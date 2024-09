Německo: Výsledky zemských voleb pro Alianci Sahry Wagenknechtové znamenají, že rozhodující roli mohou hrát její populisté naklonění Rusku

3. 9. 2024

Byl to, jak prohlásila Sahra Wagenknechtová v neděli na sociální síti X, „historický výsledek. Během osmi měsíců se její levicově-konzervativní Svaz Sahry Wagenknechtové (BSW) proměnil ze začínající strany odštěpených populistů v rozhodujícího hráče s potenciálem převrátit německou politickou scénu, píše Kate Connolly z Berlína.



Stejně jako ostatní etablované mainstreamové strany i BSW vyloučila jakoukoli možnost uzavření formální koalice s AfD, ačkoli nevyloučila spolupráci v tématech, v nichž se strany shodují. Její silné postavení však znamená, že jednání v žádné ze spolkových zemí se bez ní neobejdou.



Názory Wagenknechtové jsou eklektickou směsicí levicové ekonomiky, protiimigrační rétoriky a zahraniční politiky založené na podezíravosti vůči USA a podpoře Ruska.



Pod jejím vedením a uprostřed všeobecné nespokojenosti s koaliční vládou Olafa Scholze vtrhla BSW na politické žebříčky, rychle předstihla Die Linke a červnové volby do Evropského parlamentu účinně využila jako odrazový můstek k většímu zviditelnění a popularitě.



BSW je označována za stranu, která vyplňuje mezeru v politické krajině tím, že kombinuje jak levicovou, tak pravicovou politiku - v kampani prosazuje vše od štědřejších důchodů a zvýšení minimální mzdy až po omezení opatření na ochranu klimatu a zpřísnění azylových předpisů.



Stejně jako AfD, která se vyšvihla na výsluní díky nespokojenosti s politikou „otevřených dveří“ pro uprchlíky, kterou v roce 2015 zavedla bývalá kancléřka Angela Merkelová, i Wagenknechtová těží z rostoucího vnímání největší evropské ekonomiky jako přetížené uprchlíky.



Wagenknechtová by ještě mohla udělat velké problémy CDU, pokud její šéf Friedrich Merz přikročí k dosud nepravděpodobnému a ideologicky zatíženému spojenectví s BSW. Generální tajemník strany Carsten Linnemann neudělal nic pro to, aby ji získal na svou stranu, když ji označil za „levicovou a/nebo pravicově extremistickou“ a „komunistickou“. Předsedkyně BSW Amira Mohamed Aliová jeho postoj odmítla jako „absurdní“ s tím, že by to mohlo bránit spolupráci.



Pondělní tisková konference přinesla ukázku postojů BSW. Úspěšné kandidátky strany, Sabine Zimmermannová za Sasko a Katja Wolfová za Durynsko, hovořily o potřebě zlepšit každodenní život, například veřejnou dopravu, digitalizaci zdravotnictví a standardy ve třídách.



Wagenknechtová zase ráda zdůrazňovala své cíle přesahující zemskou úroveň: řešení „zničující“ energetické politiky vlády, zastavení rozhodnutí o umístění amerických raket středního doletu na německém území a kritiku představy, že posílání zbraní na Ukrajinu - „což nahrává vzteku lidí, když jsou školní budovy tak zchátralé“ - může ukončit ruskou invazi.





Wagenknechtová se geopoliticky pohybuje na tenké hraně, když neprosazuje vystoupení Německa z EU nebo NATO (na rozdíl od AfD), ale důrazně vyzývá Ukrajinu k jednání s Ruskem o ukončení války. „Diplomatické prostředky „v žádném případě“ nebyly vyčerpány, řekla v pondělí.







