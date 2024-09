Ukrajinský hazard. Rizika a přínosy ofenzívy v ruské Kurské oblasti

4. 9. 2024

6.srpna zahájila Ukrajina odvážnou ofenzívu do ruské Kurské oblasti, přičemž využila překvapení a rychlosti k rychlému obejití ruských obranných linií. Od té doby Ukrajina obsadila značnou část ruského území a zajala stovky ruských vojáků. Nyní, tři týdny po útoku, ukrajinské síly drží území a pokračují v útočných operacích. Zdá se, že mají v úmyslu konsolidovat hájitelný nárazník uvnitř Ruska, píší Michael Kofman a Rob Lee. 6.srpna zahájila Ukrajina odvážnou ofenzívu do ruské Kurské oblasti, přičemž využila překvapení a rychlosti k rychlému obejití ruských obranných linií. Od té doby Ukrajina obsadila značnou část ruského území a zajala stovky ruských vojáků. Nyní, tři týdny po útoku, ukrajinské síly drží území a pokračují v útočných operacích. Zdá se, že mají v úmyslu konsolidovat hájitelný nárazník uvnitř Ruska,

Tato ofenzíva posunula dříve chmurný příběh o negativní trajektorii války, alespoň pro tuto chvíli. Kyjev se však musí rozhodnout, co si o svém počátečním vítězství myslí. Ofenzíva zatím nepřilákala významné ruské síly z východních regionů Ukrajiny a zůstává nejasné, jak ukrajinští lídři hodlají tento taktický úspěch přetavit ve strategické nebo politické zisky. Ofenzíva nabízí příležitosti, ale také s sebou nese značná rizika a náklady. Ukrajinské operace byly dosud vedeny smíšeným uskupením jednotek, čítajícími celkem asi 10 000 až 15 000 vojáků, s prvky pravidelných brigád a ukrajinských speciálních jednotek. Jedná se o jedny z nejlepších a nejzkušenějších ukrajinských vojáků, jejichž páteř tvoří ukrajinské elitní vzdušně výsadkové síly. Některé byly staženy z frontových linií v Doněcku a Charkově, kde bojovaly proti ruskému postupu, zatímco jiné sloužily jako důležitá záloha k zastavení ruského postupu.

Přesměrováním zdrojů z obranných snah ve východní Doněcké oblasti Ukrajina sází na to, že se nezhroutí další části 1 200 km dlouhé fronty, že neztratí velký počet vojáků a techniky v Kursku a že přínosy z jejích operací v Kursku převáží náklady vynaložené jinde. Ukrajinské vojenské vedení také doufalo, že vpád odkloní ruské síly od frontových linií na východě; vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj však uvedl, že Rusko místo toho zintenzivnilo své úsilí a nasadilo své nejbojeschopnější jednotky na Pokrovskou frontu v Doněcku. Politicky Ukrajina také pravděpodobně sází na to, že dokáže udržet Kursk dostatečně dlouho, aby jej mohla použít jako vyjednávací páku v případě, že bude Kyjev tlačen k jednání. To by mohlo fungovat, pokud existuje způsob, jak donutit Moskvu k vyjednávání o takto preferovaném časovém harmonogramu. Území by však mohlo během zimy dále zatížit ukrajinskou armádu. Ať tak či onak, Kyjev doufá, že kurská ofenzíva podnítí změnu ve vnímání, že válka je na negativní trajektorii, uvolní další materiální pomoc a změní omezení zbraní ze strany Západu.

Nečekaně

Ukrajinský vpád do Kurska zvýšil ochabující morálku mezi ukrajinskými vojáky a obnovil její iniciativu podél části fronty. Útok také uvedl Moskvu do hlubokých rozpaků a ukázal, jak nepřipravené Rusko bylo na útočnou operaci podél hranice. Tři měsíce po zahájení vlastního vpádu do Charkova ruské vedení nepochybně věřilo, že válka se neustále vyvíjí v jeho prospěch a že čas je na jeho straně. Kursk donutí Moskvu zvážit, zda si Ukrajina ponechává jiné možnosti a že výsledek této války je stále nejistý.

