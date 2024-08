Izraelská armáda provedla smrtící nálet na konvoj s humanitární pomocí v Gaze

30. 8. 2024

IDF tvrdí, že „ozbrojení útočníci“ se pokusili unést vozidlo vezoucí konvoj se zdravotnickými potřebami, ale organizátor pomoci tvrdí, že zabití byli zaměstnanci dopravní společnosti



Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že provedly letecký útok na konvoj s humanitární pomocí v Gaze, jehož cílem byli „ozbrojení útočníci“, kteří se jej pokusili unést, ale charitativní organizace, která pomoc organizovala, uvedla, že lidé, kteří byli při útoku zabiti, byli zaměstnanci dopravní společnosti, s níž spolupracovala.





Konvoj, který organizovala americká nevládní organizace Anera, vezl ve čtvrtek večer v době útoku zdravotnické potřeby a palivo do nemocnice v Rafáhu, kterou provozují Emiráty. Jeho trasa byla předem koordinována s IDF v rámci dekonfliktu, jehož cílem je zabránit bombardování vozidel s humanitární pomocí.







Sandra Rasheed, ředitelka společnosti Anera pro Palestinu, uvedla: „Jedná se o šokující incident. V konvoji, který koordinovala Anera a schválily izraelské úřady, byl i zaměstnanec Anery, který naštěstí nebyl zraněn.



„Tragické je, že při útoku bylo zabito několik osob, všechny zaměstnané v dopravní společnosti, se kterou spolupracujeme. Byli v prvním vozidle konvoje.“



Podle nepotvrzených zpráv z Gazy bylo při náletu zabito pět lidí.



Prohlášení IDF potvrdilo, že trasa vozidla byla izraelskou armádou schválená, ale tvrdilo, že „během pohybu konvoje se několik ozbrojených útočníků zmocnilo kontroly nad vozidlem v přední části konvoje (džíp) a začalo ho vést“.



Dodalo: „Po převzetí a dalším ověření, že lze provést přesný úder na vozidlo ozbrojených útočníků, byl proveden úder.



„Na ostatních vozidlech konvoje nebyla způsobena žádná škoda a konvoj dojel do cíle podle plánu. Úderem na ozbrojené útočníky byla odstraněna hrozba, že by se zmocnili kontroly nad humanitárním konvojem.“



IDF prohlásila, že po incidentu kontaktovala organizaci Anera a že tato humanitární organizace „ověřila, že všichni členové organizace a humanitární pomoc konvoje jsou v bezpečí a dosáhli svého cíle podle plánu“.



Anera potvrdila, že konvoj skutečně dorazil do nemocnice, ale uvedla, že pouze jedna osoba cestující v konvoji byla zaměstnancem Anery. Ostatní pracovali pro její partnerskou dopravní společnost, jejíž jméno nebylo uvedeno.



„Naléhavě zjišťujeme další podrobnosti o tom, co se stalo,“ řekl Rasheedová.



K leteckému útoku na konvoj došlo několik hodin poté, co izraelští vojáci zahájili palbu na vozidlo Světového potravinového programu (WFP) jasně označené znaky OSN, které cestovalo v konvoji dvou vozidel.



WFP uvedl, že vozidlo bylo zasaženo nejméně deseti střelami, když se blížilo ke kontrolnímu stanovišti IDF ve Wadi Gaza. Vozidlo bylo opancéřováno zesíleným sklem a nikdo uvnitř nebyl zraněn, ale agentura dočasně pozastavila pohyb svých zaměstnanců po Gaze.



Šéfka WFP Cindy McCainová označila střelbu za „naprosto nepřijatelnou“. „Jak ukazují události včerejší noci, současný systém dekonfliktu selhává a takhle to už nemůže dál pokračovat,“ uvedla McCainová.



Dne 1. dubna IDF zabily sedm humanitárních pracovníků při útoku bezpilotního letounu na konvoj vedený charitativní organizací World Central Kitchen.



IDF přiznala „závažné chyby“ svých důstojníků, z nichž dva propustila, a připustila, že byla o plánovaném konvoji předem informována, ale uvedla, že informace nebyly předány operačním jednotkám.





Vyšetřování IDF rovněž uvedlo, že jeden z důstojníků si při sledování zrnitých kamerových záznamů myslel, že vidí střelce na střeše nákladního automobilu, který doprovází vozidla charitativní organizace. Nebyly nalezeny žádné důkazy o tom, že by se na místě nacházel nějaký střelec.







