Vzkaz pro Fialu: Investice, ne škrty

1. 9. 2024

Bohužel, Fialova vláda podléhá ideologickému neoliberalismu, podle něhož je největší zhoubou hospodářství státní zadluženost, a proto je nutno škrtat a škrtat, a propouštět. Tuto hloupou politiku praktikovali britští konzervativci celých čtrnáct let, až do jejich pádu v letošních červencových volbách.Vedla k propadu britské ekonomiky, do podobné situace, s níž dnes zápolí ekonomika česká.

Ve skutečnosti jsou cestou z hospodářské krize a ze zadluženosti, paradoxně, strategické investice do ekonomiky. Státní půjčky na\ strategické investice vedou nejen ke krátkodobého zvýšení zaměstnanosti a platů, ale, jak na to upozorňuje dnes v neděli britský ekonom Torsten Bell, k podstatnému dlouhodobému zvýšení HDP. A dojde-li k podstatnému zvýšení HDP, stát vybere více daní (tedy musí je začít vybírat i od oligarchů!),a tak sníží svou zadluženost.

Polská vláda připravila rozpočet na rok 25 se schodkem přes 7 prcnt HDP, jen menší část z toho je nárůst výdajů na obranu.

Česká vláda připravila deficit 2,25.

Máme následovat Polsko? Ne

Máme šílet z našeho deficitu? NE



Ekonom Torsten Bell poukazuje na britskou státní analýzu, která toto dokazuje:

Pokud postavíte nemocnice, silnice a železnice, růst bude následovat

Veřejné investiční projekty přinášejí krátkodobé výhody v podobě tvorby pracovních míst, ale jejich dlouhodobé účinky jsou mnohem prospěšnější



Neměli bychom soudit knihu podle obalu. Ani neposuzovat výzkumnou práci podle jejího názvu. „Diskusní dokument č. 5: Veřejné investice a potenciální produkt“, který právě vydal britský státní Úřad pro rozpočtovou odpovědnost, nezní jako něco zrovna zábavného. Ale nezajímavý není totéž co nedůležitý.



Jedná se o oficiální britský prognostický orgán, který nám sděluje, jaký ekonomický dopad očekává od veřejných investic - veřejných výdajů, které vytvářejí nějaký majetek, například silnici nebo nemocnici.



Politické debaty se obvykle zaměřují na dopad veřejných investic na růst optikou toho, co bezprostředně dělají pro poptávkovou stranu ekonomiky (například vytváření pracovních míst ve stavebnictví, což je v době recese obzvláště cenné). Tento dopad je však převážně dočasný (OBR odhaduje, že zmizí po třech letech).



Tento dokument se proto zaměřuje na to, co veřejné investice dělají na straně nabídky ekonomiky - nevytvářejí pracovní místa dnes, ale zvyšují schopnost země vyrábět zboží a služby zítra (například proto, že máme řádně fungující dopravní systém). Zjišťuje, že „trvalé zvýšení veřejných investic o 1 % HDP by mohlo pravděpodobně zvýšit úroveň potenciálního produktu o necelých 0,5 % po pěti letech a přibližně o 2,5 % v dlouhodobém horizontu“.



Poučení?Je samozřejmě jasné, že investice jsou dlouhodobou hrou, vzhledem k tomu, že budování trvá dlouho a příliv nových investic je malý proti zásobám aktiv veřejného sektoru. Ale dopad není jen dlouhodobý. Je velký. Těch 2,5 % je v Británii srovnatelných s odhadovaným 4 % ekonomickým propadem brexitu.



Samozřejmě záleží na tom, do čeho se investuje a zda jsou projekty realizovány včas a v rámci rozpočtu. Ale dobré investice, takové, jaké vláda plánuje v oblasti zelené energie, budují budoucnost našeho národa a je třeba je ocenit tady a teď.

V rozhovoru pro týdeník Observer o své nové knize doporučuje bývalý britský premiér Tony Blair, aby vláda intenzivně používala externí odborníky:

Tony Blair podporuje zapojení externích odborníků do státní správy a chválí způsob, jakým Singapur, městský stát s přibližně 6 miliony obyvatel, „přivedl 1 600 inženýrů do centra státní správy“, aby podpořil technologické inovace. „To vám dává představu o tom, kolik odborných znalostí budete potřebovat zvenčí, abyste mohli transformovat státní správu.“