Kyjev zatím signalizoval, že si Kursk ponechá jako nárazníkový prostor uvnitř Ruska, což znamená, že ukrajinské síly tam zůstanou. Jak velký se stane výběžek vybíhající do Ruska a jak dlouhou frontu hodlá Ukrajina držet, zatím není jasné. Ale cíle této ofenzívy se zdají být mnohem omezenější co do rozsahu než ty předchozí. Na rozdíl od doby, kdy se Ukrajina v roce 2022 snažila vyhnat Rusko z Charkovské oblasti, kurská ofenzíva neobklíčila ani nezničila podstatné ruské síly, což by vedlo k ukořistěné technice a zničení útočné schopnosti. Zajatci, které Ukrajina zajala, jsou především pohraniční stráž, branci a jednotky Achmat – polovojenské čečenské jednotky údajně pod ruskou Národní gardou. Někteří ruští branci již byli s Moskvou vyměněni za ukrajinské válečné zajatce.

Ofenzíva nenapraví současnou materiální nerovnováhu ve válce. Prozatím si Rusko zachovává výhodu v živé síle, vybavení a munici. Tato výhoda se neukázala jako rozhodující ani nevedla k operačně významným průlomům, ale ruské síly od října 2023 stabilně získávaly 1 500 čtverečních kilometrů území a v týdnech od doby, kdy Ukrajina vstoupila do Kurska, pokračovaly v postupu. V poslední době se tempo tohoto postupu zrychlilo a pozice Ukrajiny vypadá na některých částech fronty stále nejistěji.

Ruský postup ohrožuje města. To zahrnuje Pokrovsk, který je důležitým tranzitním uzlem, jenž je nyní Ukrajina nucena evakuovat. Jak se tlak zvyšuje, ukrajinské síly by mohly skončit postupným vzdáváním se terénu a na některých místech náhle. Posuzovat úspěch podle získaného území je však zavádějící. Důležitější je rovnováha ztrát. Držet připravenou obranu je jednodušší než útok a obvykle méně nákladné. Před operací v Kursku Ukrajina pomalu opotřebovávala ruskou útočnou sílu výměnou za získaná území. To udrželo riziko ruského průlomu na nízké úrovni a nabídlo Ukrajině šanci v nadcházejících měsících znovu vybudovat svou vyčerpanou armádu. Rozšířená úderná kampaň proti Rusku s bezpilotními letouny a nově vyrobenými raketami pomalu zvyšovala náklady na udržení války. Nebyl to nijak zvlášť odvážný nebo nový přístup, ale byl účinný. Poté, co v květnu vstoupil v platnost nový mobilizační zákon, Ukrajina více než zdvojnásobila počet dobrovolníků a mobilizovaných vojáků vstupujících do armády. Ukrajina neustále řešila svůj nedostatek živé síly a opevnění, zvyšovala opotřebování ruských sil na bojišti a podporovala infrastrukturu za frontovými liniemi. V tomto kontextu kurská ofenzíva nakládá na ukrajinské pozice dodatečné riziko.

Útočící síly v Kursku se skládaly z částí mnoha brigád, útočných praporů a specializovaných jednotek. Pokud se tyto jednotky neotočí zpět, nebudou schopny zaplnit mezery, sloužit jako zálohy nebo čelit ruskému postupu na Ukrajině. Jinými slovy, ofenzíva oslabuje již tak vratkou ukrajinskou frontu. Po květnové ruské charkovské ofenzivě byla ukrajinská armáda napjatá a obranné linie se prohýbaly přes Doněck. Ruské síly také zatlačují ukrajinské linie zpět podél několika os probíhajících od Vuhledaru po Pokrovsk, Toreck a Chasiv Jar a poblíž Kupjansku.

