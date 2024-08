Zelenskij odvolal šéfa letectva po smrtelné nehodě darované stíhačky F-16

30. 8. 2024

Odvolání Mykoly Oleščuka zřejmě souvisí s úmrtím pilota a ztrátou letadla nově dodaného Ukrajině



Volodymyr Zelenskyj propustil šéfa ukrajinských vzdušných sil den poté, co vyšlo najevo, že se na začátku týdne zřítilo nedávno dodané stíhací letadlo F-16 a pilot zahynul.



„Rozhodl jsem se vyměnit velitele vzdušných sil... Jsem neskonale vděčný všem našim vojenským pilotům," uvedl Zelenskyj v pátečním večerním videoposelství, aniž by uvedl důvod odvolání Mykoly Oleščuka.



Zelenskyj však hovořil o nutnosti „chránit“ životy obránců země, což naznačuje, že propuštění pravděpodobně souvisí s havárií letounu F-16, při níž zemřel podplukovník Oleksij Mes. Přílet letounů F-16, které darovala řada evropských zemí, se zpozdil kvůli zdlouhavému výcvikovému programu, který je nutný pro piloty a pozemní personál, aby byli schopni letouny ovládat.



Mariana Bezugla, členka parlamentního výboru pro obranu, již dříve tvrdila, že letadlo bylo sestřeleno přátelskou palbou. Agentura Reuters citovala amerického představitele, podle něhož se nezdá, že by letadlo bylo zasaženo ruskou palbou, a havárii mohla způsobit mechanická závada nebo chyba pilota.



Havárie byla další nevítanou zprávou v týdnu, kdy Rusko pokračovalo v rychlém postupu na východní Ukrajině směrem ke klíčovému městu Pokrovsk, což vyvolalo veřejnou kritiku ukrajinského vojenského vedení a Zelenského, i když odvážný vpád do ruské Kurské oblasti pokračuje.



Ruské síly se již několik měsíců pokoušejí dobýt Pokrovsk, strategicky významné hornické město s předválečným počtem obyvatel kolem 60 000, ale jejich postup v posledních týdnech nabral značnou rychlost.



Deep State, ukrajinská skupina blízká ukrajinskému ministerstvu obrany, která sleduje aktivity na frontě, uvedla, že ruské síly se v pátek nacházely necelých 10 km od okraje Pokrovska, kde místní představitelé nařídili hromadnou evakuaci.



Ruští vojenští blogeři podporující válku v pátek rovněž informovali, že síly vstoupily do města Selydove jižně od Pokrovska.



Při postupu vojsk Vladimira Putina ostřelovalo Rusko také obytnou budovu a dětské hřiště v Charkově, přičemž podle starosty města zahynulo nejméně pět lidí včetně jednoho dítěte a 40 osob bylo zraněno.



Videa kolující po sociálních sítích ukazují plameny šlehající z výškové budovy, která byla podle úřadů zasažena klouzavou bombou. Charkov, druhé největší ukrajinské město, je od začátku ruské invaze vytrvale ostřelován.



Pokrovsk, který se nachází na křižovatce několika klíčových silnic, usnadňuje zásobování ukrajinských sil na široké frontové linii a jeho ztráta by mohla otevřít cestu k dalšímu ruskému postupu v Doněcké oblasti.



„Situace je velmi špatná a rychle se zhoršila,“ uvedl velitel, jehož jednotky jsou rozmístěny poblíž Pokrovska, pod podmínkou zachování anonymity, protože nebyl oprávněn o této záležitosti veřejně hovořit. „Čas ukáže, zda jsme měli poslat vojáky do Kurska místo toho, abychom bránili východ. Zatím však trpíme.“



Překvapivý vpád Kyjeva do ruské Kurské oblasti na začátku tohoto měsíce znamenal vítanou vzpruhu pro domácí morálku a vyvolal naději, že tento odvážný útok by mohl Moskvu přimět k přesunu vojsk z východní fronty.



Po více než třech týdnech operace však ukrajinská armáda přiznala, že Rusko zatím neangažovalo své síly na východní Ukrajině, aby získalo zpět své území, zatímco postup Kyjeva v Kurské oblasti se výrazně zpomalil.



Nejvyšší ukrajinský generál Oleksandr Syrskij minulý týden uvedl, že Moskva přesunula 30 000 vojáků, aby znovu získali své území v Kurské oblasti, přičemž část vojáků byla přesunuta z okupovaného jihu Ukrajiny.



