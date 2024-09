Ukrajinští spojenci očekávají, že Írán neprodleně dodá Rusku rakety

4. 9. 2024

Evropští představitelé očekávají, že Írán bezprostředně dodá balistické rakety Rusku, což je krok, který by mohl vyvolat rychlou reakci spojenců Ukrajiny, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí, upozorňují Alex Wickham a Alberto Nardelli.

Írán poskytl Rusku během 2 a půl leté války Ruska proti Ukrajině stovky dronů, ale potenciální transfer balistických raket by znamenal znepokojivý vývoj konfliktu, uvedli lidé, kteří hovořili pod podmínkou anonymity, aby diskutovali o důvěrných hodnoceních.

Odmítli poskytnout odhady typu a rozsahu dodávek nebo časový harmonogram, i když jeden z úředníků řekl, že dodávky by mohly začít během několika dní. Balistické střely obvykle létají mnohem rychleji než střely s plochou dráhou letu nebo drony – a mohou nést větší užitečné zatížení.

USA a další spojenci v Severoatlantické alianci opakovaně varovali Teherán před takovým krokem a prosazují diplomatické úsilí, aby tomu zabránili. Rada národní bezpečnosti USA na žádost o komentář okamžitě neodpověděla. Íránské ministerstvo zahraničí a jeho mise při OSN na dotazy neodpověděly.

Ukrajinské síly se snaží zastavit ruský postup ve východní Doněcké oblasti, protože jeho města a energetická infrastruktura se staly terčem nepřetržité bombardovací kampaně s blížící se třetí zimou války. Kyjev byl v pondělí brzy ráno zasažen přívalem střel s plochou dráhou letu a balistických raket a dronů, přičemž sedm ze 16 balistických raket se vyhnulo protivzdušné obraně.

Moskevský arzenál balistických raket zahrnuje ruskou a méně přesnou severokorejskou techniku. Útok na hlavní město zahrnoval rakety Iskander-M domácí výroby, stejně jako severokorejské modely KN-23, odpálené z Brjanské, Kurské a Voroněžské oblasti, které všechny hraničí s Ukrajinou, podle ukrajinských sil protivzdušné obrany.

Ukrajinští spojenci se mezitím snaží splnit sliby učiněné na začátku tohoto roku, že posílí válkou vyčerpané systémy protivzdušné obrany. Několik spojenců NATO ještě musí splnit závazky znovu potvrzené na summitu aliance ve Washingtonu v červenci, uvedla minulý měsíc agentura Bloomberg.

Dodatečné sankce

Tento vývoj představuje chmurný okamžik pro Ukrajinu, která ztratila značnou část své kapacity na výrobu energie, protože občané stále více spoléhají na dieselové generátory a potýkají se s dlouhodobými výpadky proudu. Vyhlídka na obnovení dodávek energie před topnou sezónou je stále náročnější.

Ruská válečná ekonomika byla schopna vyrábět rakety a munici tempem, které často předčí schopnost ukrajinských spojenců dodávat zbraně. Moskva se také mohla spolehnout na dodávky ze zemí, jako je Írán a Severní Korea, a zároveň si udržet vlastní výrobní kapacitu pomocí technologií a klíčových komponent ze zemí včetně Číny.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naléhá na spojence, aby zvýšili dodávky a zrušili omezení na hluboké údery na ruské území. Jeho vláda tvrdila, že takové útoky jsou nezbytné k zasažení letišť a odpalovacích zařízení používaných k útokům na ukrajinská města a infrastrukturu.

Překvapivý vpád do ruské Kurské oblasti z minulého měsíce zatím nedokázal otupit zdrcující postup Moskvy.

Dodávky balistických raket do Ruska by se pravděpodobně setkaly s dalšími sankcemi proti Íránu, i když jejich účinnost by byla nejistá vzhledem k řadě opatření, která jsou již namířena proti Teheránu, včetně reakce na dodávky bezpilotních letounů Moskvě. Mezi předchozími opatřeními, o kterých spojenci diskutovali, jsou nová omezení pro Iran Air.

Očekává se také, že země skupiny G7 veřejně odsoudí jakýkoli přesun a budou prosazovat své obavy u vlád na Blízkém východě prostřednictvím diplomatických kanálů.

Skupina G-7 již uvalila sankce na Írán a Severní Koreu za dodávky zbraní Rusku. Skupina se snaží zvýšit omezení pro firmy v Číně a jinde, které dodávají Rusku součástky a technologie potřebné k výrobě zbraní – nebo pro komponenty, které se v nich nacházejí. Novější omezení se zaměřila na společnosti a jednotlivce, kteří takové transakce umožňují.