To neznamená, že ofenzíva byla ze své podstaty špatně koncipovaná. Operace byla dobře provedena a rychle dosáhla několika omezených, ale důležitých cílů, což by z ní učinilo efektivní týdenní nájezd. Pokud by se podařilo stáhnout významné ruské síly z jiných front, pak by to za to riziko více než stálo. Zatím však existuje jen málo důkazů o tom, že by to tak bylo.

Načasování a organizace ofenzívy naznačují, že ukrajinští lídři usoudili, že musí jednat. Jedním z možných důvodů jsou blížící se americké volby, které hrozí, že dotlačí Kyjev k jednáním s Moskvou, zatímco je ve slabé pozici. Teoreticky může Ukrajina obsazením ruského území výrazně zlepšit svou vyjednávací sílu. Ukrajinské vedení proto může usoudit, že je nyní v lepší pozici pro jakoukoli politickou realitu, které bude v lednu čelit. To je však otázka úhlu pohledu. Žádná jednání nebyla na obzoru a Kyjev určitě mohl počkat, dokud nebude mít představu o budoucnosti americké politiky. V tuto chvíli neexistuje žádný přesvědčivý důvod, proč by Moskva měla vyjednávat, dokud Ukrajina drží její území, a žádný náznak, že by k tomu mohla být nakloněna. Pokud něco, Rusko bude pravděpodobně udržovat útočný tlak podél frontové linie a zároveň budovat síly pro případný protiútok u Kurska. Ruský útok by mohl být účinnější v zimě, jakmile se rozptýlí husté listí v lesích používané ukrajinskými silami k ukrytí.

Nečekaná ofenzíva

Ačkoliv mělo Rusko v Kursku zřízeny dvě obranné linie, byly slabě obsazeny pohraniční stráží a branci, podporovanými jednotkou Achmat. Ukrajinské síly efektivně kombinovaly obrněné jednotky, mechanizovanou pěchotu a dělostřelectvo a rychle obešly nebo obklíčily ruské obránce. Špatně vybavení a nepřipravení čelit takové síle se mnozí vzdali. Ukrajinská armáda prokázala, že se poučila z minulých ofenzív, když na podporu počátečního útoku přivezla vozidla na odminování, protivzdušnou obranu a systémy elektronického boje. Zdá se, že Ukrajina také dosáhla úspěchu v boji proti ruským průzkumným dronům pomocí dronů z pohledu první osoby na začátku, což omezuje schopnost Ruska rychle reagovat. I když ruské drony ofenzivu detekovaly a pozorovaly, Ukrajina dosáhla operačního překvapení. Zdá se, že plánování bylo přísně střeženo, dokonce i ve vlastních ukrajinských vládních kruzích. Kyjev neinformoval mezinárodní partnery, kteří by ho mohli odradit nebo plány prozradit. Během minulých operací, jako byla letní ofenzíva Ukrajiny v roce 2023 nebo její druhý nájezd do ruské Bělgorodské oblasti na jaře 2024, se ruské síly zdály být předem v dobré pozici s podrobnou znalostí ukrajinského plánování. V tomto případě nebyly předem rozmístěny žádné ruské jednotky k reakci a žádná operační záloha, která by mohla rychle odpovědět.

V ódě na charkovskou ofenzívu v roce 2022, kterou naplánoval i ukrajinský vrchní velitel Oleksandr Syrskyj, ukrajinské jednotky využily rychlost a zasévaly zmatek, když letěly po silnicích přes několik měst. Počáteční ruské snahy o vyslání posil byly odraženy údery vysoce mobilního dělostřeleckého raketového systému (HIMARS), které zničily kolony ruských jednotek, které byly nedbalé ve svém postavení. Počáteční ruská reakce byla chaotická, typická pro neschopnost vojenského vedení reagovat na dynamické situace. Uspořádání velení a řízení je také matoucí v této části Ruska, kde se překrývají odpovědnosti mezi Moskevským vojenským okruhem, silami patřícími k Leningradskému vojenskému okruhu, Federální bezpečnostní službou a dalšími organizacemi. Na rozdíl od Ukrajiny, kde je bojiště rozděleno mezi regionální uskupení, Rusku trvalo nějakou dobu, než se rozhodlo, kdo dohlíží na celkovou národní reakci a kdo velí vojenskému úsilí.

