V éře bez hrdinů jsou Putin, Trump a Netanjahu zvrácenými parodiemi velkých mužů

31. 8. 2024

čas čtení 6 minut



Tito nástupci Stalina, Hitlera a Maa jsou těmi, kdo tvoří dějiny v nešťastném, válčícím světě, upozorňuje Simon Tisdall.





Představu 19. století, že velcí muži - mimořádně talentovaní, odvážní a charismatičtí jedinci - řídí a mění běh dějin pouhou silou své geniality a osobnosti, je těžké setřást. Přetrvala navzdory vzestupu rovnostářské a marxistické sociální teorie a nástupu nivelizační školy EP Thompsona „historie zdola“ v 60. letech 20. století.



Skotský filozof Thomas Carlyle považoval osobnosti jako Aristoteles, Julius Caesar, Napoleon, Martin Luther a prorok Mohamed za výrazné hrdiny své doby, kteří zásadně a trvale změnili svět kolem sebe. Masa lidstva podle něj byla schopna tyto tvůrce a hybatele „univerzálních dějin“ shora dolů pouze sledovat, obdivovat a krotce následovat. Představu 19. století, že velcí muži - mimořádně talentovaní, odvážní a charismatičtí jedinci - řídí a mění běh dějin pouhou silou své geniality a osobnosti, je těžké setřást. Přetrvala navzdory vzestupu rovnostářské a marxistické sociální teorie a nástupu nivelizační školy EP Thompsona „historie zdola“ v 60. letech 20. století.Skotský filozof Thomas Carlyle považoval osobnosti jako Aristoteles, Julius Caesar, Napoleon, Martin Luther a prorok Mohamed za výrazné hrdiny své doby, kteří zásadně a trvale změnili svět kolem sebe. Masa lidstva podle něj byla schopna tyto tvůrce a hybatele „univerzálních dějin“ shora dolů pouze sledovat, obdivovat a krotce následovat.



Je to opravdu hloupá myšlenka, ale svůdná a dlouholetá. Stále ještě existují lidé - a jsou to většinou muži -, kteří skutečně věří, že byli stvořeni do hrdinské formy, že mají zvláštní poslání, povolání nebo svatou povinnost vést a jednat jako zachránci lidí a národů. Myslí si, že vědí všechno nejlépe, že mají jedinečný přehled. Jsou natolik bezohlední a arogantní, že své názory vnucují všem.



Až na to, že v moderní době takoví „velcí“ muži obvykle vůbec nejsou hrdiny, jak se toto slovo běžně chápe, ale antihrdiny, přesněji řečeno padouchy. Stejně jako pár Carlyleových vyvolených disponují značnou mocí. Na rozdíl od nich ji však využívají nerozumně, sobecky a destruktivně, vyvolávají nejhorší lidské instinkty, předsudky a obavy. Největší antihrdinští padouši 20. století byli masoví vrazi: Adolf Hitler, Josef Stalin a Mao Ce-tung.



Dnes mají globální vliv na dějiny tři současní antihrdinové. Jejich mesiášské názory, obrovské ego, neúcta k pravdě, bezradnost a chladnokrevná nelidskost je vyčleňují na titulní strany jako hulváty nehrdinské doby. Nastupují Vladimir Putin, Benjamin Netanjahu a Donald Trump - jezdci bouře, tři ježibaby zakletého, nešťastného, válčícího světa.



Co má tato nesympatická trojice společného? Putin, ruský prezident, napadá cizí země a masakruje civilisty, jako v Čečensku, Gruzii a Sýrii. Jeho válečné zločiny na Ukrajině dosud zabily nejméně 11 000 nebojujících osob. Nejnovější hrůzou moskevské výroby jsou klouzavé bomby s 590 kilogramy výbušniny, které se tiše vynoří odnikud a jedním výbuchem zničí celé obytné domy. (Pro srovnání, dělostřelecký granát obsahuje asi 5,9 kg výbušniny.) Putin minulý týden nařídil další ničivé letecké útoky.



