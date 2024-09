Tchaj-wan – poučení z Ukrajiny

2. 9. 2024

Ruská válka na Ukrajině hluboce změnila povahu moderního konfliktu. Z toho se poučily národy střední a východní Evropy a ohrožený ostrovní stát Tchaj-wan, píše Doug Livermore. Ruská válka na Ukrajině hluboce změnila povahu moderního konfliktu. Z toho se poučily národy střední a východní Evropy a ohrožený ostrovní stát Tchaj-wan,

Když se tchajwanská armáda dívá na úžinu oddělující jejich ostrovní stát od Číny, vidí toho strašně moc. Není to hezký obrázek. Radary detekují celé letky čínských útočných letadel, které bezstarostně přelétají do tchajwanské zóny protivzdušné obrany, špionážní balóny unášené nad zemí nebo plavidla, která zabírají stanoviště, aby nacvičila uškrcení ostrovního státu. Čínští propagandisté se netají svým cílem – vynucenou tchajwanskou kapitulací nebo invazí.

Jak vést tuto válku, pokud a když přijde? Tchaj-wan se připravuje – viz jeho zvýšené objednávky amerického vybavení a jeho rekordní obranný rozpočet – ale také si všímá toho, co se děje na Ukrajině. Protože povaha války se změnila a staré odpovědi jsou velmi pravděpodobně nedostatečné k tomu, aby se vypořádaly s hrozbou.

Pozitivní je, že s rostoucí hrozbou rostou i obranné možnosti. Ukrajina je v mnoha ohledech zcela odlišnou strategickou výzvou, ale pokud se z toho vyvodí správné ponaučení, může to pomoci informovat o chytřejším a odolnějším přístupu k čínské hrozbě. Tato válka je konec konců poslední rozsáhlou válkou vyspělých technologií, jakou svět viděl.

Jaká jsou tedy správná ponaučení? Ta lze shrnout takto:

potřeba odolných a přizpůsobivých vojenských sil,

význam schopností hybridní války a

kritická role mezinárodní podpory.

Jedním z nejvýraznějších ponaučení je nutnost robustních a odolných sil územní obrany. Úspěch Ukrajiny při otupování ruského postupu, zejména v raných fázích konfliktu, lze připsat účinné mobilizaci jejích jednotek územní obrany.

Tyto jednotky, složené z místních dobrovolníků a bývalých vojáků z bojů na Donbasu v letech 2014-22, představovaly kritický odpor, který zpomalil ruské síly a získal čas pro pravidelnou armádu k přeskupení a zahájení protiofenzívy. Hrály klíčovou roli například při porážce ruského pokusu o obsazení letiště Hostomel nedaleko Kyjeva v roce 2022, které bylo ústředním bodem ruské první ofenzívy.

Tchaj-wan, stejně jako Ukrajina, čelí hrozbě invaze většího a mocnějšího souseda v Číně. Schopnost mobilizovat a udržovat síly teritoriální obrany by mohla být rozhodující pro zpomalení invaze a poskytnutí času pro zahájení mezinárodní podpory. Tchaj-wan již začal v této oblasti dělat pokroky, ale budou zapotřebí další investice a výcvik, aby se zajistilo, že jeho síly budou adekvátně připraveny, protože Čína zvyšuje tlak.

Země střední a východní Evropy, z nichž mnohé sdílejí hranice s Ruskem nebo jeho spojenci, si toho všimly a začaly posilovat své vlastní územní obranné schopnosti. Například Litva, Lotyšsko a Estonsko výrazně zvýšily velikost a rozsah svých záložních sil a zintenzivnily výcvik těchto jednotek. Spojené státy byly v posledních několika letech rozhodující v podpoře těchto snah, výrazně rozšířily a vylepšily své společné výcvikové cvičení RIDGE RUNNER Irregular Warfare prováděné mezi americkými speciálními operátory a evropskými obrannými silami na venkově v Západní Virginii. Americké elitní síly mají podobně dlouhou historii se svými ukrajinskými protějšky, kteří byli také vycvičeni polovojenskými silami CIA.

Válka na Ukrajině také zdůraznila důležitost integrace schopností hybridní války do národních obranných strategií.

