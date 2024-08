„Netanjahu odsuzuje rukojmí k smrti": Tisíce lidí protestují po celém Izraeli a požadují dohodu o Gaze

31. 8. 2024

Poté, co Netanjahuův kabinet schválil pokračování přítomnosti sil IDF podél filadelfské trasy na úkor dohody o rukojmích, vyšly do ulic po celém Izraeli v sobotu tisíce lidí, kteří obviňují koalici z obětování rukojmích pro politické zájmy



Tisíce Izraelců protestují v sobotu večer proti vládnoucí koalici a požadují dohodu o propuštění rukojmích držených Hamásem v Gaze a předčasné volby, píše izraelský deník Haaretz.



Tisíce lidí protestují v centru Tel Avivu poté, co ze stanového tábora, který byl v rámci protestního hnutí zřízen na Rothschildově bulváru, vyšel pochod směrem ke Kaplanově křižovatce.



Tisíce lidí demonstrují také v Haifě a stovky v městě Cesarea před domem premiéra Netanjahua. Protestující rovněž zablokovali silnici na křižovatce Karkur, přičemž jedna osoba byla zatčena.





V Jeruzalémě se stovky lidí shromáždily před prezidentskou rezidencí a později se vydají na pochod k táboru rukojmích na Pařížském náměstí. Protesty se konají také v Be'er Ševě, Ša'ar HaNegev a Karmii na jihu, kde jsou ubytováni evakuovaní z kibucu Nir Oz.



Dříve večer uspořádaly rodiny rukojmích mimořádné prohlášení před izraelským ministerstvem obrany v Tel Avivu. Obvinili premiéra Benjamina Netanjahua a jeho bezpečnostní kabinet, že z filadelfské trasy udělali „masový hrob rukojmích“.



V pátek se izraelský vyjednávací tým vrátil z vyjednávacího summitu v Kataru, kde podle zdrojů nedošlo k žádnému pokroku ohledně červených linií stanovených premiérem Netanjahuem ohledně koridorů Netzarim a Filadelfie.



Kabinet schválil pokračování přítomnosti sil IDF podél filadelfské trasy, uvedly zdroje přítomné na jednání. Ministři uvedli, že na jednání zazněl argument, že se tím zvýší pravděpodobnost dohody o rukojmích, protože prý Hamás bude nucen ke kompromisu, stejně jako v případě svého požadavku na ukončení války.



Podle zdrojů Gallant kabinetu řekl, že volba je mezi životem rukojmích a setrváním ve filadelfském koridoru po dobu šesti týdnů. V reakci na to se Netanjahu rozhodl uspořádat hlasování, což Gallanta přimělo k prohlášení: „Premiér může učinit všechna rozhodnutí a může také rozhodnout o zabití všech rukojmích.“



Příbuzní rukojmích tvrdí, že rozhodnutí zůstat na hranici mezi Gazou a Egyptem, známé jako filadelfská trasa, je motivováno „výhradně zločinnými úmysly o politické přežití, nikoliv jakýmikoliv legitimními ohledy“.



Einav Zangaukerová, matka Matana, který je držen v zajetí v Gaze, se obořila na Netanjahua a řekla: „S výjimkou ministra obrany, který byl vzácným hlasem rozumu, Netanjahu a jeho kabinet dohodu sabotovali.“ Prohlásila, že Netanjahu „popravuje rukojmí“, a vyzvala ho k okamžité rezignaci, která by krizi ukončila.



Jehuda Cohen, otec vojáka IDF Nimroda Cohena, řekl, že jeho syn byl „unesen živý z tanku“ a že Netanjahu „odsoudil mého syna k smrti“. Cohen vyzval koaliční poslance, „kterým zbyl ještě nějaký soucit“, aby se zasadili o okamžité Netanjahuovo odvolání a dohodu o rukojmích, a varoval před možnou regionální válkou a další katastrofou bez dohody.



Danny Elgarat, jehož bratr Itzik je držen v zajetí v Gaze, řekl členům vlády: „Jste plně spoluvinni na za opuštění rukojmích. Od této chvíle budete mít na svědomí každého popraveného rukojmího.“ Varoval, že jejich vina „vás bude pronásledovat při každém pohledu do zrcadla a bude vás pronásledovat po zbytek vašeho života i po něm, v historii národa, který byl vámi zničen“.



