvou dnech hoří různé obce najednou. To není součástí naší křivky zkušeností za všechny ty roky, co s požáry pracujeme.



„Je to skutečná válka proti požárům a proti zločinu,“ dodala ministryně poté, co s Lulou navštívila sídlo agentury na ochranu životního prostředí Ibama.



Tři ze šesti brazilských biomů - Amazonie, mokřad Pantanal a Cerrado - pociťují od začátku letošního roku horko, přičemž v prvním z nich byl v první polovině roku 2024 zaznamenán téměř dvacetiletý rekord v počtu požárů. Odborníci a úřady přičítají tyto rekordní počty ničivých požárů divokému suchu, které ještě zhoršuje klimatická krize a přírodní jev El Niño.



„Brazílie je v plamenech,“ uvedla Cristiane Mazzettiová, lesní aktivistka organizace Greenpeace Brasil, podle níž se země ocitla v ‚bludném kruhu vypalování‘. „Ve stejnou dobu, kdy požáry produkují skleníkové plyny a zhoršují změny klimatu, které způsobují klimatické extrémy, jako jsou extrémní dlouhotrvající sucha, tak i tato silná a dlouhotrvající sucha způsobují zesílení lesních požárů.“



Pozornost veřejnosti však v posledních dnech upoutala situace v hospodářsky nejvýznamnějším brazilském státě São Paulo. Když požáry zachvátily venkovská pole s cukrovou třtinou a ranče, sociální média se zaplnila nočními záběry ukazujícími chuchvalce černého dýmu valící se do oranžové a šedé oblohy.



„Přišla apokalypsa,“ napsala na Twitteru jedna z obyvatelek Campinas, města vzdáleného asi 70 kilometrů od São Paula, spolu se snímky jedovatého, mandarinkově zbarveného ohně za jejím oknem.



O něco severněji v Altinópolisu byly stovky raverů nuceny opustit festival elektronické hudby, protože plameny pohltily jeho kemp a pódium. „Bylo to děsivé,“ řekla CNN Brasil Isabella Rocha, jedna z návštěvnic večírku, která propadla panice.



V pondělí se odehrály ještě hrozivější scény v hlavním městě Brasília, kde se obloha plná dýmu podobala čínské městské „vzdušné kalamitě“. V nedalekém městě Goiânia bylo v neděli kvůli špatné viditelnosti zrušeno více než deset letů.



V rozhovoru pro televizní síť GloboNews ředitel společnosti Ibama Rodrigo Agostinho uvedl, že letošní extrémní sucho způsobilo, že Amazonie a Pantanal jsou vůči plamenům obzvláště zranitelné.



„Ale ... oheň se neobjevuje samovolně,“ pokračoval s tím, že žádný z nedávných požárů zřejmě nevznikl v důsledku úderu blesku. „Většinu požárů v Brazílii někdo založil: někdy ... aby zničil les, jindy ... ze sadismu,“ dodal Agostinho o každoroční ‚vypalovací sezóně‘, kdy zemědělci tradičně čistí půdu ohněm.





Uvedl, že 3 000 hasičů bojuje za zvládnutí požárů v obavách, že se problém od nynějška do října ještě zintenzivní. „[Ale] v některých regionech jsme viděli, že jakmile jsme uhasili oheň tady, hned támhle ho někdo založí znovu. To musí přestat.“