Ruské používání kybernetických útoků, dezinformací a dalších nekinetických prostředků k destabilizaci Ukrajiny a ovlivňování mezinárodního veřejného mínění ukázalo potřebu komplexního přístupu k národní bezpečnosti. Středoevropští a východoevropští členové NATO se stále více zaměřují na rozvoj své kybernetické obrany a boj proti dezinformačním kampaním. Například Polsko a Estonsko výrazně investovaly do odhalování ruských hybridních útoků a boje proti nim a zároveň rozvíjely vnitrostátní strategie boje proti dezinformacím. Na červencovém summitu NATO ve Washingtonu DC zřídili členové centralizované Centrum kybernetické bezpečnosti NATO, které má koordinovat tyto snahy v rámci celé aliance.

Konflikt také posílil význam mezinárodních aliancí a podpory. Schopnost Ukrajiny udržet svou obranu proti Rusku byla významně posílena vojenskou a finanční pomocí poskytovanou členy NATO a dalšími západními zeměmi. Pro země střední a východní Evropy to podtrhuje hodnotu jejich členství v NATO a potřebu prohlubovat vazby v rámci aliance.

Tchaj-wan, stejně jako Ukrajina, nemá s USA ani jejich demokratickými spojenci žádnou formální obrannou smlouvu, což tento úkol ztěžuje. O to důležitější je však také budování a posilování diplomatických a vojenských vazeb. Stejně jako Ukrajina těžila – a pravděpodobně přežila – díky západní podpoře, Tchaj-wan musí nadále posilovat své vazby se Spojenými státy a dalšími podobně smýšlejícími zeměmi.

To zahrnuje prohlubování vojenské spolupráce, účast na společných cvičeních a zajištění závazků k mezinárodní podpoře v případě konfliktu. V loňském roce došlo k výraznému nárůstu úsilí USA, Austrálie a dalších regionálních partnerů o integraci Tchaj-wanu do postupně pokročilejšího výcviku a cvičení. Zaznamenala také velký nárůst počtu amerického personálu umístěného na ostrově, z přibližně 30 až na 200. To je něco, co Čína bude muset zvážit, pokud se rozhodne zaútočit, a i když to pravděpodobně nebude stačit k odstrašení invaze samo o sobě, je to pro Tchaj-wan významné vítězství.

Válka urychlila úsilí o zvýšení interoperability mezi silami NATO, se zvláštním zaměřením na integraci obranných schopností členů frontové linie do širší alianční struktury. Společná cvičení, jako jsou cvičení prováděná v rámci iniciativy NATO Enhanced Forward Presence, se stala častějšími a složitějšími, což zajišťuje, že tyto země jsou lépe připraveny kolektivně reagovat na jakoukoli potenciální ruskou agresi.

Nevyhnutelně, stejně jako v případě Tchaj-wanu, to znamenalo velké zvýšení obranných rozpočtů. Ale jako vždy u obranných výdajů je důležité nakoupit správné vybavení a investovat do správných prvků obranných sil. Pobaltské státy například nakupují těžší obrněné jednotky a dělostřelectvo jako součást svých značně zvýšených výdajů, přičemž také restrukturalizují ozbrojené síly a vyvíjejí nové operační koncepce.

Modernizovány jsou také systémy protivzdušné obrany, které přidávají bezpilotní systémy a pokročilé průzkumné prostředky.

Zkušenosti předních členů NATO nabízejí cenná poučení pro ostatní, například pro Tchaj-wan. Prvním a nejdůležitějším poučením je důležitost přípravy na multidoménový konflikt.

Je však také potřeba nápaditějších přístupů k základům – Ukrajina vyhrála bitvu v Černém moři, přestože má malé námořnictvo, které bylo na začátku války z velké části vykastrováno. Levné, jednorázové bezpilotní letouny vyzbrojené velkými výbušnými náložemi a raketami dlouhého doletu potopily řadu ruských válečných lodí a zbytek se choulil v bezpečných přístavech.

Málokdo to čekal. Dá se vsadit, že jakýkoli nový konflikt přinese podobná překvapení, takže chytré myšlení a rychlý technologický vývoj jsou nyní na prvním místě.

