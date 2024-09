Obrana demokracie: Argumenty pro integrovaný boj proti dezinformacím

2. 9. 2024

Austrálie naléhavě potřebuje integrovaný přístup k boji proti dezinformacím, zejména těm, které se týkají zahraničních aktérů. Spoléhat se na izolovaná regulační opatření, izolované kapacity a nesourodé pracovní skupiny nestačí, upozorňuje bezpečnostní konzultantka Meg Tapia. Austrálie naléhavě potřebuje integrovaný přístup k boji proti dezinformacím, zejména těm, které se týkají zahraničních aktérů. Spoléhat se na izolovaná regulační opatření, izolované kapacity a nesourodé pracovní skupiny nestačí,

Austrálie by se mohla ohlížet po mezinárodních modelech při hledání rovnováhy mezi potřebou bezpečnosti a ochranou základních svobod. Nejde o zřízení autority pro moderování obsahu nebo o vytvoření služby pravdy. Jde o modernizaci naší institucionální architektury tak, aby zajistila koordinovaný, komplexní a strategický přístup, který využívá kolektivní zdroje a odborné znalosti a umožňuje Austrálii účinně čelit všudypřítomné hrozbě dezinformací a zároveň prosazovat demokratické hodnoty.

Dezinformace narušují důvěru veřejnosti, polarizují komunity a destabilizují demokratické procesy. Ale není to nic nového. Používání falešných a zmanipulovaných informací je již dlouho uznáváno jako klíčová taktika moderního válčení. Vedle dezinformací a misinformací jsou tyto taktiky často součástí širších strategií kognitivního válčení, které lze vysledovat až do 18. a 19. století.

Moderní psychologické operace zasévají zmatek v podstatě stejným způsobem jako jejich předchůdci. Vznik sociálních médií a propojenost globálních společností však zesílily dosah a účinek psychologických operací na bezprecedentní úroveň, což představuje nové výzvy pro vlády po celém světě.

V Austrálii, kde jsou demokratické hodnoty a svobodný tisk základními kameny společnosti, je v sázce hodně, což může ovlivnit výsledek voleb. Studie chování voličů ve Spojených státech a Itálii ukazují, že dezinformace na internetu mají dopad na reálný svět a mohly by vychýlit volební misky vah. Je jen otázkou času a technologie, než se tato hrozba stane tak sofistikovanou, že by voliči mohli být ovlivněni natolik, že by svrhli hlavy států.

Pokud vláda chce, aby dezinformace skončily, proč zaujímá roztříštěný přístup k boji proti hrozbě? Strategie není jednotná, vzdělávací úsilí je segmentované, chybí široká informovanost veřejnosti a neexistuje centralizovaný dohled nad aktivitami v informačním prostředí.

Tento přístup nefunguje a strategicky je neefektivní. Vytváří mezery – jako je nekonzistentní sdělování veřejnosti, pomalé reakce na kritické problémy a rozdíly v zavádění technologií – které by mohly být využity k podkopání důvěry veřejnosti a sociální soudržnosti.

Mandát týkající se dezinformací vykonává překrývající se krajina institucí. Parlamentní smíšený výbor pro zpravodajství a bezpečnost (PJCIS) zmapoval 24 federálních ministerstev a agentur s odpovědností a konexemi pro boj proti zahraničnímu vměšování podporovanému kybernetickými vlivy.

Pracovní skupina pro zajištění integrity voleb se zaměřuje na volební dezinformace; pracovní skupina pro posílení demokracie pracuje na posílení demokracie ve velkém. Dvě pracovní skupiny se zaměřují na zahraniční vměšování, v němž hrají roli dezinformace; a Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu zřídilo během pandemie COVIDu-19 pracovní skupinu pro boj proti dezinformacím.

Existují fóra regulačních orgánů, komisař pro eSafety a Australský úřad pro komunikace a média, jejichž úkolem je dohlížet na kodex zásad týkajících se dezinformací na internetu.

Přihoďte k tomu australské zpravodajské, obranné a policejní agentury, které do této výzvy přinášejí jedny z nejlepších schopností na světě, a krajina začne být stále více přeplněná.

Aby mohla Austrálie účinně bojovat proti dezinformacím, bude potřebovat efektivnější a integrovanější přístup, který bude koordinovat toto úsilí a využívat kolektivní sílu.

Již dříve jsem psala o centralizovaných přístupech ve Francii, Kanadě a Litvě. V reakci na agresivní ruskou kognitivní válku pracuje švédská Agentura pro psychologickou obranu na zvýšení psychologické obrany země na všech úrovních vlády. V roce 2023 vytvořily Spojené státy federální úřad pro dezinformace, který je odpovědný za integraci zpravodajských informací o zahraničním škodlivém vlivu, pokrok ve strategické analýze a dohled nad úsilím o bezpečnost voleb. Mezitím Itálie předložila parlamentu naléhavý návrh zákona o zřízení národní agentury pro kognitivní bezpečnost a Evropská unie rozšířila svá antidezinformační centra tak, aby zahrnovala všechny členské země.

Tyto iniciativy mají společné centralizovaný přístup k dezinformacím se zaměřením na integraci zpravodajských informací, koordinaci zúčastněných stran, strategickou analýzu a operační rozvoj, a to vše prostřednictvím přístupu na celostátní a nižší úrovni. Některé agentury se konkrétně zaměřují na ochranu voleb, ale to není jediné zaměření – protože boj proti dezinformačním hrozbám je neustálý.

Některé iniciativy nejsou bez problémů. Kritici rychle zmiňují potenciální přesah a obavy o soukromí a úsilí EU komplikuje různorodé právní a kulturní prostředí napříč členskými státy. Austrálie se může z těchto zkušeností poučit a pracovat na nalezení rovnováhy mezi potřebou silné a koordinované reakce a ochranou práv a svobod jednotlivce.

Myšlenka vedoucí australské agentury zodpovědné za boj proti dezinformacím není nová. PJCIS to doporučoval právě v loňském roce. Vláda však vzala toto doporučení pouze na vědomí a byla spokojena s tím, že stávající nesourodá struktura a četné koordinační mechanismy jsou dostatečné k tomu, aby se vypořádaly s rostoucí hrozbou.

I když se odborníci shodují, že účinná dezinformační strategie má několik složek – včetně mediální gramotnosti, regulace, prebunkingu a algoritmické transparentnosti – žádná z nich sama o sobě není všelékem. Potřebujeme jednotnou národní strategii, která spojí všechny prvky dohromady, a agenturu s jasnou odpovědností, která bude fungovat podle silných etických pravidel a bude předcházet zneužívání.

Integrita informací je pro odolnost demokracie klíčová. Příští volby, které se mají konat v roce 2025, nemusí být testem naší dezinformační připravenosti, ale pokud nedojde ke změnám v současném přístupu, může se jím bohužel stát. Aby byla zajištěna dostatečná ochrana ve volebním roce i v něm, musí Austrálie modernizovat svou institucionální architekturu. To nejen posílí naši reakci na vznikající hrozby, ale také posílí proti budoucím pokusům podkopat samotnou strukturu australské společnosti.