Rusko posílá do regionu posily. Představují nesoudržné seskupení branců z hloubi země a pravidelných jednotek převelených z méně důležitých front na Ukrajině. Ruská armáda používala po částech prapory ze svých brigád, včetně námořní pěchoty a výsadkových sil, a nasadila speciální síly a nepravidelné jednotky. Rusko se dosud stáhlo ze Záporoží a Charkova, zatímco udržovalo útočné operace kolem východních měst Vuhledar, Pokrovsk, Toreck a Kupjansk. Zdá se také, že Rusko upřednostňuje přesun úderných jednotek bezpilotních vzdušných prostředků, které se mohou pohybovat rychleji a mají menší vliv na ruské útočné operace než pěchotní zálohy. Zároveň Rusko rychle vybudovalo opevnění hlouběji v Kursku. Ruská reakce na Kursk se zatím zdá být snahou o zastavení vpádu podle principu minimalizace sil, protože Rusko nadále upřednostňuje útočné operace v Doněcku. Moskva možná projevuje určitou míru opatrnosti, protože si je vědoma toho, že v minulých letech Ukrajina obvykle podnikala útoky na více osách. Je možné, že se nejedná o jedinou plánovanou útočnou operaci Ukrajiny.

Ruské letectvo přesunulo leteckou podporu z jiných front, zejména z Charkova, aby čelilo vpádu do Kurska, ale celkové ruské ofenzivní úsilí se nezpomalilo. V poslední době ruské jednotky obsadily většinu Ňu-Jorku, postoupily do Torecku a dostaly se na dostřel dělostřelectva od Pokrovska. Jako klíčový tranzitní uzel je Pokrovsk důležitý pro udržení obrany Doněcku a blokování dalšího ruského postupu. I když Rusko nemůže město rychle dobýt, umístění Pokrovsku na dostřel dělostřelectva donutilo civilisty k útěku a zabrání jeho využití jako železničního uzlu pro oblast. Ruský postup tam také ohrožuje ukrajinská křídla a mohl by si vynutit větší ústup od Kurachove a Vuhledaru. Kurská ofenzíva zanechala Ukrajinu bez záloh, aniž by mohla reagovat na jakýkoli ruský průlom a v některých případech i bez přídělu dělostřelecké munice.

Neurčité podmínky

Ačkoli počáteční ukrajinské ztráty u Kurska byly lehké, narůstají, protože ruské síly se stávají organizovanějšími a rozmisťují posily. Ukrajinské síly se zakopávají a Kyjev signalizoval záměr zřídit v regionu vojenskou správu. Pokud má Ukrajina v úmyslu udržet Kurskou kapsu v dohledné budoucnosti – a všechny ukazatele naznačují, že ano – existuje velká pravděpodobnost, že se region stane místem další tvrdé bitvy.