Zásadní je, že rovněž uvedl, že Rusko současně zvyšuje své úsilí v sektorech Pokrovska.



Ukrajina nadále drží kus ruského území a v Sumách, ukrajinském městě nejblíže k operaci, jsou známky vpádu všudypřítomné, ve městě je zvýšená vojenská přítomnost a často je vidět vojenská technika směřující do Ruska.



V pátek ruské údery na Sumy zabily dvě ženy a zranily osm dalších lidí, uvedli regionální představitelé a tvrdili, že k úderu na továrnu byly použity řízené letecké pumy. Pravidelně dochází k úderům na oblasti v blízkosti hranic. Regionální úřady vyzvaly obyvatele těchto oblastí, aby se co nejdříve evakuovali. Pohraniční oblasti již opustilo více než 20 000 lidí.



Populární ukrajinský komentátor a důstojník v armádních zálohách, který vystupuje pod internetovou přezdívkou Tatarigami, uvedl, že narušení frontové linie v Doněcké oblasti „zhoršila“ kurská ofenzíva, která podle něj „odklonila zkušené a motivované brigády, zbavila stabilizační rezervy a umožnila ruským silám rychlý postup“.



Obvinil také ukrajinské vojenské vedení z podceňování závažnosti situace. „Vrchní velení bohužel stále dostává zprávy o 'kontrolované situaci', která zdaleka není kontrolovaná... Lži, lži, lži,“ napsal na Twitteru.



Zelenskyj tento týden odmítl obvinění, že přesun zkušených jednotek do Kurska oslabil pozice Ukrajiny v Pokrovsku. Během úterní tiskové konference označil situaci v Pokrovsku za „nesmírně obtížnou“, ale tvrdil, že vpád ve skutečnosti zpomalil ruský postup k městu.



Údaje z otevřených zdrojů spolu s vojenskými analytiky blízkými ukrajinské armádě a proruskými blogery však ukazují jiný obrázek, který ukazuje zhoršující se frontovou linii od 6. srpna, kdy ukrajinské síly poprvé vstoupily do Kurska.



Ještě předtím, než se Ukrajina rozhodla vyslat vojáky do Kurska, byla země na východě již několik měsíců na ústupu a potýkala se s opožděnou západní pomocí, zatímco její síly zůstávaly v přesile a vyčerpané.



Někteří ukrajinští vojáci prohlásili, že za kolaps na frontě nemůže vpád do Kurska. Potíže naopak přičítají vyčerpání vojáků. Někteří vojáci jsou zapojeni do bojů od začátku invaze před více než dvěma lety.



„V tuto chvíli to vypadá, že se naše fronta v Donbasu zhroutila,“ napsal na Telegramu brigádní důstojník Roman Ponomarenko z uctívané brigády Azov.



„Obrana ukrajinských ozbrojených sil je dezorganizovaná, vojáci jsou unavení, oslabení a mnohé jednotky jsou demoralizované... A není to kvůli operaci ukrajinských ozbrojených sil v Kursku.“



Ukrajině se od té doby podařilo částečně doplnit své síly díky novým přísným vládním branným zákonům, které snížily odvodní věk z 27 na 25 let. Nově mobilizovaní vojáci jsou však zřejmě posíláni na frontu s omezeným výcvikem.



„Přijaté doplnění je většinou nevycvičené a nepomáhá, naopak komplikuje bojové operace jednotek,“ napsal Ponomarenko.



V rozhovoru pro agenturu Associated Press minulý týden velitel praporu ukrajinské 47. brigády uvedl, že někteří z nově mobilizovaných vojáků „nechtějí střílet“: „Vidí nepřítele v palebném postavení v zákopech, ale nechtějí zahájit palbu... Proto naši muži umírají.“



Morálku Ukrajiny dále zasáhla zpráva o havárii první stíhačky F-16 dodané ze Západu, při níž zahynul známý pilot Oleksij Mes, známý pod volacím znakem Moonfish.



Mes patřil k první skupině zkušených ukrajinských pilotů vycvičených na Západě k létání na F-16.



Ukrajinská armáda oznámila, že se stíhačka zřítila při odrážení velkého ruského útoku v pondělí, ačkoli jedna ukrajinská poslankyně tvrdila, že letadlo bylo sestřeleno přátelskou palbou.

