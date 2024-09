Izrael: Vrazi rukojmích „nechtějí mírovou dohodu“, říká Netanjahu poté, co bylo nalezeno šest mrtvol

1. 9. 2024

čas čtení 13 minut



Vůdce izraelské opozice po nalezení těl rukojmích vyzval ke stávce



Vůdce izraelské opozice Jair Lapid vyzval ke stávce, která by zastavila ekonomiku země, aby vyvinula tlak na vládu a dosáhla dohody o propuštění zbývajících rukojmích v pásmu Gazy.



Lapid, který je rovněž bývalým premiérem, vyzval všechny Izraelce, „kterým dnes ráno puklo srdce“, aby se během dne připojili k velkému protestu v Tel Avivu. Vyzval také hlavní izraelské odbory, podniky a obce, aby vstoupily do stávky.



Šéf strany Ješ Atid ve svém prohlášení vyzval „Histadrut, zaměstnavatele a místní úřady, aby zastavili ekonomiku“ a argumentoval tím, že „země se hroutí“ a „takto to dál nejde“.



„Vyzývám každého občana, kterému dnes ráno puklo srdce, aby přišel v sedm hodin [večer] na Beginovu [silnici v Tel Avivu] a demonstroval s námi,“ uvedla strana Ješ Atid.



Jeho komentáře přišly poté, co Izrael získal zpět těla dalších šesti rukojmích ze zajetí v Gaze. Po nálezu šesti těl v podzemním tunelu v oblasti Rafáhu zůstává v Gaze stále nezvěstných asi 100 rukojmích. IDF potvrdily, že 35 z nich od října zemřelo.

Vůdce izraelské opozice Jair Lapid vyzval ke stávce, která by zastavila ekonomiku země, aby vyvinula tlak na vládu a dosáhla dohody o propuštění zbývajících rukojmích v pásmu Gazy.Lapid, který je rovněž bývalým premiérem, vyzval všechny Izraelce, „kterým dnes ráno puklo srdce“, aby se během dne připojili k velkému protestu v Tel Avivu. Vyzval také hlavní izraelské odbory, podniky a obce, aby vstoupily do stávky.Šéf strany Ješ Atid ve svém prohlášení vyzval „Histadrut, zaměstnavatele a místní úřady, aby zastavili ekonomiku“ a argumentoval tím, že „země se hroutí“ a „takto to dál nejde“.„Vyzývám každého občana, kterému dnes ráno puklo srdce, aby přišel v sedm hodin [večer] na Beginovu [silnici v Tel Avivu] a demonstroval s námi,“ uvedla strana Ješ Atid.Jeho komentáře přišly poté, co Izrael získal zpět těla dalších šesti rukojmích ze zajetí v Gaze. Po nálezu šesti těl v podzemním tunelu v oblasti Rafáhu zůstává v Gaze stále nezvěstných asi 100 rukojmích. IDF potvrdily, že 35 z nich od října zemřelo.



V Izraeli se šíří výzvy k protestům proti izraelské vládě kvůli její neschopnosti zajistit dohodu, která by rukojmí zachránila



Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izrael si nedá pokoj, dokud nedopadne osoby odpovědné za zabití šesti rukojmích, jejichž těla byla nalezena v zajetí Hamásu v pásmu Gazy.



Ve svém prohlášení izraelský premiér uvedl, že Izrael je odhodlán dosáhnout dohody, která by propustila zbývající rukojmí a zajistila bezpečnost Izraele.



„Kdo vraždí rukojmí - nechce dohodu,“ řekl Netanjahu.



Hlavní patovou situací v jednáních je filadelfský koridor podél hranice Gazy s Egyptem a východozápadní koridor Netzarim přes toto území. Netanjahu trvá na tom, aby si Izrael ponechal kontrolu nad těmito koridory, aby zabránil pašování a dopadl bojovníky. Hamás požaduje úplné stažení izraelských sil z Gazy.



Palestinské zdravotnické úřady a agentury OSN zahájily v pásmu Gazy rozsáhlou kampaň očkování proti dětské obrně v naději, že zabrání vypuknutí epidemie na tomto území.



Úřady plánují očkovat děti v centrální části Gazy až do středy a poté se přesunou do více zdevastovaných severních a jižních částí pásma. Kampaň začala malým počtem očkování v sobotu a jejím cílem je zasáhnout přibližně 640 000 dětí.



Podle Světové zdravotnické organizace Izrael souhlasil s omezenými přestávkami v bojích, aby kampaň usnadnil. I přes tento závazek však přicházejí zprávy o tom, že Izrael pokračuje v leteckých útocích na Gazu. Čtyři Palestinci, včetně mladé dívky, byli v neděli ráno zabiti a několik dalších bylo zraněno při sérii izraelských náletů na území města Gazy a uprchlického tábora Bureij, informovala palestinská tisková agentura Wafa.



Benjamin Netanjahu prohlásil, že série třídenních „humanitárních přestávek“ v severních, jižních a centrálních oblastech, na kterých se Izrael dohodl, neznamená obecně žádné příměří ve válce.