Hodně záleží na tom, jak Moskva zareaguje. Pokud se ruské síly vrhnou na ukrajinské linie, pak Kyjev může donutit Moskvu k bitvě za svých podmínek, což zvýší tlak na frontě. Bylo by to podobné tomu, jak Rusko reagovalo na dobytí vesnice Krynky na druhé straně řeky Dněpr v Chersonu Ukrajinou v roce 2023. Rusko upřednostnilo znovudobytí vesnice, navzdory jejímu minimálnímu strategickému významu, a v důsledku toho utrpělo těžké ztráty mezi elitními jednotkami. Kursk by mohl podobně vysát ruskou útočnou sílu a přesunout boj na ruské území. Moskva se také může cítit nucena vytvořit značnou operační zálohu a rozmístit větší posádky podél svých hranic. I to by snížilo bojovou sílu, kterou má Rusko k dispozici pro boj na Ukrajině. Pokud ale Rusko udrží ofenzívu na uzdě a zaměří se na oslabení ukrajinských sil letectvem, drony a jen minimálním nasazením vojáků, pak se Kyjevu tento gambit nemusí vyplatit.

Ukrajinská strategie se zatím nezdá být plně zformovaná. Armáda země řeší logistiku, komunikační otázky a další nezbytnosti pro udržení tohoto výběžku. Bude muset vytvořit obhajitelný soubor pozic a širší, ale mělčí nárazníkovou zónu uvnitř Ruska. Postup u Kurska je pravděpodobně určen k zajištění těchto cílů; například údery na mosty mají dále izolovat ruské síly podél hranice. Kyjev si bude muset vybrat, zda si ponechá to, co má, nebo investuje do operace více vzácných zdrojů ve snaze vynutit si mnohem větší ruské úsilí, aby jí čelilo. Rizika by se však neměla podceňovat. Nejlepším scénářem je, že ukrajinské síly udrží území s relativně malými ruskými zisky v Doněcku a udrží si Kursk s udržitelným nasazením sil. Ofenzíva by také mohla vést ke změnám v západní politice ohledně použití útočných zbraní dlouhého doletu a vlít tolik potřebnou energii do uvažování Západu o dalším postupu v tomto bodě války. Nejhorším scénářem je, že ode dneška za několik měsíců Ukrajina ztratí značné části území na východě země a neponechá si žádné území v Kursku, které by mohla použít jako vyjednávací trumf. Čím hlouběji bude Ukrajina postupovat do Ruska, tím větší bude riziko nadměrného rozšíření.

Náklady a přínosy

Ukrajina měla v této fázi války alternativní možnosti. Mohla se soustředit na obranu a rekonstituovat své nedostatečné síly a zároveň rozšířit údery dlouhého doletu proti Rusku. Nově vyvinuté schopnosti Ukrajiny stále více ohrožují ruskou vojenskou a ekonomickou infrastrukturu. Noví ukrajinští dobrovolníci a odvedení vojáci mohli být vysláni, aby doplnili brigády držící frontové linie. Byly by použiti k vybudování nových formací. Pokud by se Ukrajina zaměřila na obranu, měla by dobrou šanci vyčerpat ruskou ofenzívu a zároveň vyřešit problémy s lidskou silou a stabilizovat frontové linie do zimy. V tu chvíli mohl Kyjev posoudit své možnosti.

Ukrajina by stále ztratila území v Doněcku, ale zastavila by ruskou ofenzívu a možná by udržela některá města, která jsou v současné době ohrožena. Rusko dosáhlo vrcholu své materiální převahy, takže riziko velkého ruského průlomu se snižovalo a Moskva mohla být držena na postupných ziscích. Ukrajina pak mohla zahájit ofenzívu podobnou té v Kursku v roce 2025 za mnohem příznivějších okolností. Ruská omezení ve vybavení a lidské síle by se stala do očí bijícími a Ukrajina by v tu chvíli měla výhodu nově vytvořených brigád, což by snížilo celkové riziko při rozdělování sil.

Žádná z těchto možností nebyla bez rizika nebo bez nákladů. Vojenská strategie je o rozhodnutích. Kurská ofenzíva je kreativní a vyhýbá se symetrickému boji proti početně silnějšímu protivníkovi. Čím déle však bitva trvá a stává se svou povahou poziční, tím pravděpodobněji se tyto výhody rozplynou. Značná část budoucnosti také závisí na tom, co se stane nejen u Kurska, ale také v bitvách o ukrajinská města v Doněcku. Kyjev se může smířit se ztrátou měst, jako je Pokrovsk, za předpokladu, že důsledky nebudou dramatické. Ale i to je hazard. Jak v terénu, tak ve vnímání veřejnosti se kyvadlo může vychýlit poměrně rychle, pokud jsou zprávy z fronty neustálým připomínáním ztracených měst a obcí.

