"Pronásledovaný" Pavel Durov od roku 2014 více než padesátkrát navštívil Rusko

30. 8. 2024

čas čtení 3 minuty

Zakladatel a generální ředitel Telegramu Pavel Durov pokračoval v cestách do Ruska i poté, co v roce 2014 prodal svůj podíl v sociální síti VKontakte a oznámil svou emigraci kvůli tlaku úřadů. Novináři sledovali pohyb podnikatele na základě studia údajů z největšího úniku informací FSB - databáze pohraniční služby "Kordon".

Navzdory tomu, že Durov prohlásil, že "není cesty zpět" a zveřejnil manifest s názvem "Sedm důvodů, proč se nevrátit do Ruska", navštívil jej následně v letech 2015 až 2021 více než padesátkrát. Navíc se to stalo během všech přelomových událostí kolem Telegramu: Například v roce 2017, kdy od něj FSB požadovala šifrovací klíče. Veřejně byla přitom známa pouze jedna návštěva Durova, a to na podzim roku 2014, kdy podnikatel prodával své datové centrum ICVA Ltd.

Většina výletů se uskutečnila mezi květnem 2015 a prosincem 2017. Během této doby podnikatel navštívil Moskvu a Petrohrad nejméně jednačtyřicetkrát. Pak nastala dvouletá přestávka, kdy se ruské úřady začaly pokoušet Telegram zablokovat. Durov odešel na konci roku 2017, kdy soud udělil pokutu 800 tisíc rublů za to, že odmítl vyhovět jednomu z požadavků FSB.

V důsledku toho se podnikatel usadil v Dubaji, kde začal společně se svým bratrem Nikolajem pracovat na TON a kryptoměně Gram. Podařilo se mu získat 1,7 miliardy dolarů od více než 170 investorů, včetně ruských miliardářů Jurije Milnera, Romana Abramoviče a Sajda Gucerjeva, bývalého a později odsouzeného ministra vlády Michaila Abyzova a velkých fondů rizikového kapitálu.

Během realizace blockchainového projektu měl však Durov problémy s americkou Komisí pro cenné papíry a burzy. V březnu 2020 soud v New Yorku zablokoval vydání Gramu. Bylo podáno odvolání a v případě konečné ztráty podnikatel slíbil investorům, že je vyplatí prodejem akcií Telegramu. V květnu 2020 byl projekt blockchainu uzavřen a na začátku léta Durov znovu navštívil Rusko.

4. června zakladatel Telegramu napsal, že vítá myšlenku dříve vyjádřenou ve Státní dumě přestat blokovat messenger v Rusku, a poznamenal, že konec tohoto příběhu by mohl "mít pozitivní dopad na inovativní rozvoj a národní bezpečnost země". Durov také řekl, že jeho tým se stal efektivnějším při odstraňování "extremistické propagandy" a slíbil, že podpoří úřady, pokud chtějí bojovat proti terorismu, aniž by porušovaly právo na soukromí korespondence.

Již 18. června 2020 Roskomnadzor oznámil, že ukončuje blokování Telegramu, a to navzdory skutečnosti, že příslušné soudní rozhodnutí zůstalo v platnosti. Ve večerních hodinách téhož dne Durov odletěl z Petrohradu do Bělehradu. Srbský notář mu tam přečetl dohodu o narovnání mezi Telegram Group Inc. a SEC v případu TON s povinností okamžitě vrátit investorům 1,193 miliardy dolarů.

20. června se Durov vrátil do Ruska znovu a během následujícího roku a půl ho navštívil ještě několikrát. Poslední taková návštěva se uskutečnila v říjnu 2021. Během těchto cest byl před volbami do Státní dumy v září 2021 zablokován telegramový bot "Smart Voting" Alexeje Navalného a další opoziční roboti.

Mezitím v nedávném rozhovoru s americkým novinářem Tuckerem Carlsonem Durov ujistil, že nenavštíví "hlavní geopolitické mocnosti", jako je Rusko, Čína a Spojené státy. "Jezdím na místa, kde jsem si jistý, že odpovídají našim hodnotám a tomu, co děláme," vysvětlil zásady osobní bezpečnosti podnikatel.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