Philippe Lazzarini, generální komisař organizace Unwra, řekl: „Aby to fungovalo, musí strany konfliktu dočasné přestávky v oblasti respektovat. V zájmu dětí v celém regionu je třeba zavést trvalé příměří.“



Očkovací kampaň byla oficiálně zahájena v neděli ve třech zdravotnických střediscích v centrální části Gazy, den poté, co byl očkován blíže nespecifikovaný počet dětí v jižní oblasti pásma Gazy.



Děti ve věku od jednoho dne do 10 let přicházely do center, aby dostaly dávku, zatímco nad nimi létaly drony, uvedl podle agentury AFP Jásir Šaabane, lékařský ředitel nemocnice Al-Awda v centrální Gaze.



Očkovací kampaň přichází poté, co byl minulý měsíc poprvé po 25 letech zjištěn případ onemocnění, když lékaři dospěli k závěru, že desetiměsíční dítě bylo částečně ochrnuto zmutovaným kmenem viru dětské obrny poté, co nebylo očkováno kvůli válce.





Izraelské síly pokračují v útoku na město Džanin již pátý den po sobě



Izraelské síly podle zpráv pokračují již pátý den po sobě v ofenzivě na město Džanin na okupovaném Západním břehu Jordánu a jeho uprchlický tábor.



Zprávu přinesla palestinská tisková agentura Wafa.



Pátý den pokračujícího vojenského útoku se izraelské jednotky poprvé pustily do ničení ulic a komerčních obchodů v centru Džaninu.



Zpravodaj Wafy oznámil, že izraelské buldozery začaly demolovat obchody v ulici al-Barid a na náměstí u kina v centru Jeninu.



Od začátku ofenzívy minulou středu bylo v důsledku agresivní izraelské vojenské kampaně zavražděno 14 Palestinců a další desítky byly zraněny nebo zadrženy.



Pokračující útok způsobil rozsáhlé škody na civilním majetku, veřejných i soukromých zařízeních a kritické infrastruktuře, včetně vodovodních a elektrických sítí.



Město a jeho uprchlický tábor zůstávají pod přísnou blokádou izraelských sil, které v oblasti posílily svou vojenskou přítomnost.





- Vysoký představitel Hamásu Izzat El-Reshiq prohlásil, že za smrt šesti lidí zadržovaných Hamásem v pásmu Gazy je zodpovědný Izrael, který odmítá podepsat dohodu o příměří



Mezi klíčové sporné body vyjednávání patří izraelská přítomnost v takzvaném filadelfském koridoru, úzkém 14,5 km dlouhém úseku podél jižní hranice Gazy s Egyptem.



Zdroje agentury Reuters rovněž uvedly, že Izrael vyjádřil výhrady k několika palestinským vězňům, jejichž propuštění Hamás požaduje.





Fórum rodin rukojmích, skupina zastupující rodiny rukojmích držených v Gaze, uvedla, že všech šest zajatců bylo „zavražděno v posledních několika dnech poté, co přežili téměř 11 měsíců týrání, mučení a hladovění v zajetí Hamásu“.



„Zpoždění při podpisu dohody vedlo k jejich smrti a smrti mnoha dalších rukojmích,“ uvedli a požadovali, aby izraelský premiér Benjamin Netanjahu promluvil k národu ‚a převzal odpovědnost za opuštění rukojmích‘.



Zpráva o nálezu těl vyvolala výzvy k masovému protestu. „Od zítřka se bude země třást. Vyzýváme veřejnost, aby se připravila. Země se zastaví. Opuštění je u konce,“ citovalo fórum ve včerejším prohlášení. Netanjahuovi je vyčítáno, že se mu nepodařilo dohodnout s Hamásem dohodu o rukojmích za mír, o níž se vyjednává již několik měsíců.



Izraelský ministr obrany prohlásil, že rukojmí byla „chladnokrevně zavražděna“.



Izraelský ministr obrany Yoav Gallant uvedl, že šest rukojmích, jejichž ostatky byly vyzvednuty, bylo v době zajetí naživu, informuje agentura AFP.



„Byli drženi jako rukojmí Hamásem a chladnokrevně zavražděni,“ uvedl Gallant v prohlášení.



Izraelská armáda v neděli oznámila, že v tunelu na jihu pásma Gazy nalezla těla šesti rukojmích, včetně jednoho Izraelce z USA a jednoho Izraelce z Ruska.



Jejich ostatky byly vyzvednuty v sobotu „z podzemního tunelu v oblasti Rafáhu“ a vráceny do Izraele, kde byly formálně identifikovány, uvedla armáda.



Uvedla, že mrtvými rukojmími byli Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi a Ori Danino, kteří byli všichni zajati palestinskými ozbrojenci během akce Hamásu 7. října.



Byli mezi 251 lidmi, kteří byli během útoku 7. října zajati. 97 z nich zůstává v zajetí v Gaze, včetně 33, které izraelská armáda označuje za mrtvé.



Biden vyhrožuje, že „vůdci Hamásu za tyto zločiny zaplatí"



Americký prezident Joe Biden vyhrožuje, že „vůdci Hamásu za tyto zločiny zaplatí. A my budeme i nadále nepřetržitě usilovat o dohodu, která zajistí propuštění zbývajících rukojmích“.