Když jste pod tlakem, může se při koordinaci obranných operací hodně pokazit, zejména mezi vyčerpanými jednotkami, a velitelé mohou mít potíže s přesným pochopením situace. Opakující se problémy s rotacemi jednotek, koordinací sousedních jednotek, nejasnými velitelskými vztahy a nasazením připojených jednotek brigádami zhoršují relativní podřadnost Ukrajiny v lidské síle a munici. Některé z těchto problémů jsou zhoršeny strukturou ukrajinské armády nad úrovní brigád. V důsledku toho se taktické chyby mohou stát ještě nákladnějšími a vést k většímu ruskému postupu. U mnoha elitních brigád nasazených v Kursku by bylo méně pravděpodobné, že by se dopustily těchto chyb.

V minulosti Ukrajina posilovala úspěch, ale její vedení nebylo imunní vůči onomu druhu uvažování o utopených nákladech, které vede státy k tomu, aby vkládaly zdroje do bitev, v nichž náklady převažují nad přínosy, zejména jakmile se změní vojenské faktory. (Ze západní perspektivy až bezohledné a nezodpovědně riskantní posilování úspěšných snah na úkor slabších úseků fronty představuje charakteristický prvek staré sovětské doktríny, jíž je odkojen vrchní velitel Syrskyj - pozn. KD.) Na začátku roku 2023 Ukrajina vynaložila příliš mnoho svých zkušenějších vojáků na nákladnou a geograficky nepříznivou bitvu o město Bachmut, která byla nakonec prohrána. Později téhož léta Ukrajina vyčlenila své zálohy na neúspěšnou ofenzívu, i když jejích cílů nebylo dosaženo hned od prvního dne. Pokoušela se postoupit ještě v listopadu, dlouho poté, co jí došla pěchota a munice k útoku. A když Ukrajina zahájila operaci přes řeku v Krynkách, její mariňáci strávili osm měsíců držením úzkého předmostí, malého bránitelného postavení na druhé straně řeky. Ruské síly vyplýtvaly mnoho svých výsadkových jednotek při pokusu o protiútok na pozice, ale ukrajinští mariňáci zaplatili vysokou cenu za udržení operace, která neměla naději, že se rozvine v něco jiného než v okupační bitvu. Ačkoli Ukrajina může vidět Krynky jako vzor, který je třeba zlepšit, výběžek v Kursku je mnohem větší a bude vyžadovat mnohem více sil na udržení.

Stejně jako v případě bitvy o Bachmut a letní ofenzívy v roce 2023 může nějakou dobu trvat, než budou pozorovatelé schopni řádně posoudit kurskou operaci. Kromě toho, zpravodajství z otevřených zdrojů s větší pravděpodobností poskytne zkreslený obraz během rychlých ofenzív, které zahrnují proměnlivější frontovou linii, než je tomu během rutinních bojů probíhajících na frontě. U map, které se spoléhají čistě na informace z otevřených zdrojů a geolokace, je zejména méně pravděpodobné, že budou přesně odrážet každodenní změny v první linii, protože velká část záběrů není zveřejněna každý den. To může poskytnout zkreslený pohled. Ukrajina má větší motivaci než Rusko zadržovat záběry z Kursku a může chtít zveřejnit zavádějící informace, aby oklamala Rusko. Pro vnější pozorovatele je obtížnější posoudit poměr obětí a relativní ztráty techniky mezi Ruskem a Ukrajinou. Zvyk obou stran rozmisťovat jednotlivé roty nebo prapory z brigád po částech může také vytvářet mylné dojmy o velikosti nasazených sil. Pozorovatelé si musí být vědomi toho, že jejich pohled na operaci bude téměř jistě chybný, a musí být opatrní při vyvozování poučení z toho, co se stalo a proč.

