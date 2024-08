Nová naděje v oblasti srdečních onemocnění - věda nabízí včasnou detekci a prevenci

31. 8. 2024

Program, který sledoval tisíce žen, vede k poznatkům, které by mohly vést k lepším zdravotním výsledkům v příštích desetiletích





Vědci konstatují, že se jim daří postupovat směrem k včasnému rozpoznání a prevenci srdečních onemocnění. Tento vývoj je výsledkem programu, v jehož rámci byly po tři desetiletí sledovány tisíce žen, přičemž byla hodnocena jejich náchylnost k srdečním onemocněním.

Vědci tuto práci představili jako pozdní průlomový výzkum na kongresu Evropské kardiologické společnosti v Londýně a publikovali ji v časopise New England Journal of Medicine. „Doufáme, že tato zjištění posunou obor blíže k nalezení ještě dřívějších způsobů, jak odhalit srdeční onemocnění a předcházet jim,“ uvedl Paul Ridker, autor studie a ředitel Centra pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v Brigham and Women's Hospital v Bostonu.



Výzkumníci shromáždili v letech 1992-95 vzorky krve a lékařské informace od 27 939 poskytovatelů zdravotní péče v USA. Po 30 letech prodělalo 3 662 účastníků studie srdeční infarkt, mozkovou mrtvici, operaci k obnovení krevního oběhu nebo úmrtí související s kardiovaskulárními chorobami.



Byly měřeny hladiny C-reaktivního proteinu (CRP), markeru zánětu, cholesterolu v lipoproteinech o nízké hustotě (LDL) a Lp(a), lipidu, který je částečně tvořen LDL.



Když byly všechny tři ukazatele - LDL cholesterol, Lp(a) a CRP - hodnoceny společně, měly účastnice s nejvyššími hladinami více než 1,5krát vyšší související riziko mrtvice a více než třikrát vyšší související riziko ischemické choroby srdeční ve srovnání se ženami, které vykazovaly nejnižší hladiny. Výzkumníci poznamenali, že ačkoli byly hodnoceny pouze ženy, očekávali by podobné výsledky i u mužů.



Aby se zabránilo hromadění těchto tuků a bílkovin v krvi, zdůraznili vědci opatření, která zahrnují pravidelnou fyzickou aktivitu, zdravou stravu, zvládání stresu a vyhýbání se tabáku.





Další opatření zahrnují užívání léků na snížení hladiny cholesterolu a zmírnění zánětu. Zásadní je, že čím dříve jsou tato opatření provedena, tím lepší jsou zdravotní výsledky po letech a dokonce i po desetiletích, sdělují vědci.







Podrobnosti v angličtině ZDE

