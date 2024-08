Kamala Harrisová v prvním velkém rozhovoru obhajovala své politické postoje

30. 8. 2024

Kamala Harrisová ve čtvrtek po boku svého potenciálního vicepreidenta Tima Walze poskytla svůj první rozhovor jako demokratická kandidátka na prezidentku Daně Bashové z televizní stanice CNN a obhajovala své změny postojů v některých politických otázkách v průběhu let a svou podporu Joeu Bidenovi.



V rozhovoru, který byl natočen ze Savannah v Georgii dříve ve čtvrtek, viceprezidentka uvedla, že její nejvyšší prioritou po nástupu do funkce bude „podpora a posílení střední třídy" prostřednictvím politiky zahrnující zvýšení daňového zvýhodnění na děti, omezení zdražování zboží denní potřeby a zvýšení dostupnosti bydlení - což jsou všechno politiky, které avizovala od začátku své prezidentské kampaně. (Američané nazývají výrazem "střední třída" spíš dělnickou třídu).





Harrisová se také podělila o to, jak se jí prezident svěřil se svým rozhodnutím nepokračovat v kandidatuře na znovuzvolení, což je první veřejné převyprávění tohoto okamžiku. Řekla, že připravovala snídani s rodinou, včetně svých neteří, a právě seděla a skládala puzzle, když zazvonil telefon, jak uvedla.



„Zeptala jsem se ho: Jste si jistý? A on řekl, že ano. A tak jsem se o tom dozvěděla.“ Pokud jde o to, zda ho o podporu požádala, nebo jí ji nabídl, řekla: „Řekl jasně, že mě podpoří.“



„Abych byla upřímná, moje první myšlenka nebyla o mně, ale o něm,“ dodala s tím, že historie si bude Bidenovo prezidentství pamatovat jako zásadní.



Harrisová se Bidena zastala a řekla, že nelituje toho, že ho před jeho rozhodnutím odejít z voleb podpořila, a to i přes obavy z jeho věku. Řekla, že působit jako Bidenova viceprezidentka byla „jedna z největších poct“ v její kariéře a že Biden má „inteligenci, odhodlání, úsudek a dispozice, které si americký lid u svého prezidenta zaslouží“, a dodala, že bývalý prezident Donald Trump „nic z toho nemá“.



Vyzdvihla také práci Bidenovy administrativy na obnově ekonomiky po pandemii a poukázala na omezení nákladů na inzulín, současnou míru inflace pod 3 % a zvýšení počtu pracovních míst v americké výrobě. „Řeknu, že to byla dobrá práce,“ řekla. „Je toho ještě hodně, ale je to dobrá práce.“



Harrisová vysvětlila změny svých postojů v otázkách, jako je frakování a imigrace, tím, že její „hodnoty se nezměnily“. Pokud jde o frakování, řekla, že v debatě v roce 2020 jasně řekla, že již nepodporuje zákaz a že jako prezidentka by frakování nezakázala. Dodala, že klimatickou krizi bere vážně, ale věří: „Můžeme zvýšit prosperující ekonomiku čisté energie, aniž bychom zakázali frakování.“



Pokud jde o imigraci, Bashová poukázala na moment, kdy Harrisová zvedla ruku, aby naznačila, že by podle ní měla být hranice dekriminalizována, a zeptal se jí, zda tomu stále věří. Harrisová řekla, že si myslí, že by se v oblasti imigrace měly dodržovat a vymáhat zákony, a poznamenala, že je jedinou kandidátkou na prezidenta, která stíhala nadnárodní zločinecké organizace.



Řekla také, že v případě vítězství by do svého kabinetu jmenovala republikána, ačkoli neměla na mysli konkrétního republikána nebo pozici.



„Celou svou kariéru se snažím vybízet k názorové rozmanitosti,“ řekla. „Myslím, že je důležité, aby u stolu při přijímání některých důležitých rozhodnutí seděli lidé, kteří mají různé názory a zkušenosti. A myslím si, že by bylo ku prospěchu americké veřejnosti, kdyby členem mého kabinetu byl republikán.“



Otázku týkající se Trumpových výroků, že se v posledních letech „náhodou stala černoškou“, rychle odbyla: „Stejná starý, otřepaný přístup,“ řekla. „Další otázku, prosím.“



Rozhovor jen těsně dodržel časový plán, který si Harrisová sama stanovila pro rozhovor a který slíbila uskutečnit do konce srpna. Přichází necelé dva týdny před první plánovanou debatou mezi Harrisovou a Trumpem, která je plánována na 10. září na stanici ABC.



Harrisová sklidila kritiku napříč politickým spektrem za to, že od doby, kdy začala kandidovat na prezidentku, neposkytla médiím žádný rozhovor. Republikáni rozhovor kritizovali, že byl předem nahraný a ne živý.



Není jasné, zda Harrisová začne poskytovat více rozhovorů pro média, když bude pokračovat v kampani. Jak poznamenali někteří komentátoři na CNN před čtvrtečním odvysíláním rozhovoru, zvýšení frekvence rozhovorů snižuje pravděpodobnost, že se každý z nich stane předmětem intenzivního zkoumání a fixace, jako se stala událost na CNN.





Trump na rozhovor reagoval na sociální síti Truth Social slovy: „NUDNÉ!!!“.