Kam se poděla strategie?

Zásadní je určit, co tato operace vypovídá o celkové strategii Ukrajiny a důsledcích, které má pro širší válečné úsilí. V některých ohledech tato ofenzíva vyvolává více otázek než odpovědí. Kyjev se dlouhodobě snaží ukončit válku za výhodných podmínek nebo se alespoň vyhnout nevýhodnému urovnání, které zahrnuje ohrožení suverenity Ukrajiny nebo přiznání územních ztrát. Kyjev doufal, že v roce 2023 získá potřebnou páku tím, že prolomí ruské linie na jihu a ohrozí Krym. Obsazení části Kurska může být alternativním prostředkem k dosažení podobného cíle, za předpokladu, že Ukrajina dokáže toto území udržet dostatečně dlouho.

Po většinu roku 2024 Západ podporoval ukrajinskou kampaň na Krymu, aniž by měl dobré vysvětlení toho, co mělo následovat. Bylo to použitelné jako cíl samo o sobě, degradovalo to ruskou protivzdušnou obranu a podpůrnou infrastrukturu. Ale tato kampaň se nyní zdá být odtržená od ukrajinského úsilí v Kursku a její širší kampaně útoků bezpilotními letouny proti ekonomické infrastruktuře v Rusku. Řada nesourodých snah strategii netvoří. Pokud to nebylo jasné před Kurskem, ofenzíva jasně ukazuje zjevný nedostatek dohodnuté strategie mezi Ukrajinou a jejími západními partnery. Představuje proto jak výzvy, tak příležitosti. Tento zvrat událostí by měl vést k revizi současné strategie v této válce, za předpokladu, že nějaká existuje.

Od roku 2023 Washingtonu došly nápady, jak úspěšně ukončit válku za podmínek výhodných pro Ukrajinu. Kyjev se mezitím soustředil na stabilizaci frontové linie, ale stejně tak se obává převládajícího chmurného narativu a pocitu, že Ukrajina válku prohrává. Operace Kursk pomáhá řešit to druhé s rizikem, že poškodí první. Ať už Kursk uspěje nebo ne, přinejmenším se nejedná o pokus o opakování neúspěšné ofenzívy z roku 2023, předem připravené bitvy, v níž Ukrajina neměla žádné rozhodující výhody. To znamená, že současná teorie úspěchu Kyjeva zůstává nejasná.

Kromě kurské ofenzívy a situace na frontě je stále větším problémem ruská úderná kampaň proti ukrajinské energetické síti. Ukrajinu čeká nejistá zima. Potřebuje generátory a protivzdušnou obranu, aby zaplnila mezery ve svém pokrytí. Ještě důležitější je, že Ukrajina potřebuje způsob, jak donutit Rusko, aby tyto údery zastavilo, když ne v roce 2024, tak určitě v roce 2025. V tomto světle je touha Ukrajiny zrušit zbývající omezení na použití západních úderných systémů dlouhého doletu pochopitelná. Kurská ofenzíva vyvolala tuto konverzaci, ale musí udělat mnohem víc. Držení Kurska jako vyjednávacího trumfu, rozšiřování úderů a vyvíjení ekonomického tlaku na Rusko by mohlo výrazně posílit ukrajinskou pozici, za předpokladu, že Ukrajina také dokáže udržet linii, vyčerpat ruský útočný potenciál a odolat ruské úderné kampani tuto zimu. Ať už ofenzíva v Kursku skončí jakkoli, musí poskytnout Ukrajině a jejím partnerům impuls, aby se dostali na stejnou vlnu – a zbavili se současného směru.

