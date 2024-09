2. 9. 2024

čas čtení < 1 minuta

Izraelské síly ničí všechny silnice v Džanínu na Západním břehu Jordánu... Nikdy nešlo o Hamás

Israeli forces are destroying all the roads in Jenin in the West Bank…



This was never about Hamas..🇵🇸💔 pic.twitter.com/OM97ddE1ty