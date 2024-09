Kyrgyzské banky blokují platební schémata pro čínské zboží směřující do Ruska

2. 9. 2024

čas čtení 5 minut

Kyrgyzské banky blokují oblíbený platební kanál pro sankcionované zboží do Číny. V nejlepším případě to bude mnohem dražší. Několik dovozců si na to stěžovalo listu The Moscow Times. Kyrgyzské banky blokují oblíbený platební kanál pro sankcionované zboží do Číny. V nejlepším případě to bude mnohem dražší. Několik dovozců si na to stěžovalo listu The Moscow Times.

Po začátku války se Kyrgyzstán stal oblíbeným kanálem pro dodávky zboží, které nelze přímo nakoupit kvůli sankcím nebo odmítnutí výrobců spolupracovat s Ruskem, do Ruska. V uplynulém roce mnoho dovozců využilo agenturní schéma (prostřednictvím zprostředkovatelů a třetích zemí) nebo převedlo peníze do různých zemí světa prostřednictvím kyrgyzských bank s využitím svých zahraničních struktur.

Jednalo se o běžný způsob, jak doručit peníze dodavatelům v Číně, Turecku a Jižní Koreji – takto platili za sankcionované autodíly, vybavení a auta a za zboží, které nespadalo pod sankce. Od roku 2022 americké a jihokorejské banky téměř nepřijímají přímé platby z Ruska, a pokud ano, pak s velkými omezeními. Turecko a Čína prakticky přestaly přijímat platby z Ruska v dolarech a eurech a připisují pouze své národní měny a rubly. Navíc můžete přímo do Turecka platit pouze za několik druhů produktů - spotřební zboží, léky a potraviny. A kvůli opatrnému postoji čínských bank by přímé platby z Ruska, dokonce i za neškodné zboží, jako je levné oblečení nebo plastové domácí potřeby, mohly "viset" na inspekcích celé měsíce.

Platby přes Kyrgyzstán v jakékoli měně ale přicházely k dodavateli za 1-3 dny a bylo možné platit nejen v jüanech nebo rublech, ale dokonce i v dolarech, říká dovozce, který tento platební kanál využívá. Díky tomu se například v roce 2022 zvýšil objem tranzitních SWIFT plateb přes Kyrgyzstán desetkrát.

Šrouby se ale postupně utahovaly. Před rokem byly kvůli ruským penězům všechny platby SWIFT od kyrgyzských bank v Turecku a Jižní Koreji pod přísnou kontrolou.

A letos v létě, pod tlakem amerických úřadů vyhrožujících sekundárními sankcemi bankám aktivně spolupracujícím s Ruskem, začaly být čínské banky také velmi podezřívavé vůči penězům přicházejícím z Kyrgyzstánu, uvedly zdroje ve společnostech zahraničního obchodu v červnu a červenci. Zahraniční banky začaly nejprve důkladněji kontrolovat platby v dolarech a eurech přicházející z Kyrgyzstánu a požadovaly další informace o odesílatelích, účelu platby a trase doručení. Poté se kontroly rozšířily na platby v národních měnách.

V červenci některé kyrgyzské banky, jako je Mbank, sdělily zákazníkům, že přestávají převádět jüany prostřednictvím SWIFT do velkých čínských bank, protože je odmítají přijmout, neboť vědí, že ruští dovozci často platí v rámci tohoto schématu, řekl majitel obchodní společnosti, která převáděla peníze do Číny přes Kyrgyzstán.

Dalším krokem bylo odmítnutí plateb zahraničními bankami. "Z našich pěti červencových a srpnových plateb Číně v jüanech prostřednictvím agentů v Kyrgyzstánu byly připsány pouze dvě, další dvě jsou pod kontrolou a jedna byla okamžitě vrácena – banka uvedla, že peníze z Kyrgyzstánu jsou nyní také "špinavé"," říká ruský dovozce zařízení.

A tady je nová etapa: Kyrgyzské banky začaly od plátců požadovat, aby nakoupené zboží prošlo celnicí v Kyrgyzstánu, uvedli tři dovozci, kteří takové požadavky obdrželi. Jeden z nich vysvětluje:

"To ohrožuje naše dodávky - vždyť jsme platili přes Kyrgyzstán a přepravovali přes Dálný východ do Ruska."

Náklady na doručení budou muset zahrnovat minimálně dodatečné náklady na logistiku. "Zřejmě to brzy bude jako s Kazachstánem, který loni začal požadovat, aby zboží zakoupené přes něj ze sankčních seznamů, zařízení a elektroniku procházelo celnicí na jeho území, a proto "dostáváme" alespoň DPH, a to je v průměru 15 %, protože je velmi obtížné ji vrátit," říká další partner The Moscow Times.

Aby toho nebylo málo, kyrgyzské banky požadují ve své zemi celní doklady pro dříve zaplacené zásilky již od roku 2022, uvedly další dvě společnosti pro The Moscow Times. "Samozřejmě, že jsme tam nic neclili," přiznává jeden z nich. Pokud nebudou dokumenty předloženy, banky Kyrgyzstánu vyhrožují zablokováním účtu. "Není dobré, když je účet zablokován - obáváme se, že banky vytvoří obecnou černou listinu společností a my nebudeme moci tuto zemi využívat pro tranzitní platby," říká mluvčí The Moscow Times.

Samotné kyrgyzské banky však riskují, že se ocitnou ve finanční blokádě. V srpnu jihokorejská Kookmin Bank, jeden z klíčových partnerů kyrgyzských bank, oznámila, že od září přestane provádět převody SWIFT v dolarech pro klienty kyrgyzských finančních institucí, a nyní banky v zemi narychlo hledají nové partnery, aby zachovaly možnost převodů v dolarech.

Zdroj v ruštině: ZDE