Itzik Horn, jehož synové Yair a Eitan jsou v zajetí v Gaze, odsoudil Netanjahua za to, že „jedná sám, rozhoduje sám a lže“. Požadoval Netanjahuovo odvolání, „aby zachránil rukojmí a zemi“, a vyzval americkou administrativu, aby Netanjahuovi nedůvěřovala, a označil ho za „lháře bez svědomí, který se stará jen o sebe na úkor svého lidu“.



Yifat Calderonová, jejíž bratranec Ofer je zadržován v Gaze, vyzvala ministra obrany Yoava Gallanta a vyjednávací tým, aby za rukojmí bojovali dál a zajistili jejich propuštění. Rukojmí uklidňovala: „Neztrácejte naději, nevzdáme se, dokud vás všechny nepřivedeme domů. Lidé požadují váš návrat a my neustoupíme.“



Protest v Kaplan Junction se tento týden zaměřuje na „odpor proti vládním akcím, které podkopávají demokracii“, což je posun oproti předchozím protestům, které požadovaly především předčasné volby.



Bývalý zástupce náčelníka generálního štábu IDF a zakladatel Demokratů, nového levicového křídla sloučeného s Merecem, Yair Golan se při projevu v Kaplanu obrátil na Netanjahua a řekl: „skutečné sionistické, demokratické, liberální a rovnostářské hnutí se bude muset vypořádat s tím, co jste vy a vaši přátelé provedli Státu Izrael.“



„Všichni společně najdeme způsob, jak Izrael napravit. Budeme stávkovat a protestovat, vyjdeme do ulic každý den a na celý den a využijeme všech občanských a zákonných práv, která máme, a poučíme se z našich zkušeností, změníme se, polepšíme se a uspějeme,“ řekl.



Na náměstí rukojmích před Muzeem umění v Tel Avivu promluvil propuštěný rukojmí Agam Goldstein-Almog, který řekl: „Jsem vděčný za život, vždycky, ale nemohu si ho užívat, když rukojmí stále volají o pomoc. Život existuje i poté, co se člověk téměř dotkne smrti, ale ne každý se ho dočká.“



„107 lidí, kteří se každý den bojí konce, zoufale touží znovu žít,“ řekla, než se obrátila k rukojmím, kteří jsou stále drženi v zajetí: “představujte si svůj návrat, posilujte se navzájem, pokud jste spolu... Slibuji, že budu dál dělat všechno pro to, abychom se mohli znovu obejmout.“



Na shromáždění na náměstí Rukojmích promluvil vůdce opozice Jair Lapid, který řekl, že filadelfská cesta „je Netanjahuova nová výmluva“. Dodal, že „filadelfská trasa čekala 20 let, Rukojmí nemohou čekat, jejich čas vypršel“.



Sedmnáctiletá Sahar Calderonová, která byla zajata jako rukojmí a propuštěna v rámci listopadové dohody, na stejném shromáždění řekla, že než byla vrácena do Izraele, její otec, který je stále držen v Gaze, jí řekl: „jdi na protesty a bojuj za mě, bojím se, že tu zemřu a budu zapomenut.“



Calderonová se obrátila na Netanjahua a řekla mu, že pokaždé, když zmaří dohodu, „vrazí nůž do zad mému otci, mně a celé mé rodině. Zrazujete rukojmí a svou zemi. Slyšea jsem, že jste ochoten vzdát se mého otce, pohřbíváte ho zaživa“.



Na protestu na severu Izraele vystoupil bývalý místostarosta Nazaretu Dr. Suhail Diab, který řekl: „„nyní probíhá boj mezi dvěma cestami: cestou selhání a separace proti cestě soucitu a soužití. Cesty Filadelfie a Netzarim a cesta návratu rukojmích a humanitární pomoci. Trasa Smotricha a Ben-Gvira a trasa zdravého rozumu a snahy o mír.“





Již dříve v sobotu byli zatčeni čtyři protivládní demonstranti, kteří se zúčastnili tiché sedací akce poblíž domu ministra školství Yoava Kische v centru Izraele. Po jejich zatčení dorazili další protestující, ale policie je rozehnala.







