Je český Ústavní soud skutečnou pojistkou proti bezpráví?

3. 9. 2024 / Beno Trávníček Brodský

Pokud mám správné informace (třeba mne někdo doplníte:-), tak pod spisovou značkou ÚS 15/24 má ústavní soud ve svých soudcovských rukách již cca 9 měsíců podání ve věci napadení schválených legislativních změn u předčasných důchodů (tzv. rychlá novela).



Jde hlavně o to, že diskriminačně; tj. jen u části občanů, kterých se nějak předčasné důchody dotýkají; byl tvrdě porušen pricip legitimního očekávání. Tedy jako že něco si dlouhodobě plánujete na základě stávajícího práva a bum, ráno se probudíte a je to jinak – slunce místo zleva svítí zprava. Bez nějakého časového náběhu, tedy “přechodných ustanovení“. To se pak život plánuje docela těžko, zejména když je to třeba v návaznosti ná zasadní zdravotní problémy, které ale tabulkově (fakt hodně chytré tabulky...!) nedají na plný invalidní důchod.





Zmíněné ústavní podání má údajně několik petitů, tzn. ono porušení principu legitimního očekávání je jen jeden z nich. Jsem hodně zvědavý nejen jak to dopadne, protože ve věci důchodů s novým vedením již jednou ústavní soud rozhodoval a podpořil vládu v nepřiznání vyšších valorizací; ale ještě víc jsem zvědavý, jestli nám svůj verdikt vyjeví před aktuálními volbami nebo až po nich(?)





Paní tisková mluvčí ÚS mi odpověděla, že průměrná doba vyřizování podání je kolem 10 měsíců, což ale není žádná jistota, že to v tomhle termínu bude. Nicméně - už se nám to blíží!

