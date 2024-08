Vedro v Praze

Podle všeho náš čeká letos zase tropické září, píše Matěj Metelec. Tempem pražské adaptace budeme na teploty 30+ připraveni v době, když budou 50+. Přitom jsou místa, kde se před nimi dá schovat - včera jsem si s Bounty četl na Kampě na trávě, a ve finále jsem měl skoro pocit, že na mě odspodu jde zima. Když jsem se ovšem zvedl a ušel sto padesát metrů přes malou Kampu, na Maltézském náměstí mě to přešlo.

Ne že by se nic neměnilo, mám třeba pocit, že u nás v sousedství se letos poměrně se ctí vypořádali se sekáním, a nezbyla tam vlastně ta žlutá pustina co vždycky - i když možná to jde na vrub tomu, že tohle léto poměrně často pršelo.





Každopádně stromy hustě osázený přelom Vršovic a Strašnic je zásadně žitelnější, než zeleněprosté centrum. Například v takové Kaprovce by však vysazení stromů znamenalo zrušit parkovací místa (kolik je tam asi rezidentů?), což je v Praze pořád do značné míry tabu.





Pozn. JČ: Zajímavé, že v Budapešti v historickém centru stromy jsou a nikomu to nevadí.