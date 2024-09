Joe Biden vstoupil do kampaně, aby pomohl Kamale Harrisové získat dělnické hlasy v klíčových státech

4. 9. 2024

Demokratická kampaň se účastnila různých akcí ke svátku Labor Day, zatímco Donald Trump si dal pauzu před vystoupeními v nerozhodných státech koncem tohoto týdne, informuje Miguel Jiménez. Demokratická kampaň se účastnila různých akcí ke svátku Labor Day, zatímco Donald Trump si dal pauzu před vystoupeními v nerozhodných státech koncem tohoto týdne,

V loňském roce se Joe Biden stal prvním americkým prezidentem, který se připojil k demonstracím na podporu stávky. Současný obyvatel Bílého domu se znovu a znovu označuje za nejvíce pro-odborářského prezidenta v historii země. Odborové organizace ho podpořily ještě předtím, než předal štafetu Kamale Harrisové. V pondělí Biden využil svátku Labor Day k tomu, aby se objevil na první předvolební akci po boku své viceprezidentky od doby, kdy byla prohlášena za demokratickou kandidátku, v Pittsburghu (Pensylvánie). Biden se snaží pomoci Harrisové s hlasováním bílých zaměstnaců bez vysokoškolského diplomu, zejména těch z odborů. Prezident tento týden také navštíví další dva klíčové státy: Michigan a Wisconsin.

Labor Day neoficiálně označuje cílovou část volební kampaně 5. listopadu a prezident ukázal, že je ochoten cestovat, aby získal hlasy pro svou viceprezidentku. "Budu na vedlejší koleji. Udělám vše, co je v mých silách, abych pomohl," řekl v pondělí. Hranice mezi oficiálními a volebními akty je u úřadujících prezidentů a viceprezidentů poněkud nejasná. Pondělní událost byla klasifikována jako předvolební akce, ale ve čtvrtek pojede do Wisconsinu a v pátek do Michiganu s výhodou, že akty, kde Biden prodává svou administrativu, jsou považovány za oficiální, jako například ten, který se konal s Harrisovou v srpnu u Washingtonu.

Pensylvánie, Wisconsin a Michigan tvoří to, co demokraté nazvali "modrou zdí". I když Harrisová prohraje v Georgii, Nevadě a Arizoně, vyhrála by prezidentský úřad, pokud zvítězí v těchto třech státech v takzvaném Rezavém pásu – průmyslovém srdci USA, které je nyní v důsledku globalizace v úpadku – a ve zbytku států, kde Biden v roce 2020 zvítězil.

Trumpovi se v roce 2016 podařilo přilákat mnoho tradičně demokratických voličů z řad modrých límečků a vyhrál ve Wisconsinu, Michiganu a Pensylvánii, ale Biden v roce 2020 získal zpět všechny tři státy. Průzkumy ukazují, že úřadující prezident mezi odboráři poráží svého republikánského soupeře o více než 20 procentních bodů.

Prezident nadále udržuje dobré vztahy, které si v průběhu let pěstoval s odborovými předáky, a ti ho podporovali, když kandidoval. Několik z nich od té doby vyzvalo k hlasování pro Harrisovou. Shawn Fain, vůdce odborového svazu United Auto Workers (UAW), vyzval před dvěma týdny k hlasování o viceprezidentovi na sjezdu Demokratické strany. Biden se v pondělí také odvolal na své kořeny, protože se narodil ve Scrantonu, osmém největším městě Pensylvánie. Očekává se, že ve svých vystoupeních ve Wisconsinu a Michiganu zdůrazní investice, které jeho administrativa podpořila, a silnou tvorbu pracovních míst v průmyslu v posledních letech.

Na Svátek práce se kampaň Harrisové a Walze snažila účastnit se událostí v těchto třech rozhodujících státech, zatímco Trumpova se bez vysvětlení odmlčela. Bývalý prezident má na konec tohoto týdne naplánováno několik předvolebních akcí v nerozhodných státech, včetně sobotního shromáždění ve Wisconsinu. Souběžně s tím se oba připravují na další velké zúčtování kampaně, debatu 10. září.

