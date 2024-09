Britové byli vyzváni, aby jedli méně slaniny a sýra a snížili si tak riziko infarktu

3. 9. 2024

Charitativní organizace doporučuje, že by se lidé měli snažit omezit příjem soli, která přispívá k vysokému krevnímu tlaku



Lidé ve Spojeném království jsou vyzýváni, aby jedli méně šunky, slaniny a sýra, a snížili tak příjem soli a tím i riziko infarktu nebo mrtvice.



Konzumace potravin s vysokým obsahem soli přispívá k vysokému krevnímu tlaku, který je v zemi nejčastější příčinou úmrtí, jimž se lze vyhnout. Podle charitativní organizace Blood Pressure UK mohou mít až 4 miliony Britů nediagnostikovaný vysoký krevní tlak.

Tento stav je pro lékaře velkým problémem, protože nemá žádné zjevné příznaky a často zůstává neodhalen, pokud někdo nepodstoupí preventivní prohlídku nebo nemá vážné zdravotní potíže, jako je například infarkt.



„Je těžké uvěřit, že trocha soli může mít takový vliv na naše zdraví, když hrozí, že se nám zvýší krevní tlak,“ řekl Phil Pyatt, výkonný ředitel této charitativní organizace. „Vzhledem k tomu vyzýváme všechny dospělé bez rozdílu věku, aby si kontrolovali krevní tlak a převzali kontrolu nad svým zdravím spolu s jednoduchým zlepšením stravy a životního stylu, jako je méně soli, více ovoce a zeleniny a více pohybu.“



NHS doporučuje, aby lidé konzumovali maximálně 6 g soli denně. Průměrný příjem soli se v roce 2000 v Británii snížil z více než 9 g na přibližně 8 g, ale od té doby se téměř nezměnil.



Léčba vysokého krevního tlaku neboli hypertenze stála zdravotnictví v Anglii v roce 2014, kdy byly naposledy zveřejněny tyto údaje, více než 2 miliardy liber ročně.



Střízlivá zpráva pro milovníky slaniny: Blood Pressure UK uvedla, že v každých 100 g slaniny jsou obvykle asi 3 g soli. Vyzdvihla uzenou proužkovanou slaninu supermarketu Morrison's, která obsahuje téměř dvojnásobek, 5,6 g.



„Dva kousky slaniny s kečupem by představovaly třetinu denního limitu soli,“ uvedla organizace. „A pokud přidáte další dva plátky, dosáhnete poloviny doporučeného limitu soli během jediného jídla.“



Podle charitativní organizace by lidé měli snížit příjem soli tím, že ji nebudou přidávat do jídla u stolu, nebudou používat kostky vývaru, omáčky a sójovou omáčku a omezí příjem zpracovaných potravin.



Její odhad 4 milionů nediagnostikovaných osob trpících ve Velké Británii se shoduje s údaji britského zdravotnictví a výzkumem, který loni zveřejnil Úřad pro národní statistiku. Ten odhaduje, že vysoký krevní tlak má 32 % dospělých v Anglii a že u 29 % z nich nebyl zjištěn.



Zdravotnictví v Anglii poukazuje na novou iniciativu, kterou brzy spustí a v rámci které bude lidem při zubní péči nebo očním vyšetření nabídnuta kontrola krevního tlaku ve snaze odhalit nediagnostikovanou hypertenzi. Uvedla, že za poslední rok bylo v lékárnách provedeno více než 1 milion kontrol.





Odhaduje se, že hypertenzí trpí 1,28 miliardy dospělých na celém světě a v 80 % případů není dobře kontrolována.







