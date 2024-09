Něco otravuje americké farmy. Vědci se obávají "věčných" chemikálií

2. 9. 2024

Po celá desetiletí byli zemědělci po celé Americe povzbuzováni federální vládou, aby rozprostřeli komunální splašky na miliony akrů zemědělské půdy jako hnojivo. Byly bohaté na živiny a pomáhaly udržet kal mimo skládky. Po celá desetiletí byli zemědělci po celé Americe povzbuzováni federální vládou, aby rozprostřeli komunální splašky na miliony akrů zemědělské půdy jako hnojivo. Byly bohaté na živiny a pomáhaly udržet kal mimo skládky.

Rostoucí počet výzkumů však ukazuje, že tento černý kal, vyrobený z odpadních vod, které vytékají z domácností a továren, může obsahovat vysoké koncentrace chemikálií, o nichž se předpokládá, že zvyšují riziko určitých typů rakoviny a způsobují vrozené vady a opoždění vývoje u dětí.

Tyto toxické kontaminanty, známé kvůli své dlouhověkosti jako věčné chemikálie, jsou nyní detekovány, někdy ve vysokých koncentracích, na zemědělské půdě po celé zemi, včetně Texasu, Maine, Michiganu, New Yorku a Tennessee. V některých případech jsou chemikálie podezřelé z onemocnění nebo zabíjení hospodářských zvířat a objevují se v produktech. Zemědělci se začínají bát o své zdraví.

Celostátní rozsah kontaminace zemědělské půdy těmito chemikáliemi – které se používají ve všem, od sáčků na popcorn do mikrovlnné trouby a hasičského vybavení až po nepřilnavé pánve a koberce odolné vůči skvrnám – se teprve začíná projevovat. V současné době probíhají žaloby proti dodavatelům hnojiv i proti Agentuře pro ochranu životního prostředí, která tvrdí, že nedokázala regulovat chemické látky, známé jako PFAS.

V Michiganu, mezi prvními státy, které zkoumaly chemikálie v kalových hnojivech, úředníci uzavřeli jednu farmu, kde testy zjistily obzvláště vysoké koncentrace v půdě a u skotu, který se pásl na půdě. V letošním roce stát zakázal, aby byl pozemek znovu využíván k zemědělství. Michigan neprovedl rozsáhlé testování na jiných farmách, částečně z obav z ekonomických dopadů na jeho zemědělský průmysl.

V roce 2022 Maine zakázalo používání kalů z čistíren odpadních vod na zemědělských polích. Byl to první stát, který tak učinil, a je jediným státem, který systematicky testuje farmy na chemikálie. Vyšetřovatelé zjistili kontaminaci na nejméně 68 z více než 100 dosud zkontrolovaných farem, přičemž asi 1 000 míst je ještě třeba otestovat.

"Vyšetřování PFAS je jako otevírání Pandořiny skříňky," řekla Nancy McBradyová, zástupkyně komisaře ministerstva zemědělství státu Maine.

V Texasu několik rančerů obvinilo chemikálie z úhynu dobytka, koní a sumců na svých pozemcích poté, co byl kal z čistíren odpadních vod použit jako hnojivo na sousední zemědělské půdě. Hladiny jedné chemikálie PFAS v povrchových vodách přesáhly 1 300 částic na bilion, uvádějí v žalobě podané letos proti společnosti Synagro, která hnojivo dodala. I když to není přímo srovnatelné, norma EPA pro pitnou vodu pro dvě chemikálie PFAS je 4 částice na bilion.

"Tak zoufale jsme se snažili zjistit, co se děje, co nám bere naše krávy," řekl Tony Coleman, který chová dobytek na ranči o rozloze 315 akrů se svou ženou Karen a její matkou Patsy Schultzovou v Johnson County v Texasu.

"Když jsme dostali testy zpět, všechno začalo dávat smysl," řekl Coleman.

Společnost Synagro, která je vlastněna společností Goldman Sachs Asset Management, uvedla, že tato obvinění "důrazně zpochybňuje". Uvedla, že její předběžná studie úrovní PFAS v místě, kde byl kal aplikován, ukázala čísla "drasticky nižší", než tvrdili žalobci, například méně než 4 částice na bilion v povrchových vodách.

"Synagro nevyrábí PFAS ani je nepoužívá v našich procesech," řekl Kip Cleverley, ředitel společnosti pro udržitelnost. "Jinými slovy, jsme pasivním příjemcem, stejně jako naši partneři v oblasti odpadních vod."

V centru krize je agentura EPA, která po desetiletí podporovala používání odpadních vod jako hnojiva. Agentura reguluje patogeny a těžké kovy v hnojivech do čistíren odpadních vod, ale ne PFAS, i když se hromadí důkazy o jejich zdravotních rizicích a o jejich přítomnosti v odpadních vodách.

EPA v současné době studuje rizika, která představují PFAS v kalových hnojivech, aby zjistila, zda jsou nutná nová pravidla.

Agentura nadále propaguje jejich využívání na orné půdě, i když jinde začala jednat. V dubnu nařídila energetickým společnostem, aby snížily hladiny PFAS v pitné vodě téměř na nulu, a označila dva typy této chemikálie za nebezpečné látky, které musí znečišťovatelé vyčistit. Agentura nyní tvrdí, že neexistuje žádná bezpečná úroveň PFAS pro člověka.

Vláda pracuje "na lepším pochopení rozsahu farem, které mohly aplikovat kontaminované látky, a na vývoji cílených intervencí na podporu zemědělců a ochraně dodávek potravin," uvedla EPA v prohlášení.

Výzkum ukázal, že PFAS se mohou do lidského potravního řetězce dostat z kontaminovaných plodin a hospodářských zvířat.

Je obtížné zjistit, kolik kalu z hnojiv se používá na celostátní úrovni, a údaje EPA jsou neúplné. Průmysl hnojiv uvádí, že v roce 2018 bylo na 4,6 milionu akrů zemědělské půdy použito více než 2 miliony suchých tun. A odhaduje, že zemědělci získali povolení k používání čistírenských kalů na téměř 70 milionech akrů, což je asi pětina veškeré zemědělské půdy v USA.

Kaly z čistíren odpadních vod se také uplatňují při terénních úpravách, golfových hřištích a lesních pozemcích. A byly používány k zasypávání starých dolů.

"Je zřejmé, že je potřeba otestovat každé místo, kde byly aplikovány tyto látky," řekl Christopher Higgins, profesor stavebního a environmentálního inženýrství na Colorado School of Mines. "A každé průmyslové zařízení, které vypouští odpad do komunálních odpadních vod, by pravděpodobně mělo být testováno."

Vědci poukazují na to, že kalová hnojiva mají výhody. Obsahují rostlinné živiny, jako je dusík, fosfor a draslík. Pomáhají snižovat používání hnojiv vyrobených z fosilních paliv. Omezují miliony tun kalu, který by jinak byl spalován, uvolňoval znečištění nebo by končil na skládkách a při rozkladu generoval skleníkové plyny.

"Přesto veškerá chemie, kterou společnost produkuje a které je vystavena, je v těchto odpadních vodách," řekl Rolf Halden, profesor environmentální biotechnologie na Arizonské státní univerzitě, jeden z prvních výzkumníků, kteří studovali PFAS v kalech z čistíren odpadních vod.

