Spojené království pozastavuje 8 % zbrojních licencí s Izraelem, ale ostatních 92 % ponechává v platnosti

3. 9. 2024

čas čtení 3 minuty

Foto: Kusy roztrhaných palestinských dětí v igelitových pytlích

Nechtěli bychom se nechat unést, že ne?

(Ironický komentář britské komentátorky Laury K., který je bohužel až nepříjemně blízko faktům.)

Britský ministr zahraničí David Lammy pozastavil 30 licencí na vývoz zbraní do Izraele poté, co zjistil riziko závažného porušení mezinárodního práva. Naštěstí tato porušení nejsou natolik závažná, abychom pozastavili dalších 320 licencí na vývoz zbraní, protože bychom se tím dostali do problémů s USA. Navíc Lammy nechtěl, aby mu jeho přátelé říkali „Hamás“.

Lammy si všiml rizika, že Izrael závažně porušuje mezinárodní právo, poté, co deset měsíců sledoval, jak Izrael závažně porušuje mezinárodní právo. Jakmile viděl kousky čtyřicátého tisícího mrtvého civilisty, jak jsou nabírány do igelitového pytle, rozhodl se, že to už je hranice.



Brutální diktátoři po celém světě si toho všimli a budou si dávat pozor, aby při budoucích genocidách nepřekročili přípustnou hranici počtu mrtvých civilistů. Novým pravidlem je 40 000 nevinných životů a ani o jeden víc. Bude to tak trapné, až se oznámí, že skutečný počet mrtvých v Gaze je 200 000, že?



Po Lammyho rozhodnutí předstírat, že zaujímáme zásadový postoj proti genocidě, není jasné, zda Izrael odpoví vlastními sankcemi. Chápu, že řada poslanců se obává, že by mohli přijít o příspěvky od izraelské lobby, protože mají milenky, kterým potřebují kupovat dárky.



Lammy zdůraznil, že jeho rozhodnutí neznamená zbrojní embargo, a vysvětlil, že zablokoval pouze zbraně, které mohou být použity proti Palestincům. Jak každý ví, 90 % zbraní nelze použít proti Palestincům. Proto zbývajících 320 licencí na vývoz zbraní zůstává v platnosti. Palestincům se ulevilo, když slyšeli, že všechny ostatní zbraně proti nim nemohou být použity.



Lammy zdůraznil, že Izrael má právo se bránit a Palestina ne, proto je důležité, abychom nějaké zbraně Izraeli poslali. To je chytrá strategie, protože nám drží od těla Mezinárodní trestní soud za předpokladu, že nejvyšší soudci světa jsou idioti.



Lammy řekl: „Jsme hluboce znepokojeni metodami, které Izrael používá, a zprávami o civilních obětech a zejména o ničení civilní infrastruktury.“ Naštěstí nenaznačil, že IDF jsou teroristé, protože toto označení je vyhrazeno Arabům.



Jak izraelští, tak palestinští představitelé jsou vyšetřováni pro válečné zločiny, ale my jsme mnohem mírnější na straně s vyšším počtem mrtvých. Je to proto, že USA daly jasně najevo, že si vždy vyberou Izrael místo Velké Británie. To znamená, že bychom mohli přijít o lukrativní zakázky na F-35, a na těchto zakázkách záleží mnohem více než na životech civilistů.



Abychom byli spravedliví, můžeme si za tento průšvih jen sami, protože jsme se nikdy neobtěžovali vytvořit britskou lobby za oceánem. Kdybychom byli dost chytří na to, abychom si koupili Kongres dřív, než AIPAC udělal z Izraele „největšího spojence Ameriky“, naše armáda by byla ta, kterou by financovaly USA, ale nebyli jsme dost chytří, že?









1