V pondělí se Walz, jehož kolona byla účastníkem dopravní nehody, která měla za následek několik lehkých zranění, zúčastnil odborového festivalu v Milwaukee, kterého se Biden zúčastnil před dvěma lety během kampaně před volbami do Kongresu. Na druhou stranu Harrisová nepořádala žádné velké akce, ale zúčastnila se dvou setkání se sníženou kapacitou míst k sezení. Viceprezidentka zahájila den shromážděním v tělocvičně střední školy v Detroitu, kde stovky účastníků nosily žlutá trička a nesly transparenty vyzývající k posílení odborů. Demokratická kandidátka připomněla, že jeden z prvních průvodů ke Svátku práce se konal v Detroitu asi před 140 lety a že z práce odborů mají prospěch všichni.

Poté přišla akce v odborovém sále v Pittsburghu po boku Bidena, který byl při této příležitosti jejím předskokanem, protože postavení strany převažovalo nad postavením administrativy. Byl přivítán skandováním "Děkuji ti, Joe", ke kterému se připojila i viceprezidentka.

Prezident, který hovořil asi 25 minut ve srovnání s něco málo přes čtvrt hodiny u Harrisové, věnoval většinu svého projevu obhajobě své administrativy. Činil tak s tím, že si v poslední době zvykl mluvit někdy s povzdechem a pak zvýšit hlas, což jeho dialektice příliš neprospívá.

"Lidi, udělali jsme velký pokrok a Kamala a já budeme na tomto pokroku stavět a ona na něm bude stavět," slíbil Biden. Označil Harrisovou za jedinou "racionální" volbu a zopakoval to, co řekl na sjezdu Demokratické strany, že její volba jako viceprezidentky byla "jediným nejlepším rozhodnutím" jeho prezidentství. Vyzval členy odborů, aby pro ni hlasovali a zvolili ji prezidentkou: "Bude to nejlepší rozhodnutí, jaké kdy učiníte."

Korporátní protekcionismus

Harrisová hledá složitou rovnováhu mezi tím, že je kandidátkou kontinuity a změny, což je ještě obtížnější, když se objeví na pódiu vedle prezidenta. Tentokrát se neodchýlila ani o milimetr od projevu svého současného šéfa. Dokonce se zaměřila na opozici vůči nákupu U.S. Steel japonskou společností Nippon Steel. "U.S. Steel je historická americká společnost a pro náš národ je životně důležité udržet si silné americké ocelářské společnosti," řekla a podpořila Bidenovu protekcionistickou politiku. "A nemohu než souhlasit s prezidentem Bidenem; U.S. Steel by měla zůstat v americkém vlastnictví a v americkém provozu."

Kromě toho se Harrisová snažila spojit s požadavky odborů. "Kamkoli jdu, říkám lidem, podívejte, nemusíte být členem odborů, měli byste raději poděkovat členovi odborů," řekla Harrisová a poznamenala, že kolektivní vyjednávání odborů pomohlo zajistit pětidenní pracovní týden, nemocenskou a další klíčové výhody, stejně jako bezpečnější pracovní podmínky. "Když jsou odbory silné, Amerika je silná," řekla ve frázi podobné těm, které použil Biden, aby zdůraznil roli odborů. "Jsme velmi hrdí na to, že jsme administrativou nejvíce přátelskou k odborům v historii Spojených států," zopakovala Harrisová.

S bojovnějším projevem než při předchozích příležitostech pak Harrisová přešla k boji proti Trumpovi: "V těchto volbách existují dvě velmi odlišné vize pro náš národ. Jedna je zaměřena na budoucnost, druhá na minulost," řekla. "Jak se snažíme posunout vpřed, Donald Trump se nás snaží stáhnout zpět, včetně doby, kdy dělníci neměli svobodu se organizovat," trvala na svém za skandování "Nevrátíme se!"

