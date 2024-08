30. 8. 2024

čas čtení < 1 minuta

„Zemřela strachem.“ 🚨 BreakingNews | Dítě Yasmin Abu Suwirah se před chvílí dostalo do nemocnice Al-Aksá; její srdce se zastavilo strachem kvůli intenzitě izraelského bombardování.

"She died of fear."



🚨 BreakingNews | The child Yasmin Abu Suwirah arrived at Al-Aqsa Hospital a short while ago; her heart stopped from fear due to the intensity of the Israeli bombardment. pic.twitter.com/uXMpUOTWIN