Pak je tu Netanjahu, izraelský premiér. Jeho trvání na setrvání okupačních jednotek v Gaze blokuje dohodu o příměří. Minulý týden zahájil smrtící „reinkarnaci“ Západního břehu Jordánu. Touží také po invazi do Libanonu. Od masakrů Hamásu 7. října zemřelo v Gaze více než 40 000 Palestinců, převážně civilistů. Stejně jako Putin je Netanjahu obviňován ze zločinů proti lidskosti.



Trump, kandidát na amerického prezidenta, je jiný druh zrůdy, která se pokusila zavraždit americkou demokracii. Před invazí dává přednost úhybnému manévru, jako tomu bylo v Afghánistánu, Iráku, Somálsku, Venezuele a Severní Koreji. Trump se nepostaví za Evropu, NATO, Ukrajinu, Japonsko ani Tchaj-wan. Ale stejně je to zabiják, svědčí o tom jeho vražda íránského generála Kásema Sulejmáního v roce 2020. Minulý týden byl Trump znovu obviněn z pokusu o státní převrat z 6. ledna 2021.



Všichni tři běžně lžou, nedbajíce na poctivost ani čest. Využívají neobjektivních médií ... a používají rétoriku násilníků, aby dosáhli svého



Stejně jako předchozí demagogové dokáže Trump obratně shromáždit dav. Netanjahu jen křičí a vyhrožuje. Putin má tendenci se usmívat, vrčet a fňukat a schovávat se, když se věci nedaří, jako právě teď v oblasti Kurska.



Dnešní antihrdinové, zvrácené parodie „velkých mužů“, podkopávají, než aby posilovali univerzální hodnoty. Všichni tři podporují ultranacionalistické napodobitele, kteří plodí toxické mini-verze sebe sama po celém světě. Putin nakonec přežívá díky tomu, že mává jadernými raketami Joe Bidenovi před nosem. Netanjahu využívá antisemitismus jako zbraň. Atentátník Trump málem nepřežil vlastní atentát, ale !zachránil ho Bůh“.



Jak lze takové muže zastavit? Podlézavost vůči diktátorům je Trumpovým výchozím postojem, přesto ustupovat jemu samotnému je jako ukázat rudou vlajku podvodníkovi. Dělat ústupky Netanjahuovi, jak to neustále dělají Američané, je také hloupost. Bere, co se mu nabízí, a pokračuje bez ohledu na to, co se děje. Nihilistický Putin se stará jen o máloco. Jeho válka neskončí, dokud neskončí on sám.



V tom je právě ten háček. Všichni tři antihrdinové zastávají velké národní vize. Putin nás nudí o tom, že obnovuje sovětské impérium. Netanjahu usiluje o rozšířený Izrael ovládající celou historickou Palestinu - a o rozhodující vítězství ve sporu židovského státu s Íránem a muslimy. Trump chce učinit Ameriku opět velkou, a to na úkor všech ostatních.



O těchto nebezpečných iluzích o poslání, mandátu a ušlechtilé věci, soustředěných na sebe sama, nelze vyjednávat. S monomaniaky nelze dělat kompromisy. Putin se vyšplhal k moci přes mrtvoly obětí komunismu v sovětských dobách i později. Netanjahu je zlomyslným produktem celoživotního utrpení krve a slz vzpouzejícího se národa. A Trumpův vzestup je podobně zakořeněn v násilí, od Charlottesvillu v roce 2017 až po Kapitol v roce 2021. Tyto muže umlčí pouze deportace, vězení nebo smrt. Jejich konce nebudou šťastné.



Vzestup moderního antihrdiny vyvolává zřejmou otázku. Kdo jsou dnešní skuteční hrdinové, opěvovaní či neopěvovaní - skutečně velcí muži a ženy, kteří inspirují a vedou?



Zesnulý Nelson Mandela a zavražděný Alexej Navalnyj jsou mezi nimi na prvním místě. Stejně tak íránské bojovnice za práva žen a nositelky Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadíová a Širín Ebadíová. António Guterres, generální tajemník OSN, každý den usiluje o mír. Anglický král Karel? Greta Thunbergová? Taylor Swift? Váš učitel matematiky?





Každý bude mít své preferované kandidáty, a to nejen v politické sféře. Všichni se však jistě shodnou na tom, že svět musí najít způsob, jak přežít a překonat věk antihrdinů. Stejně jako velcí padouši v dějinách i tito tři časem pominou.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0