Musk a Brazílie

Nejvyšší soud Brazílie nařídil Twitteru/X zablokovat falešné zprávy, nenávistné účty porušující zákony a podkopávající demokracii. - Musk odmítl a zavřel všechny pobočky v Brazílii. - Soud mu dal 24 hodin na jmenování právního zástupce v Brazílii, jinak X/Twitter v 217milionové zemi zablokuje.

News:



- Brazil Supreme Court ordered Twitter/X to block fake news, hate accounts violating laws+undermining democracy.



- Musk refused & closed all offices in Brazil.



- Court gave him 24hrs to appoint a legal rep in Brazil or it’ll Block X/Twitter in the country of 217million. pic.twitter.com/Jpo8uLmBKf