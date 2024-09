Spojené království po přezkumu pozastavuje 30 licencí na vývoz zbraní do Izraele

2. 9. 2024

Spojené království přistoupilo k okamžitému pozastavení 30 licencí na vývoz zbraní do Izraele poté, co nová labouristická vláda v rámci přezkumu zjistila „jasné riziko“, že britské zbraně mohou být použity k závažnému porušení humanitárního práva v souvislosti se zacházením s palestinskými vězni a dodávkami pomoci do Gazy.Pozastavení se bude týkat součástek pro vojenská letadla včetně stíhacích letounů, vrtulníků a bezpilotních letounů.