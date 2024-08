Izraelci zabili nejméně dalších deset lidí, tentokrát na Západním břehu Jordánu

29. 8. 2024

Reportér, Channel 4 News, středa 28. srpna 2024, 19 hodin:







Na Západním břehu Jordánu proběhla rozsáhlá operace izraelských jednotek doprovázená útoky bezpilotních letounů, při níž zahynulo nejméně 10 Palestinců . Přibyli tak další mrtví k více než 600 mrtvých od 7. října 2023. Izraelský ministr zahraničí tvrdí, že je nezbytné uzavřít zde novou teroristickou frontu vedle těch v Gaze a Libanonu. Masúd Najas říká, že byl zraněn při výbuchu, který zabil dva jeho syny:

„Moje žena se mě ptala, co se stalo. Řekl jsem jí to a požádal jsem, abychom zkontrolovali naše děti. Na střeše našla tři z nich. Dva z nich, ať odpočívají v pokoji. Třetí dítě bylo zraněné.“





Předpokládá se, že se na útoku podílely stovky vojáků. Izraelská armáda tvrdí, že reaguje na útoky směsice ozbrojených skupin včetně Hamásu, ačkoli popřela tvrzení izraelského ministra zahraničí, že obyvatelé budou zřejmě evakuováni ze svých domovů.





Nicméně izraelské buldozery ničí ulice ve městě Tocan. Říkají, že je to kvůli odstranění bomb nastražených u silnic, ale zároveň vysílají varování, že toto území okupované Izraelem od roku 1967 by se mohlo změnit v další Gazu, pokud to bude vyžadovat izraelská bezpečnost.





Tento Palestinec jen o vlásek unikl kulce odstřelovače.





Jinde ve městě Džanin mnozí dodržují izraelský zákaz vycházení a zůstávají doma. Hamás tvrdí, že zde bylo zabito šest jeho bojovníků a že akce Izraele jsou úmyslnou provokací, stejně jako plány na výstavbu nových židovských osad. Izraelci tvrdí, že se jedná pouze o první fázi jejich operace, která je považována za jednu z největších za poslední roky.