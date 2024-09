Nebezpečně horké počasí sužuje západ USA a brutální léto pokračuje

5. 9. 2024

čas čtení 5 minut

Foto: Předpověď počasí ve středu ráno z Los Angeles

Kalifornie, Nevada a Arizona se topí v horku, které by mohlo být nejintenzivnější vlnou veder v této již tak spalující sezóně



Západ USA tento týden opět sužují spalující teploty. Brutální vlna veder zřeejmě přinese nejvyšší teploty dosavadního léta.



V některých částech jižní Kalifornie, Arizony a Nevady platí varování před nadměrnými vedry, která se týkají desítek milionů lidí. Podle předpovědí mělo drsné počasí vrcholit od středy a trvat až do víkendu.



Podle předpovědi Národní meteorologické služby (NWS) by se ve městě Los Angeles mohly teploty přiblížit hodnotě 37,7 °C a v místech dále ve vnitrozemí by mohly dosáhnout téměř 43,3 °C a více.

Pouštní města jako Palm Springs měla zažít několik dní s teplotami nad 43 °C, zatímco v národním parku Údolí smrti, který zažívá nejteplejší léto v historii, mají v pátek teploty vystoupat až na 47,7 °C.



Neobvykle vysoké teploty jsou předpovídány také v oblasti Bay Area a v centrálním údolí. Dokonce i obvykle mírné San Francisco má být podle předpovědi nejméně 13 stupňů nad průměrem. Pro město to je natolik nezvyklé, že Národní meteorologická služba vydala varování před horkem.



„Mluvíme o solidních čtyřech dnech veder,“ řekl meteorolog Mike Wofford deníku Los Angeles Times. „Už jsme tu měli tři nebo čtyři dny horkého počasí, ale tohle je větší horko a delší než většina ostatních vln veder, které jsme tu měli.“



Kaliforňané právě zažili nejteplejší červenec všech dob, přičemž průměrná teplota ve státě za tento měsíc byla zaznamenána na 27,6C). Mnoho měst zažilo několik dní s teplotami vyššími než 38C a několik měst překonalo teplotní rekordy během pozoruhodné červencové vlny veder.



Obyvatelům jiných států, zejména na jihozápadě USA, se příliš neulevilo. Také Las Vegas v Nevadě zažilo nejteplejší červenec v historii a překonalo historický denní teplotní rekord, když ve městě dosáhla teplota (48,8C. V arizonském Phoenixu mezitím v pondělí zaznamenali stý den po sobě s teplotami nad 38 C, čímž překonali sérii z 90. let minulého století.



Úmorná vedra připravila západní část země na výbušnou požární sezónu poté, co vlhká zima pokryla krajinu travinami a vegetací, které rychle vyschly a staly se troudem.



Sezóna požárů je stále v plném proudu a zářijová vlna veder by mohla situaci ještě zhoršit. V Oregonu letos hořelo více než kdy jindy - do poloviny srpna shořelo téměř 607 028 hektarů. Tento týden se ve státě očekávají trojciferné teploty a poté bouřky, které podle úřadů přinesou „značný potenciál vznícení“.





Od Washingtonu přes Idaho až po Arizonu nadále hoří desítky požárů, zatímco Kalifornie od poloviny července bojuje se čtvrtým největším požárem v historii státu, požárem Park, který je však již téměř zcela lokalizován.

„Jsme zhruba v polovině sezóny a je opravdu rušno a [dostáváme] posádku do takového psychického a fyzického rozpoložení, že máme před sebou ještě tři měsíce," řekl minulý měsíc Guardianu Dan Mallia, hasič, který pracuje ve speciální ‚hotshot' posádce americké lesní služby. „Právě jsme plnili úkoly za sebou," řekl. „Bylo to náročné."

Vědci tvrdí, že klimatická krize způsobená lidskou činností zvyšuje teplotu na celém světě a zvyšuje pravděpodobnost nebezpečných teplot. Je to proto, že hnací síla globálního oteplování - uvolňování skleníkových plynů ze spalování paliv, jako je ropa, plyn a uhlí - pokračuje téměř bez omezení. Extrémní projevy počasí, jako jsou vlny veder, lesní požáry, intenzivní bouře a dlouhotrvající sucha, budou podle vědců pokračovat.

Lesní požár poblíž jezera Tahoe, kvůli kterému musely stovky lidí opustit své domovy v severní Kalifornii, v noci na úterý nadále ohrožoval více než 200 objektů, uvedla americká lesní služba a více než 500 obyvatel dostalo příkaz k evakuaci.

Dále na jihu byla po celém okrese Los Angeles zřízena ochlazovací centra, kde úřady vyzvaly obyvatele, aby při prudce rostoucích teplotách zkontrolovali své starší, nemocné nebo jinak zranitelné sousedy. „Horké dny nejsou jen nepříjemné - mohou být i nebezpečné," uvedl hygienik okresu Los Angeles Muntu Davis.