Viceprezidentka Kamala Harrisová ve svém prohlášení uvedla: „Důrazně odsuzuji pokračující brutalitu Hamásu a stejně tak musí učinit celý svět.“



Harrisová, demokratická kandidátka na prezidentku, uvedla, že ona a Biden nikdy nezaváhají ve svém odhodlání osvobodit Američany a všechny rukojmí držené v Gaze.



V dřívějším rozhovoru s novináři v Rehoboth Beach ve státě Delaware Biden řekl, že je „stále optimistický“ ohledně dohody o příměří, která by konflikt zastavila.



„Myslím, že jsme na pokraji dohody,“ řekl. „Je načase, aby tato válka skončila.“ Biden dodal, že „lidé se nadále setkávají“.



„Myslíme si, že dohodu můžeme uzavřít, všichni řekli, že se shodují na zásadách.“



Izraelské údery v sobotu zabily v Pásmu Gazy nejméně 48 lidí, uvedly palestinské zdravotnické úřady, protože střety probíhaly v centrálních a jižních oblastech území. V sobotu, kdy se více než 2 000 zdravotníků a komunitních pracovníků připravovalo na zahájení očkovací kampaně, zdravotníci v Nuseiratu, jednom z osmi historických uprchlických táborů v pásmu Gazy, uvedli, že při samostatných izraelských úderech zahynulo nejméně 19 lidí, z toho devět členů jedné rodiny. Více než 30 dalších lidí bylo zabito při sérii úderů v jiných oblastech Gazy, uvedli zdravotníci.



Izraelská armáda uvedla, že její síly zabily dvě osoby při oddělených incidentech na okupovaném Západním břehu Jordánu poté, co jedna pronikla do izraelské osady a druhá střílela na vojáky poté, co její auto explodovalo, píše agentura Reuters.



Od 7. října bylo při izraelské vojenské ofenzívě v Gaze zabito nejméně 40 691 Palestinců a 94 060 jich bylo zraněno, uvedlo v sobotu v pravidelné zprávě ministerstvo zdravotnictví Gazy.



Světová zdravotnická organizace uvedla, že do Gazy již dodala 1,2 milionu dávek vakcíny proti dětské obrně a dalších 400 000 dávek bude následovat v rámci mimořádné kampaně po prvním případu této dětské nemoci ve válkou postiženém pobřežním pásmu za poslední čtvrtstoletí. WHO uvedla, že izraelská armáda a palestinská militantní skupina Hamás se dohodly na třech oddělených, zónových třídenních přestávkách v bojích v Gaze, které umožní první kolo očkování 640 000 dětí proti dětské obrně.



Generální ředitel WHO vyzval k příměří před plánovaným očkováním 640 000 dětí v Gaze proti dětské obrně. „Humanitární pauzy jsou vítány, ale nakonec je jediným řešením, jak ochránit zdraví dětí v Gaze, příměří,“ napsal Tedros Adhanom Ghebreyesus na webu X.



Spojené království je „hluboce znepokojeno“ izraelskou vojenskou operací na Západním břehu Jordánu a „hluboce znepokojeno metodami, které Izrael použil“, uvádí se v prohlášení ministerstva zahraničí.



Izraelská pohraniční policie v pátek na Západním břehu Jordánu zabila vysokého velitele Hamásu a dva ozbrojence Hamásu, uvedla izraelská armáda. Izraelská armáda uvedla, že její jednotky identifikovaly a zabily vůdce Hamásu Wassema Hazema, když řídil automobil. Když se další dva lidé v autě - které armáda rovněž identifikovala jako bojovníky - pokusili o útěk, vojáci oba zabili při leteckém útoku.



Izraelská armáda v pátek oznámila, že ukončila měsíc trvající operaci v jižní a střední části Gazy, při níž podle ní zahynulo více než 250 palestinských bojovníků. „Jednotky 98. divize ukončily divizní operaci v oblasti Chán Júnis a Dajr el-Bala po zhruba měsíci souběžné nadzemní a podzemní operační činnosti,“ uvádí se v prohlášení armády.



Širší regionální válka na Blízkém východě, kde již zuří konflikt mezi Hamásem a Izraelem, zůstává „významným rizikem“, varoval v pátek šéf mírových sil OSN. Uvedl to náměstek generálního tajemníka OSN pro mírové operace Jean-Pierre Lacroix: „Stále existuje velmi významné riziko eskalace na regionální úrovni. Stále se nacházíme ve velmi, velmi nebezpečném typu situace.“





Šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell zahájil proces, který by mohl vést k uvalení sankcí na izraelské ministry, kteří jsou podle něj zodpovědní za „nepřijatelné nenávistné výroky“ vůči Palestincům. Borrell uvedl, že zahájil konzultace s 27 členskými státy EU o tom, zda považují za „vhodné zařadit na náš sankční seznam některé izraelské ministry, [kteří] vypouštějí nepřijatelné nenávistné vzkazy proti Palestincům“ a předkládají návrhy, které „jdou jasně proti mezinárodnímu právu“ a podněcují k válečným zločinům.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0